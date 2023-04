Drie cruciale trends voor de toekomst van technologie Voor technologieën als de metaverse en AI is de toekomst rooskleurig - De wereld staat op een kantelpunt als het gaat om technologie. Recentelijk nog voorspelde Gartner dat vanaf nu tot 2027 verschillende technologische verschuivingen zullen plaatsvinden. Per Overgaard, EMEA ISG CTO van Lenovo, heeft deze voorspellingen geanalyseerd en wijst op drie verschuivingen die hier in het bijzonder uitspringen: een toename van enterprise metaverse-technologie, een grotere focus op duurzame AI, en een toenemende behoefte aan 'moonshot'-technologieën.



In het afgelopen jaar heeft kunstmatige intelligentie (AI) nog meer haar intrede gedaan. Deze generatieve technologie verblindde consumenten wereldwijd met levensechte teksten en mysterieuze kunstwerken.



Maak AI duurzamer

Te midden van deze nieuwe mogelijkheden waarschuwen de voorspellingen van Gartner dat zonder duurzame praktijken, AI tegen 2025 meer energie zal verbruiken dan de menselijke beroepsbevolking, waardoor de CO2-nulwinst aanzienlijk teniet wordt gedaan. Ook zeggen de voorspellingen dat er steeds meer van de infrastructuur zal worden gevraagd, doordat er een enorme hoeveelheid aan verwerkingskracht nodig is om AI-modellen te bouwen en te onderhouden. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn datacenters momenteel goed voor 1,5 procent van de wereldwijde vraag naar energie.Gelukkig vertelt Overgaard ons dat er een tegenstroom is ontstaan om het energieverbruik voor machine learning aanzienlijk te verminderen: "Deze praktijken zijn er in talrijke vormen, van CO2-compensatieregelingen en diensten voor het terugwinnen van bedrijfsmiddelen, tot technologieën voor vloeibare koeling in datacenters. Ook slimmere software helpt het stroomverbruik te verminderen, door bijvoorbeeld componenten uit te schakelen als ze niet worden gebruikt."

Volgens Overgaard is een ding zeker: we kunnen de AI-technologie niet de rug kunnen toekeren. "We zitten midden in een versnelling van de hoeveelheid data die voor ons beschikbaar is en die het menselijk vermogen om deze data te begrijpen begint te overstijgen. We hebben AI nodig om inzichten uit deze data af te leiden. Dit zal cruciaal zijn voor het oplossen van veel van de 'grote vragen' waarmee de mensheid wordt geconfronteerd."

"Er is geen wondermiddel om AI duurzamer te maken, maar er zijn wel stappen die kunnen worden genomen om het te verbeteren", aldus Overgaard. "Bedrijven en overheden moeten een holistische kijk nemen op het energieverbruik van datacenters en dit combineren met een nieuwe manier van denken over hun impact op het milieu. Tegenwoordig zijn de beste economische oplossingen meestal ook de meest duurzame, en het vernieuwen van voorraden, vooral oudere bedrijfsmiddelen, kan zich snel terugbetalen in de vorm van een lager energieverbruik. Bedrijfsleiders, verkopers, partners en klanten moeten elk onderdeel van de reis naar een duurzamere toekomst voor AI overzien."



De enterprise metaverse

In de toekomst zal de metaverse herboren worden voor het gebruik op het werk, waarbij Gartner® voorspelt dat volledig virtuele werkplekken goed zullen zijn voor 30 procent van de groei van de bedrijfsinvesteringen in metaverse-technologieën. Het voorspelt ook dat voor sommige vooruitstrevende organisaties de metaverse zelfs het kantoor kan vervangen.

"We bevinden ons in een vroeg stadium van de invoering van metaverse-technologie, ongeveer gelijk aan het midden van de jaren 90 wat betreft de evolutie van het internet," legt Overgaard uit. "Maar het is geen kinderspel. Hard werk zal de drijvende kracht zijn achter de bredere invoering van metaverse-technologie, die zal uitgroeien tot de enterprise metaverse."In het interview legt Overgaard uit dat naarmate deze technologie meer ingang vindt, bedrijven zullen moeten investeren in fysieke infrastructuur om de nieuwe virtuele werelden werkelijkheid te laten worden. "De metaverse vereist het vermogen om gegevens snel en in real-time te verwerken. Dit legt een grotere nadruk op het verbeteren van netwerkconnectiviteit en het verminderen van latentie, waarbij edge computing een sleutelrol zal spelen."

Bovendien zegt Overgaard dat er meer datacenters nodig zullen zijn om de dataoverdracht en -opslag als onderdeel van de metaverse te ondersteunen en dat, vooruitlopend hierop, bedrijven zich in staat moeten voelen technologieën toe te passen waarmee zij hun opslagmogelijkheden op verzoek kunnen schalen, zodat zij voorbereid zijn op de komende enterprise metaverse.



Schieten voor de maan

Speculatieve 'Moonshot'-investeringen zullen een realistisch alternatief worden voor de traditionele uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, voorspelt Gartner®, waarbij de acceptatie door aandeelhouders van dergelijke investeringen tegen 2025 naar verwachting zal zijn verdubbeld. Het bedrijf meldt dat toonaangevende ondernemingen zullen profiteren van onzekerheid of disruptie, waarbij nieuwe en onbekende denkwijzen, capaciteiten en vaardigheden worden ingezet om groeikansen te benutten.

"De door data geleverde meetgegevens zullen, samen met doortastend denken, cruciaal zijn om bedrijven weg te drijven van het conventionele denken rondom onderzoek en ontwikkeling en ze in de richting te sturen van een meer innovatieve toekomst," vertelt Overgaard. Ondanks de verwachte ontwrichting die op komst is, laten de inzichten van Gartner zien hoe bedrijven technologiecapaciteiten beginnen te combineren met bedrijfsstrategieën om betere resultaten te behalen en zich voor te bereiden op toenemende onzekerheid. Dit zal, aldus Gartner, onzekerheid omzetten in kansen.



Een veelbelovende toekomst

Voor technologieën als de metaverse en AI is de toekomst rooskleurig, aangezien de bekendheid en de invoering ervan door zowel bedrijven als individuen voorwaarts blijven gaan. AI en data hebben de potentie om onze maatschappij ten goede te veranderen en oplossingen te vinden voor de grootste uitdagingen die de mensheid te wachten staan.

"Op dit keerpunt in de technologie is één ding duidelijk, bedrijfsleiders moeten doortastend zijn en een datagestuurde toekomst omarmen," zegt Overgaard. "Maar daarvoor is de juiste infrastructuur nodig om de snelheid en capaciteit mogelijk te maken die nodig is voor de overdracht en opslag van data om te voldoen aan de eisen van de metaverse en AI-technologieën." Tegelijkertijd meldt Overgaard dat duurzaamheid niet vergeten mag worden. "Bedrijven en overheden zullen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat nieuwe innovatie in evenwicht is met energieverbruik. Dit zal al in 2023 belangrijk worden, aangezien nieuwe regelgeving, zoals de EU-richtlijn inzake Corporate Sustainability Reporting (CRSD), dichterbij komt.

Deze voorspellingen bieden bedrijven de kans om te leren en te groeien naarmate de technologieën zich verder ontwikkelen, en het is tijd dat ze daarvan profiteren. Organisaties moeten op zoek gaan naar verbeterde automatisering, AI, analytics en opslagmogelijkheden en -praktijken om de vereiste werklasten van deze tijd duurzamer te maken. Door dit te doen, kunnen ze niet alleen voordelen oogsten in inkomsten, maar ook in talent, efficiëntie, klantentrouw en wendbaarheid, en dat alles met inachtneming van de duurzaamheidsdoelstellingen. Met de juiste oplossingen die de beste inzichten bieden, heeft elk bedrijf de potentie om te profiteren van deze nieuwe technologieën en een ‘Data Leader’ te worden."











