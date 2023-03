 Zo geef je je werknemersbetrokkenheid een boost

Betrek medewerkers op een creatieve manier - Werknemersbetrokkenheid is een van die termen die moeilijk te definiëren is volgens Frank Weishaupt, CEO van Owl Labs. "Zijn betrokken werknemers diegenen die hun opdrachten op tijd afmaken, of die altijd hun zegje doen tijdens teamvergaderingen? Met zoveel verschillende bedrijfsculturen en maatstaven om succes te meten, is het moeilijk te bepalen of teams echt betrokken zijn of gewoon de dag doorkomen. Hoe creëer je een werkomgeving waar werknemersbetrokkenheid en werknemersgeluk samenkomen?"



Het klinkt zo simpel, maar toch zijn er nog veel organisaties die het nalaten: de beste manier om te weten of je werknemers betrokken zijn bij hun werk is hen dit gewoon te vragen. "Een gelukkiger personeelsbestand begint namelijk met wederzijds begrip. En betrokkenheid is geworteld in eerlijkheid, transparantie en erkenning. Je voelt je nu eenmaal meer betrokken als je harde werken wordt gezien door collega's of superieuren. Bovendien ben je eerder trots op je werk als je ook trots bent op het bedrijf waarvoor je dat werk doet."



Grip krijgen door inzicht van alle werknemers

Weishaupt: "De eerste stap voor leiderschap en HR-teams om een stevige fundering te krijgen voor hun werkplekbeleid en strategieën, is grip krijgen op de bedrijfscultuur. Grip krijgen begint met inzicht. Neem dus de tijd om te begrijpen waarom teamleden meer of minder betrokken zijn bij hun werk. In een hybride wereld moeten engagement-initiatieven gericht zijn op zowel werknemers op afstand als medewerkers die dagelijks op kantoor zitten. Dat doe je door behoeften op individueel niveau én op teamniveau te benaderen. Begin dan ook met een enquête om na te gaan wat het huidige niveau van betrokkenheid is en hoe teamleden graag geholpen willen worden. Zo geef je werknemers direct te kennen dat hun gezondheid en geluk op de eerste plaats komen."

Met de feedback als uitgangspunt kun je vervolgens engagement-initiatieven ontwikkelen die aandacht geven aan het welzijn van al je werknemers. Weishaupt noemt bijvoorbeeld:

- Sta flexibele en hybride roosters toe - 77 procent van de voltijd werknemers zegt dat thuiswerken hen gelukkiger maakt.

- Herzie de bedrijfscultuur, zodat deze ook rekening houdt met werknemers op afstand.

- Begin bij de top, door teamleiders te inspireren om dieper in contact te komen met hun teams of hen in te schrijven voor leiderschapscursussen - 70 procent van de werknemersbetrokkenheid wordt bepaald door de relatie tussen werknemer en manager.

- Bied alle werknemers groeikansen, zoals regelmatige één-op-één gesprekken over persoonlijke doelen en de specifieke manieren waarop het bedrijf ze kan helpen die doelen te bereiken.

- Laat werknemers zien dat je investeert in hun betrokkenheid, door een ondersteuningsprogramma voor opleidingen te creëren - 94 procent van de werknemers zegt eerder geneigd te zijn om langer bij een bedrijf te blijven als ze het gevoel hebben dat het bedrijf investeert in hun opleiding en professionele ontwikkeling.

- Stimuleer werknemers, door directe resultaten van hun inspanningen te laten zien. Zo zien ze duidelijk hoe hun individuele bijdragen van belang zijn voor het bedrijf.



Engagement-programma's voor hybride bedrijven

Weishaupt: "Door hybride werken is de manier waarop organisaties vroeger werknemers betrokken hielden niet meer levensvatbaar: je kunt niet alleen meer uitgaan van activiteiten waar iedereen fysiek aanwezig is. Manieren om een gemeenschap ook virtueel op te bouwen, zoals bijvoorbeeld via spelletjesavonden, zijn cruciaal en vergen de juiste technologie om een cultuuropbouw te ondersteunen waar iedereen zich betrokken voelt.

Het opzetten van engagementprogramma's die bij alle werknemers aanslaan, kan veel tijd kosten. Een volledige make-over van je werknemersbetrokkenheid vergt dan ook de hulp van het HR-team, dat samenwerkt met en gesteund wordt door senior management. Om duurzame bedrijfsbrede initiatieven te creëren, hebben HR-afdelingen inzichten nodig - zoals de eerder genoemde enquêteresultaten.

Een veel voorkomend engagement-programma voor hybride bedrijven is het creëren van een gezamenlijk doel waar je voltallige personeel samen naartoe werkt. Dit doel moet wel aansluiten bij de missie van je organisatie, om zo een diepere band te vormen tussen individuele werknemers en het bedrijf. Neem bijvoorbeeld de wens om als bedrijf betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap. Dan kun je als doel stellen om op jaarbasis 1000 uur vrijwilligerswerk te voltooien bij lokale organisaties. Telkens wanneer een werknemer vrijwilligerswerk doet, wordt dit geregistreerd in een programma dat de (gezamenlijke) vooruitgang monitort. Door te laten zien hoe inspanningen rechtstreeks bijdragen aan een gezamenlijk doel, zullen werknemers meer waardering hebben voor hun werk en hun betrokkenheid vergroten."



Werknemers op een creatieve manier betrekken

Weishaupt: "Er is niet één standaard manier om de betrokkenheid van je medewerkers te bevorderen. Wat voor de organisatie verderop in de straat werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs voor jou. Eén van de belangrijkste factoren van werknemersbetrokkenheid is de band die individuen hebben met het bedrijf als geheel. Daarom is het verstandig programma's en initiatieven te creëren die gemakkelijk te koppelen zijn aan jouw bedrijfscultuur en die uniek zijn voor jouw merk. En wees niet bang om innovatief te zijn in de manier waarop je je werknemers betrekt. Betrokkenheid van werknemers is een continu proces, dus leer van de resultaten van eerdere initiatieven om inspanningen voor betrokkenheid in de toekomst aan te scherpen.

Werknemersbetrokkenheid en werknemersgeluk gaan hand in hand. Het een zonder het ander zorgt voor een incomplete werkplek en werknemers die zich niet verbonden voelen. Geef ze dus een gedeelde eerste plaats."