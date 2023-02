 98 procent ondernemingen met public cloud heeft strategie voor multicloud-infrastructuurprovider

IT-leiders gebruiken meerdere cloudproviders om te profiteren van lagere kosten en meer controle - Multicloud is de nieuwe realiteit in bedrijfstechnologie volgens een studie van 451 Research, onderdeel van S&P Global Market Intelligence, in opdracht van Oracle Cloud Infrastructure. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.500 respondenten, allen medewerkers van organisaties met meer dan 1.000 fulltime mensen in dienst, over hoe zij de cloud gebruiken binnen hun organisatie.





In de afgelopen jaren is cloud bijna synoniem geworden voor IT, omdat bedrijven op zoek zijn naar meer zakelijke flexibiliteit en verbeterde operationele efficiëntie van de technologie die ze gebruiken. Hoewel deze trends al enige tijd bestaan, was meer dan 90 procent van de respondenten het erover eens dat de COVID-19-pandemie een sterke aanjager is geweest van meer belangstelling voor en investeringen in cloudtechnologie. Toen organisaties voor nieuwe uitdagingen kwamen te staan, zoals meer werken op afstand en samenwerking met nieuwe zakenpartners en leveranciers, kozen ze voor een multicloud-strategie om de flexibiliteit en schaalbaarheid te krijgen die ze nodig hadden voor deze nieuwe realiteit.



Multicloud is de nieuwe realiteit

"De ‘one-stop-shop’-mentaliteit is voorbij als het om de cloud gaat. In plaats daarvan is multicloud de realiteit van zakelijke technologieomgevingen, aangezien deze organisaties de juiste mix van oplossingen en mogelijkheden zoeken die ze nodig hebben om effectief te werken," zegt Melanie Posey, onderzoeksdirecteur, Cloud & Managed Services Transformation bij 451 Research. "Multicloud is niet meer weg te denken en ondernemingen kiezen voor dit model vanwege de voordelen die het biedt voor een reeks verschillende zakelijke en operationele vereisten, zoals zakelijke flexibiliteit of toegang tot de beste technologie."



De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onder meer:



Bijna elke cloudreis is multicloud

98 procent van de ondervraagde ondernemingen gebruikt of is van plan om ten minste twee cloudinfrastructuurproviders te gebruiken en 31 procent gebruikt er vier of meer.

96 procent meldde dat ze gebruik maken van of van plan zijn om ten minste twee leveranciers van cloud-applicaties te gebruiken (Software-as-a-Service), waarbij 45 procent gebruik maakt van cloud-applicaties van vijf of meer aanbieders.

Dankzij deze multicloud-strategie kunnen IT-afdelingen voldoen aan de specifieke technologiebehoeften van verschillende teams in de gehele organisatie. Gegevenssoevereiniteit en kostenoptimalisatie stimuleren de vraag naar multicloud-strategieën

De twee belangrijkste drijfveren van multicloud-strategieën in ondernemingen zijn gegevenssoevereiniteit (41 procent) en kostenoptimalisatie (40 procent).

Andere aanjagers van multicloud-strategieën zijn onder meer zakelijke flexibiliteit en innovatie (30 procent), beschikken over de beste cloudservices en -applicaties (25 procent) en zorgen over de afhankelijkheid van cloudleveranciers (25 procent).

Multicloud-strategieën geven bedrijven meer controle over waar en hoe hun data worden opgeslagen en gebruikt, en zorgen er tegelijkertijd voor dat bedrijven de kosten van hun cloudactiviteiten kunnen beheersen door aan te passen welke services ze van verschillende providers gebruiken. Enterprise-organisaties plannen proactief multicloud-strategieën voor de toekomst

Dataredundantie (54 procent) is de meest verwachte toekomstige use case, gevolgd door datamobiliteit (49 procent) en kostenoptimalisatie in public clouds (42 procent).

IT-afdelingen zijn ook van plan om multicloud-strategieën te gebruiken voor risicobeperking voor de gehele IT-omgeving (40 procent) en geografische expansie of wereldwijde dienstverlening (38 procent).

Het feit dat IT-afdelingen multicloud-strategieën plannen, toont aan dat ze multicloud zien als een manier om hun technologische behoeften voor te zijn, in plaats van simpelweg als een tactiek om op crises te reageren. "Multicloud is er, of bedrijven er nu klaar voor zijn of niet. Bedrijfsfusies kunnen zelfs de meest stabiele IT-strategieën van de ene op de andere dag veranderen in een multicloud-omgeving," zegt Leo Leung, vice-president, OCI en Oracle Technology. "Of IT-teams hun multicloud-plannen nu helemaal opnieuw beginnen of al een implementatie hebben, maar de beste cloudservices willen toevoegen, de gedistribueerde cloud van OCI kan helpen. Met de recente introductie van MySQL HeatWave op AWS en Oracle Database Service voor Microsoft Azure hebben klanten nog meer mogelijkheden om hun multicloud-strategieën te laten slagen."



Dit onderzoek valideert de benadering die OCI heeft gevolgd met zijn gedistribueerde cloud- en managementaanbiedingen, die Oracle-erkenning opleverden als een leider in het recente rapport Omdia Universe: Hybrid and Multicloud Management Solution, 2022–23 (december 2022). Lees hier een gratis versie van het rapport.