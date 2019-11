  Is ondernemend Nederland de weg een beetje kwijt?

Het kan u niet zijn ontgaan. De laatste weken staan helemaal in het teken van ‘Black Friday’. Je wordt helemaal knettergek van deze reclamediarree.



Hebt u zich wel eens afgevraagd waar dit fenomeen plotseling vandaan komt? Een betere vraag is wellicht: hoe komen wij van deze fantasieloze bagger af?





Black Friday is de vrijdag na Thanksgiving. Thanksgiving is een nationale feestdag in de VS waarop men dank zegt voor de oogst en alle andere goede dingen die het leven te bieden heeft.



Deze feestdag valt op de vierde donderdag van November. In de VS (en ook in Canada, maar dan op een andere dag) is dit een belangrijk feest dat families samen vieren. Het is trouwens een bijzonder slechte dag voor de kalkoenen in het land. Want dat is het gerecht dat bij het feest hoort. Men noemt het ook wel Turkey Day.



Omdat het feest op donderdag valt, hebben de meeste mensen vier dagen vrij. En dat is nogal wat in een land waar men een stuk minder vrije dagen heeft dan bij ons. Tja… wat moet je met zoveel vrije tijd? Nou shoppen natuurlijk!



Het is de start van het seizoen voor kerstaankopen. Men adverteert daar met spetterende aanbiedingen om de kooplust op te wekken.



Overigens is de naam Black Friday helemaal niet zo oud, als u misschien zou kunnen veronderstellen. De naam duikt voor het eerst in de jaren vijftig op in Philadelphia en sloeg op de enorme verkeersdrukte op die dag.



Pas ergens begin jaren tachtig komt deze term in de commercie in zwang. Het zou de dag zijn waarop winkeliers voor het eerst in het zwart komen staan. Men schreef verliezen met rode inkt en winst met zwarte inkt.



En Nederland?

Wij hebben op dit punt helemaal geen traditie. Want wie viert hier nog de dankdag voor het gewas? Maar de laatste jaren duikt de commercie tot vervelens toe op deze dag/periode. Want Black Friday duurt al lang geen dag meer. Sommigen retailers rekken de dag op tot een week.



Voor mij zegt het één ding: het is fantasieloze na-aperij. Ik heb slechts een diepgewortelde wens: stop alsjeblieft met deze onzin. Als men ergens op wil inhaken dan hebben wij toch onze eigen tradities, zoals Sinterklaas?



Voordeel?

Voor de kortingen hoeft u waarschijnlijk ook niet naar een winkel of webshop te gaan. Die kortingen zijn lang zo hoog niet als in de VS. Er zijn winkeliers die voorafgaand aan deze periode hun prijzen verhogen om dan heel hard te toeteren dat ze zulke fantastische aanbiedingen hebben.



Dan kom ik nog even terug op de vraag uit de inleiding: hoe komen wij van dit droevige geroeptoeter af? Ik vrees op dat punt het ergste. Er is maar een manier om deze gekte te stoppen: laat uw hoofd niet op hol slaaan om dingen te kopen die u toch niet nodig hebt. Doe er lekker niet aan mee! Dat zal ze leren.