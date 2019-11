  Zo voorkomt u keuzestress

Als er één ding fnuikend is voor uw verkoopresultaten dan zijn het wel weifelende klanten. Twijfel werkt uitstelgedrag in de hand. Twijfel roept ook een stressreactie op. Dat zijn dingen die u liever niet ziet.



Grappig genoeg werken verkopers die twijfel regelmatig zelf in de hand. Hoe zit dat?



Wanneer u door een willekeurige winkelstraat wandelt dan is snel duidelijk dat er een overvloed aan keuzes is. En hoe meer er te kiezen valt, des te lastiger is het om een besluit te nemen. Laten wij nu onze blik verleggen en kijken hoe het er in veel verkoopgesprekken aan toegaat.



De bevlogen verkoper

De verkoper is lyrisch over zijn product of dienst en vertelt enthousiast over alle toeters en bellen die erbij horen. Maar zitten klanten daarop te wachten? De meeste mensen niet. Het duizelt ze al snel als ze al die details moeten verstouwen.



En dan moet u ook nog kiezen uit alle opties

Helaas blijft het daar vaak niet bij. De meeste producten en diensten kennen ook nog allerlei varianten. De verkoper is helemaal in zijn element en vertelt over alle verschillende mogelijkheden. Hij vindt het prachtig. Maar klanten zien daardoor binnen de kortste keren door de bomen het bos niet meer. En wat is dan de geijkte reactie?



"Ik wil er nog graag even over nadenken. U hoort nog van mij!"



Vervolgens weten ze niet hoe snel ze moeten wegvluchten van zo'n praatkanon.



Beperkte keuze doet wonderen

Het heeft ook bij mij eventjes geduurd totdat het muntje viel. Meer is in de verkoop lang niet altijd beter. Uiteindelijk leerde ik om klanten een beperkt aantal opties, op basis van hun voorkeuren, te presenteren.



Toen ik vroeger in de verzekeringen werkte, vroeg ik aan klanten 'hoeveel wilt u per maand sparen?' Stel de klant antwoordde 'ik denk aan € 75,- per maand'. Dan reageerde ik met 'prima, ik ga het netjes voor u uitwerken'. Vervolgens maakte ik 3 voorstellen: € 75,-

€ 100,-

€ 125,- In de praktijk kozen veel mensen voor de gulden middenweg: € 100,-. Dat is flink extra ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt.



Nog meer verkooptips

Bekend is de McDonalds-truc: welke Cola wilt u hebben? Small, medium of large? Weer kiezen veel mensen voor medium. Wanneer u ze bijvoorbeeld 2 keuzes voorlegt (small of medium) is de kans groter dat ze voor 'small' kiezen.



Dit idee werkt prima wanneer de klant de keuze heeft uit iets van dezelfde soort. Het werkt minder goed wanneer de klant moet kiezen tussen dingen die duidelijk van elkaar verschillen. Dan is kiezen een stuk lastiger. Maar ook dan is de vuistregel: beperk de keuzemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende stijlen, bijvoorbeeld schoenen. Vraag de klant waar zijn interesse naar uitgaat en kom dan terug met 2 voorbeelden. Ziet u dat de klant het lastig vindt om te kiezen, vraag dan simpel:



'Welke van de twee moet ik wegnemen?'



Door op deze manier te schrappen voorkomt u dat de klant blijft twijfelen en helemaal niets doet. Uw omzet vaart er wel bij.



