  Over de aard van het beestje

Ik zag een post voorbij komen waarin iemand een foto had geplaatst van een bedrijfsparkeerplaats. Op de parkeerplaats met de markering ‘directie’ stond duidelijk géén directie-bolide geparkeerd. Een werknemer was blijkbaar zo brutaal geweest zijn autootje daar neer te zetten.





Met een heftruck was nu een betonnen verkeersdrempel tegen de bumper van deze onfortuinlijke medewerker geplaatst, waarmee het uitrijden onmogelijk werd gemaakt. Want tja, die brutaliteit moest natuurlijk onmiddellijk bestraft worden!



Om dergelijk menselijk gedrag te begrijpen moeten we iets heel moeilijks toepassen: negatieve empathie. Empathie is het je verplaatsen in de gevoelens van iemand anders. Dat is al moeilijk genoeg, maar negatieve empathie is het je verplaatsen in de negatieve emoties van iemand anders.



Want ‘positief’ en ‘negatief’, ‘goed’ en ‘slecht’, ‘mooi’ en ‘lelijk’ zijn subjectieve connotaties. Wat voor de een positief is, is voor de ander negatief. Negatieve empathie is het je verplaatsen in gevoelens van iemand anders, die in jóuw beleving negatief zijn.



In dit geval zul je je moeten verplaatsen in wat iemand ertoe brengt elitair gedrag te vertonen, zich verheven te voelen en anderen als minderwaardig te zien.



— Wat brengt leiders en managers ertoe om parkeerplaatsen toe te wijzen aan zichzelf, zo dicht mogelijk bij de ingang en liefst overdekt?



— Wat brengt leiders en managers ertoe om zichzelf altijd op de eerste rang te plaatsen bij vergaderingen, bedrijfsbijeenkomsten en events?



— Wat brengt leiders en managers ertoe om ‘het volk’, het personeel, de medewerkers langer te laten lopen naar de ingang, achteraan te laten zitten en te laten voelen dat ze lager in rang en daardoor minder belangrijk zijn?



Pas als we begrijpen waarom dat zo is, waarom we zo doen, kortom, wat de aard van het beestje is, kunnen we een begin maken met een fundamentele transformatie van leiderschapsgedrag, met het verhogen van de organisatorische volwassenheid en uiteindelijk de beschavingsvolwassenheid.



