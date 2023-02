  De kunst van het trollen

Ik kom ze regelmatig tegen op de (a)sociale media: klimaattrollen. Ze vinden ergens een klimaatgrafiek waar ze een stukje uit knippen, ze sturen een link naar een dubieuze website die door mensen veroorzaakte klimaatverandering ontkent of ze zeggen ‘in 1976 was het óók heel warm’.



Klimaattrollen beginnen met het uitgangspunt ‘wetenschap is ook maar een mening’. Het is bijna niet uit te leggen hoe stupide die uitspraak is, maar als het je credo is, als je daar je mening op baseert, dan is the sky the limit. Dat kún je alles over van alles en iedereen beweren zonder daar verder verantwoording over te hoeven afleggen. Onderbuikgevoelens zullen domineren en discussiedooddoeners als ‘vind jij, vind ik niet’ en ‘dat is dan jóuw mening’ en ‘let’s agree to disagree’ zullen de discussie domineren.



Toch is het heel gemakkelijk een klimaattrol te ontmaskeren. Je vraagt ze dan simpelweg of ze bereid zijn hun hypothese, hun theorie of hun mening te falsifiëren. Met het falsifiëren van je hypothese, je bewering of je stelling stel je jezelf de volgende vragen:



— Wanneer heb ik ongelijk?

— Wat zou mijn stelling ontkrachten?

— Welke kennis en informatie zou mij van mening doen veranderen?

— Wat moet er gebeuren om mijn theorie omver te werpen?



Trollen in het algemeen en klimaattrollen in het bijzonder hebben er een hartgrondige hekel aan. Ze vervloeken het. Want het is een van de meest wezenlijke onderdelen van de wetenschappelijke methode en het ontmaskert charlatans, pseudowetenschappers, samenzweringstheoristen, populisten en paniekzaaiers.



Klimaattrollen vallen onmiddellijk door de mand als ze hun theorieën moeten falsifiëren. In plaats daarvan gaan ze hun eigen argumenten eindeloos herhalen, dominant doen, je overbluffen en overpowered, ze bombarderen je met internetlinks en ze zullen iedere observatie, ieder onderzoek, ieder feit en ieder stuk wetenschappelijk onderbouwd bewijs negeren, oversimplificeren en counteren met non-informatie.



Trollen hebben geen baat bij een objectieve, neutrale vaststelling van de feiten. Ze zijn gebaat bij het trollen zélf. Het is puur trollen om het trollen. Het geeft ze een zekere machtsstatus. Die machtsstatus wordt versterkt door de veiligheid van het eigen huis en de smartphone. ‘Tik tik tik’ en de twijfel is gezaaid. Niemand die ze iets kan doen. Maar een frontale confrontatie met een klimaatwetenschapper zouden ze niet kunnen doorstaan. Ze zouden direct met hun mond vol tanden zitten.



Mijn advies is dan ook: zodra een (klimaat)trol weigert om de eigen theorie te falsifiëren omdat ‘wetenschap ook maar een mening is’, stop dan onmiddellijk met de discussie. Het is verspilde energie. Gun ze het plezier niet. Want als ze érgens van kunnen genieten dan is het wel ‘wetenschappertjes pesten’ en ‘professors op stang jagen’.



Waarvan akte.



