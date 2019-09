  Drie redenen waarom je nu meteen De Workaholic Test zou moeten doen

Hallo! Wat geweldig dat je de Workaholic Test hebt gedaan. Je staat nu aan het begin van een reis om je eigen werk/privé-balans in de gaten te gaan houden. Want hoe kun je anderen helpen als je eigen balans is verstoord? Laten we maar eens gaan kijken wat het allemaal betekent.



Top: om verder te lezen is het handig als je eerst De Workaholic Test doet op https://www.antisleurboek.nl/de-workaholic-test/



Daar ligt-ie dan: jouw eerste testresultaten op een PDF in kleur: jouw Persoonlijke Schaal van Richter. Jouw score is afgebeeld als een bulls eye op een lijn die van linksonder naar rechtsboven loopt. Zoals je ziet loopt de score van 0 tot 10. Hoe lager je scoort hoe beter dat het is. Ik verklap je maar vast: je behoort linksonder in de groene zone te zitten. Een score rond de 1 is wat we graag willen. Maar daar is uiteraard meer over te vertellen; context is alles.



De Workaholic Test bestaat uit twee delen: de Balanstest en de Stresstest. De Balanstest bestaat uit vragen over jouw ‘gemiddelde werkweek’. Als uitgangspunt heb ik een nominale werkweek van 40 uur genomen. Of je nou in loondienst bent of zelfstandig ondernemer bent maakt voor de test niet uit.



De Stresstest bestaat uit stellingen waarop je aangeeft in hoeverre je het ermee eens bent of niet. Beide testen staan niet in een lineair verband met elkaar; er zit een formule achter. Laat ik dat uitleggen met een tweetal enigszins overdreven voorbeelden.



Neem nou Jan (of Jeanine). Bij Jan is sprake van een absolute onbalans ten opzichte van een ‘normale’ werkweek. Hij draait regelmatig overuren, is altijd online, voortdurend met zijn smartphone en laptop bezig. Overdag, in de avonden en weekenden, op vakantie; Jan is altijd aan het werk. Maar hij heeft er geen stress van! Hij gaat fluitend door het leven. Sterker nog: het helpt hem om te ontspannen als hij bijvoorbeeld op een zondagavond even zijn mail bijwerkt. Jan scoort een 9 voor balans en een 1 voor stress. Als we lineair denken is dat een gemiddelde Workaholic Score van (9 + 1) / 2 = 5. Maar daar komt Piet (of Petra). Piet is het tegenovergestelde van Jan. Hij werkt van 9 tot 5 en geen minuut langer. Alle pauzes zijn heilig voor hem. Hij heeft zo zijn routines en hij houdt ervan alles perfect in orde te hebben en te houden. De normale werkweek kan bij Piet niet normaler zijn. Maar oh wee als er ook maar iets misgaat! Als er moet worden overgewerkt, als zijn baas hem in de avond of in het weekend belt, als zijn routines ook maar een beetje worden verstoord dan schiet Piet direct enórm in de stress. Piet scoort een 1 voor balans en een 9 voor stress. Dat is lineair gezien een gemiddelde Workaholic Score van (1 + 9) / 2 = 5. Volgens de rekenkundige regels zijn Jan en Piet precies dezelfde personen. Terwijl ze in werkelijkheid niet méér van elkaar kunnen verschillen. Het hebben van een onbalans ten opzichte van een normale werkweek zegt dus in zichzelf niet zoveel. De hoeveelheid stress die je ervan krijgt is hier de bepalende factor. En daarom zit er een (uiteraard geheime) formule achter deze test. Stress moet een dominante invloed hebben op de eindscore want chronische stress is een enorm gezondheidsrisico.



Kijk maar eens: In de Workaholic Test scoort Jan een 3,2 en Piet een 9,1. Jan zit op het randje van de groene zone (hij zou af en toe wel eens wat minder uurtjes mogen draaien) maar Piet zit midden in de bloedrode zone! Piet zou wel eens mogen onderzoeken waaróm hij zoveel stress krijgt door kleine afwijkingen in zijn routine. Om dit goed te kunnen begrijpen zijn een drietal zaken van belang. De trend is alles. Een eerste of incidentele meting zegt in zichzelf niet zoveel. Stress komt altijd voort uit een combinatie van werk én privé en uit een combinatie van nature (jouw aanleg, hoe gevoelig ben je voor stress?) en nurture (hoe ben je opgevoed, in welke omgeving/welke cultuur?) Een keer stress hebben is helemaal niet zo erg; we hebben allemaal wel eens extra drukke periodes of omstandigheden die buiten onze controle liggen. Waar het om gaat is de actuele status én de trend op de langere termijn. Waar zit de bulls eye en waar beweegt deze zich naar toe? Naar boven of naar beneden? Bedenk: groen is de norm, daar moet je zitten.

Zuurstofmaskers. Waarom is het zo belangrijk om je Workaholic Score in de gaten te houden? Daarvoor wil ik graag een tweede metafoor gebruiken. Als je gaat vliegen en je krijgt de vluchtinstructies – waar de nooduitgangen zijn en wat je moet doen als de druk in de cabine wegvalt – dan wordt daar altijd een counter-intuïtieve boodschap bij gegeven: 'Als je met een kind reist en de zuurstofmaskers komen naar beneden, doe dan éérst het masker bij jezelf op en daarna pas bij je kind'. Intuïtief heb je namelijk de neiging eerst je kind te helpen maar terwijl je dat doet loop je het risico zelf bewusteloos te raken. In dat geval zijn beiden niet geholpen. Bij grote veranderingen zul je dus eerst jezelf moeten helpen voordat je anderen kunt helpen. Samengevat: Incidentele metingen zeggen niet zoveel; het is een momentopname. De trend is allesbepalend en de zone waar je hoort te zitten is groen.

Hoe langer je in de bloedrode zone zit hoe groter het risico op uitval. Chronische stress is een serieuze bedreiging voor je gezondheid.

Als je belangrijke veranderingen gaat doorvoeren in je organisatie en daarbij moet samenwerken met anderen, zul je eerst jezelf moeten helpen voordat je anderen kunt helpen. Jouw eerste resultaat is de nulmeting. Zet er een datum op en bewaar hem goed. Doe iedere drie of vier maanden de test opnieuw. Bepaal de trend van je bulls eye: naar boven of naar beneden? Gaat-ie steeds verder omhoog, neem dan maatregelen om de trend te keren. Welke maatregelen? In Het anti-sleurboek ga ik uitgebreid in op de oorzaken van onbalans en stress en wat je er zelf aan kunt doen.



Tot slot: een beetje stress kunnen we allemaal aan; het kan zelfs positief bijdragen aan je doelmatigheid. Chronische stress echter bedreigt je gezondheid én belemmert je vermogen om anderen te helpen. De Workaholic Test kan je helpen dat te voorkomen. Ik wens je daarbij veel sterkte en succes!