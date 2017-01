 Drie voorspellingen voor de occasionmarkt

Toekomst occasionmarkt: beleving boven bijtelling geeft aanbod meer kleur - Tweedehandsauto’s zijn populairder dan ooit, het aanbod van occasions wordt de komende jaren breder en auto’s zoeken en verkopen via mobiele apparaten neemt het leeuwendeel van de markt in.



Dit is de occasionmarkt in 2017 volgens AutoScout24.



Occasions in de lift

In 2016 zagen we de occasionverkopen al met zes procent stijgen en die lijn wordt doorgetrokken in het nieuwe kalenderjaar. Waar eerder de occasionmarkt al aantrok als gevolg van de verbeterde economie in Nederland, volgt de huizenmarkt nu dat voorbeeld. Meer mensen kunnen zich een auto veroorloven en dat gaat men merken, ook op de snelweg. Want waar deze trend goed is voor de verkoop, zal de fileproblematiek er niet minder op worden.

"Hoewel de occasionmarkt minder heeft geleden onder de economische crisis dan de nieuwe verkopen, verwachten we in 2017 een echte hausse," vertelt Jurgen Vugts, Managing Director AutoScout24 Nederland. "Door de aantrekkende economie en dalende werkloosheid gaan meer werknemers met de auto naar het werk. In 2016 zagen we vooral dat de voordelige, iets oudere, kleine auto’s in trek waren. In 2017 zal vooral worden gekozen voor vier jaar oude auto’s in het compacte en middensegment. Dit is een bewuste keuze voor een iets grotere auto waar men nog geruime tijd van kan genieten. We blijven ook in 2017 te maken hebben met schaarste in het aanbod en dat vertaalt zich uiteindelijk in een hogere occasionprijs in 2017."



Beleving boven bijtelling

In de voorgaande jaren kozen leaserijders een auto vanwege de gunstige bijtelling. Zo zagen we de Mitsubishi Outlander PHEV, de Tesla Model-S en de Golf GTE regelmatig voorbijkomen op de snelweg. Nu iedereen 22 procent bijtelling moet betalen en het financiële voordeel daarmee vervalt, kiezen autorijders weer voor een auto die ze mooi en praktisch vinden. Vugts: "Werknemers die een leaseauto mogen uitzoeken in 2017, kiezen dus eerder een auto van hun keuze in plaats van een auto met een lagere bijtelling. De passie voor een model of merk gaan we terugzien op de weg. Uiteindelijk komen deze auto’s binnen geringe tijd weer op de occasionmarkt met als gevolg dat consumenten die op zoek zijn naar een ouder model kunnen kiezen uit een nog rijker aanbod."



Kopen én verkopen met smartphone

Nu consumenten vrijwel overal internet tot hun beschikking hebben, wachten ze niet meer tot ze thuis achter hun computer zitten om een nieuwe auto te zoeken. Ze horen van een collega over een bepaald model, zijn geïnteresseerd en willen meteen weten: wat is het aanbod en wat gaat me dit kosten? Een trend die al even geleden is ingezet, maar met de jaren steeds sterker opkomt. En voor het plaatsen van advertenties is dat niet anders; ook dat doen particuliere en professionele verkopers steeds vaker overal en op elk moment. De goede camera’s van smartphones van tegenwoordig maken het ook mogelijk om auto’s snel en eenvoudig online te plaatsen.