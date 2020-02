  Kunnen we het coronavirus nog relativeren?

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. De paniek slaat bij veel mensen toe. Vooral vanwege het sterftepercentage dat vaak genoemd wordt als over het virus gesproken wordt. Kun je dit nieuws relativeren? Het is goed om en ander in verhouding te blijven zien. Op worldometers.info zijn de meest recente cijfers te zien. En dit zeggen deskundigen…





Is er sprake van een pandemie?

We zien in de media vaak beelden van mensen met mondkapjes. Er wordt regelmatig gesproken van een pandemie en er worden diverse tips gegeven hoe we moeten omgaan met de hygiëne. Dit alles doet ons soms vermoeden dat er iets groots gaande is waartegen we ons moeten wapenen. Maar is dat zo? Volgens viroloog Steven Van Gucht van de universiteit van Gent voldoet het nieuwe coronavirus wel aan de definitie van een pandemie, maar dat is volgens hem vooral een kwestie van woordkeuze. "Het woord wordt voorlopig zoveel mogelijk vermeden, want het is een nogal beladen woord. Mensen hebben allerlei associaties met dit woord, maar eigenlijk betekent het niet zoveel. Als de WHO een pandemie afkondigt, wil dat niet zeggen dat het plots veel ernstiger is dan daarvoor."



Is het besmettelijker geworden?

In korte tijd zijn er opeens veel gevallen bij gekomen, ook in Europa. Het lijkt daarmee een stuk besmettelijker geworden dan bijvoorbeeld een griep. Van Gucht relativeert dat: "Nee, we merken de initiële verspreiding niet altijd op. Wat we bijvoorbeeld in Italië zagen is dat het daar wellicht al een poosje rondging. Als er dan plotseling enkele ernstige gevallen te zien zijn, gaat men specifiek testen. En daarmee kom je tot de ontdekking dat het al wijder verspreid is en lijkt het dat er op heel korte tijd veel "nieuwe" gevallen vastgesteld worden.



Van Gucht benadrukt vooral dat we het coronavirus moeten relativeren. "Elke keer dat er een dode valt door het coronavirus, wordt dat enorm uitvergroot door de media", zegt hij. "In Europa alleen al sterven elk jaar 40.000 mensen aan de griep. Dat lees je nooit in de kranten. De massale media-aandacht voor het coronavirus geeft een vertekend beeld."



Lees meer op VRT.be (24 februari 2020)



Vergeleken met andere ziektes

Ook de Nederlandse hoogleraar virologie Eric Snijder relativeert het gevaar van het coronavirus. Aan RTL Nieuws laat hij weten: "Ik vergelijk het weleens met een echt 'killervirus' als ebola. De kans dat je dat overleeft, is relatief klein. Bij het coronavirus is het omgekeerde aan de hand." "Of het nou 0,1 procent, 1 procent of 1,2 procent zal blijken te zijn: , vervolgt hij, "het sterftecijfer valt wel mee. In orde van grootte valt het nieuwe coronavirus nog het best te vergelijken met de klassieke griep. Het nieuwe coronavirus heeft een gevaarlijk imago ontwikkeld, maar in werkelijkheid valt het allemaal wel mee."



Lees meer op RTL Nieuws (27 februari 2020).



Enkele Cijfers m.b.t. het coronavirus:

Op dit moment zijn er wereldwijd 83.727 besmettingen. 2.859 personen overleden al aan het coronavirus (Bron: worldometers.info 28 februari 2020), onder wie vooral ouderen en zwakkeren, maar ook hulpverleners. De slachtoffers vielen vooralsnog vooral op het Chinese vasteland. Maar wat vaak niet genoemd wordt: 36.723 mensen zijn ook al weer hersteld van de ziekte.



Een perspectief: jaarlijks sterven wereldwijd 140.000 mensen aan mazelen, 770.000 mensen aan hiv, 405.000 mensen aan malaria en 1.500.000 mensen aan tuberculose.

Tot nu toe stierven er dit jaar 77.785 mensen aan een gewone seizoensgriep (Zie worldometers.info voor het meest actuele aantal). Ook valt het aantal besmettingen op een Chinese bevolking van 1,3 miljard mensen te relativeren''.



Lees meer op de website van De Morgen (25 februari 2020).



Bekijk op worldometers.info een fascinerend overzicht van de cijfers van wereldwijde geboortes, ziekte en sterfte.



Het valt wel mee, tóch?

Massapsycholoog Hans van der Sande relativeert de aandacht voor de uitbraak van het Coronavirus nog op een andere manier. Volgens hem geven de media op dit moment overdreven veel aandacht aan iets dat zich jaarlijks herhaalt - niet het virus zelf, maar de paniekvoetbal eromheen. 'Elk jaar duikt er wel een verhaal op, waarbij je denkt: 'we gaan er allemaal aan'. En achteraf valt het dan heel erg mee" vertelde hij tegen TV Rijnmond. Het zou volgens hem, zeker in de media, allemaal wat minder overspannen en wat minder vaak kunnen.



Lees meer op Rijnmond nieuws (24 februari 2020)



