Vier manieren - en twee pizza's - om innovatie in de bedrijfscultuur te bouwen Twee-pizza teams voor agility - Een bedrijfscultuur die experimenteren beloont, waarin achteruit kan worden gewerkt, die bedrijfstools biedt om innovatie op te schalen en teams van de juiste grootte ondersteunt om agile te blijven werken. Een utopie? Zeker niet, legt Angelina Best - van Kampen, Area Sales leader en Commercial Segment bij Amazon Web Services uit. Zij deelt de belangrijkste pijlers om een succesvolle bedrijfscultuur te creëren die een focus heeft op innoveren door technologieën die echt een verschil maken.



Het is belangrijk dat een bedrijf en haar klanten gebruik maken van innovatieve technologie, maar dat is slechts de helft van een succesvol bedrijfsverhaal. Leiders moeten ook een cultuur creëren die erop gericht is om het volledige potentieel van moderne technologie te realiseren. volgt het principe van het "team met twee pizza's". Een team met twee pizza's is een multifunctioneel team dat uit zeven of acht personen bestaat - een ideale groep om twee grote pizza's te delen," aldus Best – van Kampen. "Het idee is om een startupachtige groep te creëren die volledig verantwoordelijk is voor een idee van begin tot eind. "

Veel kleine organisaties betrekken iedereen in het bedrijf bij innovatie, ongeacht hun rol of achtergrond. Naarmate een organisatie groeit, wordt het een uitdaging om die diversiteit aan perspectieven te behouden in zo’n proces. "We zijn ook geen kleine organisatie, maar door te werken in twee-pizzateams is het mogelijk voor ons om cross-functionele perspectieven te krijgen en te profiteren van multidisciplinaire en veelzijdige beslissingen", zegt Best - van Kampen. "Vaak is het snijpunt waar diverse vaardigheden elkaar ontmoeten de meest vruchtbare voedingsbodem voor innovatie."



"Kleinere teams maken bovendien een snellere ontwikkeling en een sterker eigenaarschap van elk idee mogelijk," gaat Best – van Kampen verder. "Het principe van een twee-pizzateam is essentieel om ervoor te zorgen dat bedrijven nog steeds kunnen profiteren van de snelheid en agility van een startup, zelfs als jouw bedrijf al een grote organisatie is."



Experimenteren moet je belonen

Het testen van nieuwe oplossingen is essentieel voor succesvolle innovatie. Wel moet een organisatie de wil hebben om te experimenteren. Ohpen, een Nederlandse onafhankelijke softwareleverancier gebouwd door voormalige bankiers, biedt banken een modulair platform voor het beheer van particuliere onderlinge fondsen en spaarrekeningen voor consumenten dat 100 procent betrouwbaar, 100 procent aanpasbaar en 100 procent compliant is. Het bedrijf vertaalde hun klantkennis naar zakelijk succes. De klant centraal zetten betekent het organiseren van ontwikkelingsprocessen rondom klanten, en dit beïnvloedt innovatie bij iedere stap. Ohpen kent de nadelen van traditionele bankinformatietechnologie (IT)-systemen en helpt hun klantenbanksoftware opnieuw uit te vinden door ze te verlossen van verouderde systemen en hun oplossingen volledig in onze cloud te implementeren.

"Organisaties met een bedrijfscultuur, waar leiders iedereen aanmoedigen om te experimenteren voor hun klanten, behalen de grootste successen," legt Best – van Kampen uit. "Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen moet mensen ertoe aanzetten om te experimenteren, ideeën snel te testen, ervan te leren en verder te gaan".



Mechanismen voor terugwerken vanaf de klantervaring (working backwards)

"Goede bedoelingen alleen zorgen niet voor het gedaan krijgen van belangrijke klussen; om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen, kunnen mechanismen helpen", aldus Best – van Kampen. "Een mechanisme is een goed gedefinieerd bedrijfsproces of productiviteitstool, zoals het Working Backwards-proces en -framework van Amazon. In dit proces beginnen alle ideeën vanuit het perspectief van de klant."

Best – van Kampen gaat verder: "Een voorbeeld hiervan is om elk nieuw bedrijfsidee als een geschreven persbericht te presenteren. Het persbericht bevat een probleemstelling, een beschrijving van de voorgestelde oplossing, uitleg over hoe de oplossing het probleem oplost, en een denkbeeldige offerte van de klant. Dit kadert de uitdaging, verduidelijkt de kans en legt uit waarom het idee klanten zal bevallen. Om dit toe te passen, moeten er vier cruciale klantdetails worden vastgesteld: wie de klant is, de uitdaging of kans van de klant, het belangrijkste onderdeel van het idee voor de klant en hoe de klantervaring eruit zal zien."

"Na het opstellen van het persbericht maken onze teams een met veelgestelde vragendocument (Frequently Asked Questions, FAQ), waaraan teamleden tijdens het hele innovatieproces bijdragen," licht Best – van Kamper verder toe. "Een sterke FAQ verduidelijkt ideeën, anticipeert op vragen van leidinggevenden en klanten en dient als leidraad voor de investeringsbeslissingen van het bedrijf en het bouwen van de oplossing. Beginnen bij de klant en vanuit daar aan het werk gaan (Working Backwards) is een kernmechanisme in de initiële innovatieve stappen. Het helpt teams in een vroeg stadium te bepalen of een idee de minimale investering waard is, wat tijd en geld bespaart. Het helpt bedrijven ook om zich in de schoenen van hun klanten te verplaatsen en het probleem vanuit het perspectief van de consument te onderzoeken. Dit mechanisme houdt op briljante wijze de klantresultaten bovenaan de agenda."



Corporate agility voor het opschalen van innovatie

"We stellen geen grenzen aan wie kan innoveren," zegt Best – van Kampen stellig. "Iedereen in een bedrijf, ongeacht hun rol of niveau, heeft het potentieel om innovatief te zijn. Deze gedecentraliseerde aanpak betekent dat er in het hele bedrijf grenzeloze ideeën kunnen ontstaan. Als het bedrijf dan een team van bouwers heeft, kan je hen aanmoedigen om die ideeën over te nemen en te doen waar ze goed in zijn: bouwen."



Innovatie als DNA van het bedrijf

Hoewel de innovatiepijlers van bedrijven variëren, stelt het omarmen van een op innovatie gebaseerde bedrijfscultuur bedrijven in staat hun modellen te verfijnen en best practices te implementeren. Anno 2023 is stilstaan geen optie. Het maakt niet uit hoeveel jouw bedrijf groeit en uitbreidt, een start-upmentaliteit kan jouw teams op één lijn houden met het culturele DNA van jouw bedrijf.

"Leiders zijn vasthoudend in visie, maar ze moeten flexibel zijn in de details," sluit Best – van Kampen af. "De pijlers van de bedrijfscultuur zijn het kompas en leiden je consequent naar de innovaties die klanten zullen verblijden."

