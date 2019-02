Hoe reageer je op ongemakkelijke complimenten? Door: Frank van Marwijk, 28-02-2019, 14:53 uur Hoe reageer je op zo'n compliment ? I verband met Nationale Complimentendag op 1 maart, worden Hans Poortvliet (initiatiefnemer van deze dag) en ik (co-auteur van Het groot complimentenboek) weer benaderd door de media. De meest gestelde vraag: hoe reageer je op een compliment? Gewoon een bedankje? Maar hoe reageer je op ongemakkelijke complimenten?



Hierbij 17 cases en een link naar een downloadbare versie.



Op 1 maart is het weer de Nationale Complimentendag. In verband met deze dag worden Hans Poortvliet (als initiatiefnemer van deze dag) en ik (als co-auteur van Het Groot Complimentenboek) benaderd door diverse media. De vraag die ons het meest gesteld wordt is: ‘Hoe reageer je goed op een compliment?’ Het snelle antwoord op deze vraag is uiteraard: met een vriendelijk bedankje. Maar ja, we krijgen soms complimenten die eerder ongemakkelijke gevoelens oproepen. Hoe moet je daar dan op reageren? Hier lees je 17 situaties waarin je een enigzins dubieus compliment ontvangt. Ga eens voor jezelf na hoe je in elke situatie zou reageren. Volstaat een bedankje? Of denk je op een andere manier te moeten reageren? Ik ben benieuwd naar de reacties.

Onderaan dit artikel vind je een link naar een downloadbare versie voor intern gebruik binnen je afdeling of je organisatie.



Situatie 1: hoe reageer je hierop?

Stel, je krijgt een onverwachte gast voor het eten. Je hebt niets in huis gehaald en struint de keuken af voor een snelle oplossing. Je vindt gelukkig nog een blik kipragout en een pot doperwten. Verder heb je ook nog wat overblijfselen van de kipkluifjes van gisteren. Je kookt wat snelkookrijst en giet de ragout met stukjes van de kip eroverheen. Doperwten erbij, klaar! Je gast blijkt het echter heerlijk te vinden en complimenteert je met je voortreffelijke kookkunst.



Situatie 2: hoe reageer je hierop?

Je bent pas begonnen met tennissen, maar dat lukt naar je gevoel nog niet zo best. Hoe hard je ook hebt geoefend, je service wilde de afgelopen weken maar niet vooruitgaan. De bal vloog regelmatig in het net of uit de baan. Vandaag speel je een dubbel spel met een nieuwe partner en je eerste service komt precies terecht waar je had gehoopt. Je partner roept uit: "Jee, wat een geweldige service, jij weet hoe je een bal moet raken!’



Situatie 3: hoe reageer je hierop?

Je bent uitgenodigd voor een receptie. Op de dag zelf ontdek je dat je niets passends hebt om aan te trekken. Je zoekt wel drie of vier keer door je kast. Uiteindelijk kom je een kledingstuk tegen dat je al lang hebt, maar dat je nooit hebt gedragen. Het zit namelijk niet zo lekker. Bovendien vind je dat de kleur niet zo bij je past. Je twijfelt er zelfs aan of het nog wel van deze tijd is, maar ja… je hebt immers geen keuze. Aangekomen op de receptie word je ontvangen door de gastvrouw en door haar gecomplimenteerd met je kledingkeuze: ‘wat zie jij er weer fantastisch uit!’



Situatie 4: hoe reageer je hierop?

Het is maandagochtend en je komt op je werk. Gisteren ben je een dag naar het strand geweest en daar heb je veel te lang in de zon gelegen. ’s Avonds was je behoorlijk verbrand. Je bent nu niet zo héél rood meer, maar je huid voelt nog steeds wat branderig aan. Als je op je werk komt, word je aangesproken door een collega. Zij zegt: ‘Zo, jij hebt een lekker kleurtje opgedaan zeg, je ziet er goed uit!’ Het was wel een lekkere dag gisteren hè?!



Situatie 5: hoe reageer je hierop?

Je bent sinds enkele weken werkzaam in een nieuwe baan. Vanaf de eerste dag ben je ingezet in een omvangrijk project. Jouw zelfstandigheid, inzicht en vakkennis werden dus meteen op de proef gesteld in je nieuwe baan. Dit ervoer je echter niet als een probleem want je hebt ruime ervaring op dit gebied. Met jouw specifieke kennis, vaardigheden en inzet lukt het daarom gemakkelijk om het project al snel tot een succesvol einde te brengen. Je leidinggevende is blij met het resultaat. Hij komt naar je toe en zegt: ‘Dat heb je uitzonderlijk goed gedaan, voor iemand die hier net werkt…’



Situatie 6: hoe reageer je hierop?

Vanochtend had je een belangrijke afspraak bij een klant om een offerte te presenteren. Het gesprek met de klant was succesvol. De order is geplaatst. Je bent daar erg blij mee, want je had flink wat tijd in de voorbereiding gestoken. Natuurlijk zorgde je er ook voor dat je er representatief uitzag. Als je terugkomt op je werkplek kom je in de gang je leidinggevende tegen. Hij trekt zijn wenkbrauwen omhoog en roept met een vragende klank in zijn stem: ‘Goh, wat zie jíj er netjes uit! Ben je jarig?!’



Situatie 7: hoe reageer je hierop?

Je komt terug van vakantie. Je hebt je collega’s nog niet gesproken. Dan word gebeld door een klant. De klant is enorm enthousiast over het resultaat van een opdracht waar je collega’s de afgelopen weken – in de tijd dat jij met vakantie was – mee bezig zijn geweest en overlaadt je met complimenten. De klant doet uitvoerig verslag van zijn ervaringen en prijst ook jou voor je medewerking en inzet. Daarbij benoemt hij specifieke details. Jij weet eigenlijk niet zo goed over welke opdracht het precies gaat. Het is in ieder geval niet iets waar jij iets aan hebt bijgedragen.



Situatie 8: hoe reageer je hierop?

Je komt terug van vakantie. Je hebt je collega’s nog niet gesproken. Dan word gebeld door een klant. De klant is enorm enthousiast over het resultaat van een opdracht waar je collega’s de afgelopen weken – in de tijd dat jij met vakantie was – mee bezig zijn geweest en overlaadt je met complimenten. De klant doet uitvoerig verslag van zijn ervaringen en prijst ook jou voor je medewerking en inzet. Daarbij benoemt hij specifieke details. Jij weet eigenlijk niet zo goed over welke opdracht het precies gaat. Het is in ieder geval niet iets waar jij iets aan hebt bijgedragen.



Situatie 9: hoe reageer je hierop?

Je bent een in Nederland geboren en opgegroeide man of vrouw van allochtone afkomst. Tijdens een congres ontmoet je een zakenman die een potentiële nieuwe klant zou kunnen worden. Je hebt een interessant gesprek. Aan het eind van het gesprek wisselen jullie gegevens met elkaar uit. De zakenman zegt dan: ‘Ik vind het prettig om met u gesproken te hebben en zie graag uit naar onze samenwerking. U spreekt trouwens voortreffelijk Nederlands!"



Situatie 10: hoe reageer je hierop?

Dit jaar ga je op vakantie naar Spanje en je vindt het leuk als je een paar woordjes in die taal kunt spreken. Je volgt daarom een korte cursus Spaans aan de volksuniversiteit. Dit valt je enorm tegen. Het is vooral lastig om de woorden goed uit te spreken. Aangekomen in je vakantieland besluit je toch het geleerde in de praktijk te brengen. In een restaurant vraag je of er een tafel vrij is voor drie personen. De ober kijkt je vragend aan. Je herhaalt je vraag. Deze keer blijkt de ober je wel te verstaan en wijst naar een vrije tafel. Hij voegt eraan toe in gebroken Engels: ‘You really speak good Spanish!’.



Situatie 11: hoe reageer je hierop?

Stel, je bent als ICT-specialist werkzaam op de locatie van een klant. Je houdt je daar op dat moment bezig met het implementeren van technische software. Een van de medewerkers van het bedrijf waar je aan de slag bent, blijft een poosje staan kijken terwijl er allerlei formules en computertaal op je monitor voorbij flitsen. De medewerker is duidelijk onder de indruk en zegt: ‘Jee, wat knap dat je daar allemaal wijs uit kunt worden. Je moet wel heel intelligent zijn om al die codes te kunnen snappen!’



Situatie 12: hoe reageer je hierop?

Je bent gevraagd om een toespraak te houden. Je hebt daar ja op gezegd, maar spreken in het openbaar is niet echt jouw ding. Als je op het podium stapt, ben je enorm nerveus. Je ziet al die ogen op je gericht en voelt dat iedereen je spanning merkt. Je ontdekt dat je stem hapert. Naar je gevoel komt de inhoud ook niet goed over. De helft van wat je wilde vertellen sla je over. Na afloop complimenteert de persoon die je aankondigde je en plein public: ‘Wat een fantastisch verhaal. Het was zeer leerzaam en we hebben er enorm van genoten!’



Situatie 13: hoe reageer je hierop?

Je hebt een twee jaar oude Renault Twingo gekocht. Trots op je nieuwe bezit ga je ermee naar je werk. Op de parkeerplaats komt zojuist je directeur aangereden in zijn BMW i8 hybride. Als hij uitstapt, ziet hij jou staan bij je – voor jou nieuwe – tweedehands voertuig. Van afstand roept hij enthousiast: ‘Hé, heb je een nieuwe auto?!’ Als jij bevestigend antwoordt, vult hij aan: ‘leuk auto-tje, past helemaal bij je… Top!’



Situatie 14: hoe reageer je hierop?

Je loopt op straat of komt een horecagelegenheid binnen. Daar loop je een oud klasgenootje van de middelbare school tegen het lijf. Je hebt haar sinds die tijd nooit meer gezien wat op zich niet zo bijzonder is. Toen jullie bij elkaar in de klas zaten hadden jullie namelijk ook al niet zoveel contact. De ex-klasgenote reageert verrast als ze je ziet en zegt: ‘Wat leuk om je te zien! Al die jaren heb ik me steeds afgevraagd hoe het je verging omdat je zo’n ontzettend aardig mens bent!’



Situatie 15: hoe reageer je hierop?

Je hebt een nieuwe liefde ontmoet. Je neemt hem of haar mee uit eten en ziet uit naar een romantische avond samen. Je vertelt de ander hoe gezellig je het vindt om samen te zijn. De ander bevestigt dat en zeg dat je mooi bent. En daar voegt hij of zij aan toe: ‘Als je hier zou worden afgeleverd door een beeldhouwer, dan had hij zojuist zijn meest perfecte werk afgeleverd. Je bent prachtig. Al je lijnen zijn in balans’. *



* Dit is trouwens een compliment dat serieus wordt aanbevolen in een boekje over de mooiste complimenten



Situatie 16: hoe reageer je hierop?

Afgelopen week ben je naar de kapper geweest en die heeft je een verassend nieuwe coupe aangemeten. Daarna heb je ook nog nieuwe kleding gekocht. Geheel als nieuw ga je naar je werk. Je bent benieuwd hoe je collega’s zullen reageren op je verschijning. Dit zijn de reacties van je collega’s.



Collega 1: ‘Zo hé, mooi, wát een verandering!’

Collega 2. ‘Je hebt wel een metamorfose ondergaan zeg!’

Collega 3. ‘Wow, dat is wel een hele vooruitgang!’

Collega 4. ‘Nou, dat is gedurfd zeg, maar wel leuk hoor!’



Situatie 17: hoe reageer je hierop?

Je bent de afgelopen tijd actief geweest met het organiseren van een congres. Het kostte je veel tijd en energie om alles goed geregeld te krijgen. Daarbij kwam dat de voorzitter van de organisatiecommissie het op het laatste moment had laten afweten. Hij had dubbele afspraken en kon geen tijd vinden om zich ook met de organisatie van het congres bezig te houden. Jij moest nu alles op je nemen. Tijdens het congres komt een vrouw naar je toe. Zij noemt de naam van de voorzitter en zegt dat hij het toch allemaal wel erg goed georganiseerd heeft. Dat is zeker een compliment waard!



Als je binnen jouw bedrijf eens wilt debatteren over complimenten ontvangen, kun je de onderstaande cases downloaden op mooie kaartjes via:

http://www.complimentenboek.nl/complimenten_ontvangen.pdf

Meer ideeën over het thematiseren van waardering kun je vinden in Het Groot Complimentenboek.





Doorsturen Reageer

Over de auteur:

Frank van Marwijk is Nederlands bekendste lichaamstaalexpert (lichaamstaal.nl). Zijn kennis van sociaal-psychologische inzichten combineert hij met scherpe observaties uit de praktijk. Van Marwijk is auteur van onder meer de bestsellers Manipuleren kun je leren, en Het Groot Complimentenboek (samen met Hans Poortvliet). In 2017 schreef hij het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie: Lichaamstaal, alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden. Laatste weblogs Hoe reageer je op ongemakkelijke complimenten? Hoe schrijft u offertes die scoren? Van veroordelen naar ontwikkelen Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.