  Onbekend maakt onbemind

Hoe zou u reageren wanneer er een onbekende op u af loopt en probeert een praatje aan te knopen? De kans is groot dat u terughoudend reageert of meteen een afwerend gebaar maakt.



Waarschijnlijk hebt u er geen zin in of vertrouwt u het niet. Hoe zit dat als men u via de telefoon benadert?



Als de telefoon overgaat, kijk ik altijd eerst in mijn schermpje om te zien wie er belt. Als het een bekende is neem ik uiteraard op. Hetzelfde doe ik wanneer er een nummer in beeld verschijnt.



Maar wanneer het schermpje mij vertelt dat de beller anoniem is, dan negeer ik het telefoontje en neem dus niet op. De keren dat ik het wel heb gedaan had ik er al na een paar seconden spijt van.



Wie zijn die anonieme bellers?

Anoniem bellen schijnt vooral een hobby van telemarketeers te zijn, maar ook van gewone verkopers en van organisaties die bellen voor goede doelen. Niet zo lang geleden reageerde ik op een online advertentie voor een goed doel en gaf ik ook toestemming om me te bellen. Ik kon er natuurlijk vergif op innemen dat ze de daad bij het woord zouden voegen.



Ik zat in auto en werd gebeld. Dus nam ik het belletje aan zonder naar het display te kijken. Bleek het dat men belde namens het goede doel. Hoewel ik altijd handsfree bel heb ik er toch een vreselijke hekel aan om in de auto te telefoneren. Mijn telefoontjes in de auto zijn altijd super kort.



Ik verzocht de andere kant van de lijn om op een ander moment terug te bellen. Pas veel later zag ik dat het weer zo’n anoniem telefoontje was geweest. Nu zullen ze me dus nooit meer bereiken.



Waarom?

Van een belbureau kan ik me nog wel voorstellen dat men de nummerherkenning uit zet. Deze mensen zijn er niet op ingericht om telefoontjes aan te nemen. Ze bellen over het algemeen voor derden en kunnen dus niet of nauwelijks adequaat reageren. Maar als gewone verkopers dit doen begrijp ik het niet meer. Deze mensen zijn natuurlijk wel prima in staat om inkomende telefoontjes goed af te handelen.



Gemiste kansen

De nummerherkenning uitschakelen betekent simpel dat men veel kansen mist. Want ik ben natuurlijk lang niet de enige die een afkeer heeft van dat geheimzinnige gedoe. Dat geldt dus ook voor verkopers die leads nabellen. Bijvoorbeeld omdat een prospect informatie heeft opgevraagd en daarbij expliciet toestemming heeft gegeven voor een opvolging via bijvoorbeeld de e-mail of de telefoon.



Een prima alternatief voor koud bellen

Overigens is potentiële klanten verleiden informatie op te vragen via bijvoorbeeld het aanbieden van white papers, tipboekjes of webinars natuurlijk veel aantrekkelijker dan gewoon koud bellen.



Het pure koud bellen heeft zo langzamerhand zo’n slechte reputatie gekregen door acties van allerhande cowboys, dat men zich met recht kan afvragen of dat nog wel effectief is. Dat geldt des te meer voor anonieme bellers. Die begroet men in het gunstigste geval met een gezond portie wantrouwen of ze krijgen geen kans om hun boodschap over te brengen.



Blokkeren?

Dat is mogelijk. Maar anonieme telefoontjes helemaal blokkeren heeft echter ook nadelen. Er is gelukkig een andere manier om de zaak te beperken. De iPhone heeft vanaf IOS13 de mogelijkheid om anonieme bellers direct door te sturen naar de voice mail. Dit gaat via instellingen => telefoon => 'Houd onbekende bellers stil' door dit op groen te zetten. Anonieme bellers kunnen dan uw voice mail inspreken (wat ze meestal niet doen) en u kunt dan zelf bepalen of u wilt terugbellen.



Nog rigoureuzer is een app installeren die anonieme bellers volledig blokkeert. Voor Android is dat Bell Control en voor iPhone TrapCall. Het nadeel hiervan is dat deze apps anonieme telefoontjes van gewenste personen ook tegenhouden.