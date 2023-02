 Meerderheid vindt dat de overheid faalt in de verduurzaming van ons land

Zetje in de groene richting - Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers (54 procent) vindt dat de overheid faalt in de verduurzaming van ons land. Dit blijkt uit onderzoek van het initiatief ‘met LED kan het’, gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders in loondienst. Volgens 63 procent moet de overheid meer doen om de energietransitie naar duurzame energie binnen het bedrijfsleven te bevorderen.



Ook wat betreft het stimuleren van de verduurzaming van het eigen huishouden kan de overheid Nederlanders een extra steuntje in de rug bieden. De helft van werkend Nederland geeft namelijk aan alleen bereid te zijn thuis energiebesparende maatregelen te nemen als de overheid meer dan de helft van de kosten vergoedt. Opvallend is dat maar liefst 59 procent van de Nederlanders die werkzaam is bij de overheid voorstander is van dit idee, ten opzichte van 48 procent werkzaam in het bedrijfsleven. Daarnaast zou meer dan de helft van de werkende Nederlanders (61 procent) zijn verlichting thuis direct vervangen door een energiebesparende optie als de overheid hierin financieel bijdraagt.



Nederlanders zelf al duurzaam bezig

Ondanks dat de overheid volgens de respondenten wel wat vaker de portemonnee mag trekken voor de energietransitie, zijn er gelukkig veel Nederlanders die uit zichzelf al energiebesparende maatregelen nemen. Zo heeft een kwart van de Nederlanders zelf al alle mogelijke energiebesparende maatregelen in huis genomen (26 procent), en is bijna de helft momenteel actief bezig om te verduurzamen (47 procent). De populairste energiebesparende maatregelen zijn op dit moment het lager zetten of uitzetten van de verwarming (76 procent), korter of minder lang douchen (47 procent) en investeren in duurzame verlichting (30 procent). Eén op de tien Nederlanders (9 procent) heeft geen plannen om te verduurzamen.

Anne-Jaap Deinum, directeur bij Fedet, initiator van 'met LED kan het', vertelt over het onderzoek: "Uit het onderzoek blijkt dat werkend Nederland van mening is dat de overheid te weinig doet om de energietransitie in het bedrijfsleven te bevorderen. Hopelijk gaan we daar de komende tijd verandering in zien. De verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw staat binnenkort op de agenda van de Tweede Kamer. Het structureel implementeren van LED-verlichting in alle (utiliteits-)gebouwen in Nederland zorgt voor een enorme besparing in energiekosten. Voor veel gebouweigenaren is de overstap naar LED-verlichting dan ook de snelste én eenvoudigste manier om te voldoen aan energielabel C, wat per 1 januari 2023 verplicht is voor kantoorpanden groter dan 100 m2. Dit label houdt in dat deze gebouwen per jaar maximaal 225kWH per m2 mogen verbruiken en geldt ook voor de gebouwen van de Rijksoverheid, waarvan de helft momenteel nog niet aan energielabel C voldoet. Wanneer veel bedrijven en huishoudens de overstap naar LED-verlichting maken, is de vraag naar het opwekken en de inkoop van energie ook minder groot. Om meer aandacht te creëren voor de urgentie van de energietransitie en de invloed die juiste verlichting heeft, hebben wij samen met onze leden het initiatief ‘met LED kan het’ gestart."