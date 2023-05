 Krapte steeds hoger op agenda bij corporates en bureaus

Tooling staat nu echt op de agenda - De verschillen tussen hoe corporates en bureaus hun werving en selectie aanpakken zijn het afgelopen jaar wéér een stukje groter geworden, zo blijkt uit de Stand van Werven 2023, een grootschalig onderzoek op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.



Ook in de nieuwste editie van de Stand van Werven kan niemand eromheen: de arbeidsmarkt is in 2023 wéér een stukje krapper geworden. Terwijl 70 procent van de recruitmentprofessionals in 2021 de krappe arbeidsmarkt en de bijbehorende schaarste als meest invloedrijke onderwerp zag, is de krapte in het onderzoek van dit jaar nóg explosiever geworden. Nu ziet 84 procent van de professionals de krapte als onderwerp nummer een op hun agenda.



Tooling staat nu echt op de agenda

Recruitmentprofessionals in Nederland ervaren in 2023 een aantal grote veranderingen in hun werk, zo blijkt uit het onderzoek, dat al sinds 2016 wordt gehouden, en is uitgegroeid tot het grootste recruitmentonderzoek van Nederland. ChatGPT is – uit het niets – ineens gebombardeerd tot het vijfde belangrijkste onderwerp voor professionals. Sowieso spelen wervingstools en automatisering een grotere rol en beloven ze steeds meer efficiëntie in het wervingsproces. Terwijl recruitmenttooling in 2021 door 38 procent als belangrijk onderwerp werd gezien, is dat percentage in 2023 gestegen naar 45 procent.

Recruitmentprofessionals zien dus steeds meer heil in alle technologische toepassingen. Die tools beloven vooral één ding: meer efficiëntie in het werkproces voor recruitmentprofessionals, zodat die zich meer en beter kunnen focussen op wat écht belangrijk is: het persoonlijke contact met kandidaten. Automatisering en robotisering is daarnaast hét onderwerp geworden dat de grootste groei zag ten opzichte van twee jaar geleden. Terwijl het in 2021 voor 21 procent van de wervingsprofessionals op de agenda stond, is dat nu maar liefst 41 procent, bijna een verdubbeling dus.



Verschil tussen corporates en bureaus wéér groter

Het verschil tussen corporates en bureaus in de wervingsbranche wordt ook steeds groter, blijkt uit het onderzoek van dit jaar. Waar corporate professionals zich steeds meer richten op langetermijnstrategieën (zoals diversiteit en inclusiviteit), focussen bureaus meer en meer op het optimaliseren van het wervingsproces. Bureaus zijn bezig employer branding-specialisten te worden, terwijl corporates zich meer richten op directe arbeidsmarktcommunicatie. The proof is in the numbers, ook als het om eenieders nieuwe favoriete speelgoed gaat: waar 68 procent van de bureauprofessionals ChatGPT als meest invloedrijke onderwerp ziet, ligt dat percentage op slechts 36 procent voor corporate-professionals. Talent verleiden en vasthouden blijkt een van de grootste uitdagingen voor recruitmentprofessionals in 2023. Uit het onderzoek blijkt verder dat het verleiden van kandidaten om te solliciteren de grootste uitdaging is, gevolgd door employer branding en het vasthouden van talent. De juiste kandidaten vinden en hen via de juiste kanalen bereiken zijn ook fikse uitdagingen. ‘Het is daarom essentieel voor organisaties om te investeren in conversie, employer branding en employee experience, aldus de Stand van Werven 2023.



LinkedIn en UWV: twee uitersten

Van de ondervraagde recruitmentprofessionals geeft 80 procent aan dat LinkedIn de nummer een bron is om hun wervingsdoelstellingen te realiseren. Dat is slechts een procent lager dan in 2021. LinkedIn is volgens Nederlandse recruitmentprofessionals tevens 1 van de meest effectieve wervingsmiddelen. Gemiddeld scoren alleen eigen recruitmentsites en employer branding-campagnes beter in de mate van (geschatte) effectiviteit. Bovendien wordt referral recruitment steeds populairder als effectieve manier om nieuwe medewerkers te werven en te behouden. Job aggregators en de UWV-site worden daarentegen gezien als de minst effectieve wervingsmiddelen. Gamification en videorecruitment zijn daarnaast minder populair als bron, maar beide middelen blijken toch als behoorlijk effectief te worden gezien voor het aannemen van goede kandidaten. Platforms voor tijdelijk werk worden zowel zeer laag als zeer hoog ingeschat als effectief middel; een tussenweg is hier bijna niet.



Employer branding: winnaar in effectiviteit

Wat aan het Stand van Werven-onderzoek van 2023 verder opvalt is dat het algemene gebruik van employer branding-campagnes met maar liefst 16 procentpunt is gestegen, van 38 procent naar 54 procent. Het is daarmee de grootste stijger in het aantal gebruikers. En dat heeft een reden: employer branding-campagnes blijken namelijk de grote winnaar als het meest effectief ingeschatte wervingsmiddel in 2023. Terwijl employer branding in 2019 nog door 56 procent van de wervingsprofessionals als effectief middel beschouwd werd, is dat in 2023 gegroeid tot 70 procent.

Andere grote groeiers in gebruik dit jaar: interne mobiliteit (oftewel: werving onder eigen medewerkers, van 37 procent naar 45 procent) sourcing (van 31 procent naar 38 procent) talentpools (van 23 procent naar 31 procent). Sociale media zakken echter opvallend sterk in (vermeend) belang (van 68 procent naar 60 procent), net als aggregators (van zeventien procent naar slechts zes procent).



De achterdeur dichthouden: retentie en interne mobiliteit

Het identificeren van topkandidaten, ook wel bekend als outperformers, is een belangrijk doel voor werkgevers. Uit de Stand van Werven 2023 blijkt dat interne mobiliteit volgens de ondervraagden veruit de meeste toppresteerders oplevert. Dit betekent dat wanneer de werving plaatsvindt vanuit het interne netwerk, er een grotere kans is outperformers te vinden. Referrals en stagiairs scoren ook hoog in de lijst van kanalen die gemiddeld voor meer toppresteerders zorgen, detacherings- en werving- en selectiebureaus volgen opvallend genoeg op slechts kleine afstand daarvan. Terwijl het in 2021 voor professionals eigenlijk geen onderwerp was, geldt interne mobiliteit nu voor 28 procent als een belangrijk principe om mee bezig te zijn. Met 26 procent is retentie ook nieuw op de lijst. ‘Logischerwijs zijn dit vooral de corporate recruitmentprofessionals waarvoor dit geldt: wanneer talent schaars is, kun je je beter focussen op het talent dat je al in huis hebt. Iedereen die je behoudt, is één vacature minder om te vullen’, aldus het onderzoeksrapport.