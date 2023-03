 Hoe kunnen organisaties het verbod op TikTok beheren?

Mobiele dreiging blijft risico voor organisaties - TikTok wordt binnenkort verboden op werktelefoons van rijksambtenaren. In andere landen werd dit verbod al eerder opgelegd en in de VS moeten federale overheidsinstanties de app voor 31 maart van hun apparaten verwijderen. Het verbannen van TikTok is nog steeds wereldwijd in het nieuws.



"Dit potentiële verbod is niet beperkt tot overheidsinstanties. We weten zelfs dat veel chief information security officers overwegen het gebruik van TikTok op bedrijfsapparaten te verbieden," zegt Ismael Valenzuela, VP Threat Research & Intelligence bij BlackBerry. Het uitvoeren van een verbod kan een uitdaging zijn voor elke organisatie. Dit geldt met name voor de vele organisaties die een Bring-Your-Own-Device (BYOD)-beleid hanteren voor hun werknemers. Unified endpoint management (UEM) speelt een cruciale rol om deze uitdaging het hoofd te bieden.



Waarschuwing

Zowel de FBI in de VS als de AIVD in Nederland hebben gewaarschuwd dat TikTok gebruikersgegevens - zoals locatie en browsegeschiedenis - kan delen met de Chinese overheid. En als bedrijfsapplicaties niet effectief worden beheerd, zijn het niet alleen de persoonlijke gegevens die mogelijk gevaar lopen, maar ook bedrijfsgegevens.



Beheer zakelijk app-gebruik

Hoe bereid je je organisatie hierop voor? Aangezien mobiele apparaten op de werkplek mogelijk toegang hebben tot uiterst gevoelige informatie, wordt vaak aanbevolen het downloaden van applicaties te beperken tot een vooraf goedgekeurde lijst. Door applicaties te inventariseren en goed te keuren, heeft de gebruiker alleen toegang tot de apps die nodig zijn, terwijl de bedrijfsdata zo goed mogelijk wordt beschermd.

Organisaties kunnen UEM-tools inzetten om:

te voorkomen dat niet-goedgekeurde apps op een beheerd apparaat terechtkomen;

geïnstalleerde apps die gebruikers op hun apparaten hebben te controleren;

een vooraf bepaalde lijst te configureren van beperkte toepassingen

Mobiele bedreigingen blijven een aanzienlijk risico vormen voor de IT-omgeving van een organisatie. Veel organisaties – zelfs bedrijven die anders heel bewust omgaan met informatiebeveiliging – pakken mobiele beveiliging niet adequaat aan. Als IT-beheerders met een UEM-platform datagebruik, device-inventarisatie en kwetsbaarheden in de gaten houden via continue monitoring, zijn beveiligingsteams altijd op de hoogte.

Naast meer inzicht en betere beveiliging, is er ook meer controle over zakelijke en privé-apparaten die op de netwerkomgeving zijn aangesloten. Dus of je je zorgen maakt over TikTok of niet, zorg ervoor dat de organisatie de juiste tools heeft om huidige en toekomstige mobiele risico’s te beperken.