 Helft Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie

Bedrijven willen de ‘resiliency’ kloof dichten - Onder 2.400 wereldwijd ondervraagde executives signaleert een op de twee een achterstand in ‘resiliency’ planning en strategie. Ondanks drie opeenvolgende jaren van aanhoudende ontwrichting en economische onzekerheid, geeft 53 procent van de executives wereldwijd en 55 procent in de Benelux toe dat hun bedrijf niet staat waar het zou moeten staan als het gaat om de veerkracht van hun organisatie.



Zij zien veerkracht als belangrijk element om onvoorziene veranderingen in marktomstandigheden het hoofd te bieden. Tegelijkertijd erkennen deze directieleden en senior managers dat hun organisatie nog niet over de gewenste veerkracht beschikt. Er is sprake van een ‘Resiliency Gap’. Dit is een van de belangrijkste bevindingen van het wereldwijde onderzoek Resiliency Rules van SAS, waaronder ook respondenten uit de Benelux.

De belangrijkste bevindingen voor de Benelux zijn:

· 45 procent van de Benelux respondenten zien hun bedrijf als zeer veerkrachtig, meer dan de helft (51 procent) zegt niet volledig uitgerust te zijn om disruptie het hoofd te bieden.

· Vrijwel alle executives (99 procent) vinden veerkracht zeer of enigszins belangrijk. Net als bij hun wereldwijde tegenhangers, verschilt het belang dat executives in de Benelux hechten aan veerkracht drastisch van hoe ze denken over hun eigen bedrijf, waardoor een kloof ontstaat tussen aspiratie en realiteit.

· Verouderde technologie is de belangrijkste reden waarom 72 procent van de Benelux executives moeite heeft om snelheid en wendbaarheid binnen hun organisatie te stimuleren.

· 93 procent van de Benelux executives ziet data en analytics als essentiële hulpmiddelen om hun achterstand in veerkracht te verkleinen.



Benelux executives optimistisch over de toekomst

In de Benelux is 83 procent van de executives optimistisch over de toekomst van de economie van zijn of haar land, en 80 procent is van plan om dit jaar en volgend jaar te investeren in een strategie om de weerbaarheid te vergroten. Directieleden en senior managers in de Benelux zijn zich ervan bewust dat ze een strategie nodig hebben om de aanhoudende uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer dan de helft (51 procent) van de Benelux-managers geeft toe dat ze niet volledig zijn uitgerust om disruptie het hoofd te bieden en geeft aan dat de achterstand in veerkracht hun organisaties waarschijnlijk voor uitdagingen zal stellen op het gebied van: databeveiliging (49 procent), duurzaamheid (49 procent), het aantrekken en behouden van talent (48 procent) én het stimuleren van digitale transformatie (48 procent).

"Ontwrichtende situaties zoals in de Oekraïne, de recente instabiliteit bij banken en de opkomst van generatieve AI laten zien dat disrupties blijven komen. De flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven zal onverminderd op de proef worden gesteld, ook in de Benelux. Organisaties die proactief met disrupties aan de slag gaan, zullen de winnaars zijn van morgen. Wat deze bedrijven succesvol maakt, is dat hun resiliency-strategie op boardniveau wordt ondersteund, en ze bij iedere ingrijpende verandering samenwerken met andere partijen. Externe specialisten, waaronder academici, consultants en bestaande (technologie)partners, kunnen helpen om tot de beste technologische keuzes en oplossingen te komen om disrupties het hoofd te bieden," zegt Remco den Heijer, Managing Director SAS Benelux.



Vijf regels om de veerkracht te vergroten

SAS identificeerde vijf belangrijke bedrijfsprincipes, de zogenaamde Resiliency Rules, die van belang zijn voor het handhaven en versterken van de veerkracht van bedrijven:

1. Snelheid en wendbaarheid.

2. Innovatie.

3. Rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.

4. Datacultuur en -geletterdheid.

5. Nieuwsgierigheid.



Verouderde technologie weerhoudt organisaties van verbetering in snelheid en wendbaarheid

Van de genoemde vijf regels wordt snelheid en wendbaarheid volgens het onderzoek ‘het belangrijkst’ gevonden om concurrerend te blijven. Directieleden en senior managers in verschillende Europese regio's geven aan dat snelheid en wendbaarheid hun grootste uitdaging is: Frankrijk (78 procent), Benelux (72 procent) en Iberia (70 procent). Benelux executives wijzen op verouderde technologie als een belangrijk pijnpunt voor het implementeren van snelheid en wendbaarheid.



Bedrijven willen de ‘resiliency’ kloof dichten: data en analytics zijn cruciale hulpmiddelen

Hoewel de 'resiliency’ kloof de realiteit van vandaag is, geeft 83 procent van de respondenten aan dat zij geloven dat veerkracht haalbaar is met de juiste begeleiding en tools. En meer dan 93 procent van de respondenten ziet data en analytics als belangrijke elementen voor een resiliency-strategie.

Ook vindt ongeveer negen op de tien bestuurders in de Benelux dat data en analytics essentieel zijn voor de uitvoering van elk van de Resiliency-regels. Verschillende problemen met data op het gebied van kwaliteit, integratie en cybersecurity vormen echter de voornaamste belemmering voor de uitvoering van de regels.

"In het huidige tijdperk van innovatie en digitale transformatie is het best verrassend om te horen hoeveel zakelijke leiders zich nog steeds kwetsbaar voelen en geen oplossingen hebben om veranderingen het hoofd te bieden," zegt Jay Upchurch, EVP en CIO, bij SAS. "Met dit onderzoek willen we organisaties helpen de resiliency kloof te dichten. Ons doel is om leidinggevenden in alle sectoren te helpen de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden door gebruik te maken van analytics en een strategie op te stellen rond vijf belangrijke bedrijfsprincipes, de zogenaamde Resiliency Rules."



SAS heeft een assessment tool ontwikkeld, de Resiliency Assessment Tool, om te begrijpen welke prioriteiten en investeringen executives toekennen aan veerkracht.

Meer informatie over het volledige Resiliency Rules rapport en de assessment tool vind je op deze website. En meer informatie over de Benelux respondenten vind je in deze blog.