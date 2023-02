 Onoplettendheid werknemers grootste zorg voor bedrijven

Steeds meer mensen twijfelen aan vermogen van bedrijven om hun data veilig te houden - Het lekken van data uit interne systemen veroorzaakt door werknemers (28 procent) of cyberaanvallen (22 procent) zijn het meest zorgwekkende securityprobleem waarmee het mkb en ondernemingen worden geconfronteerd, aldus de respondenten van het Kaspersky IT Security Economics-onderzoek. Toch is een op de drie Nederlandse executives niet bereid te investeren in het transparantiebeleid van hun leveranciers, ondanks de toegenomen bezorgdheid over databescherming wereldwijd.



De wereldwijde digitalisering heeft er onvermijdelijk toe geleid dat enorme hoeveelheden data online gedeeld en opgeslagen worden. Volgens de laatste schattingen zal de hoeveelheid gegenereerde, verbruikte, gekopieerde en opgeslagen data tegen 2025 meer dan 180 zettabytes bedragen. Steeds meer mensen twijfelen echter aan het vermogen van bedrijven om hun data veilig te houden, waardoor het vertrouwen in het bedrijfsleven afneemt.



Verlies van informatie

Kaspersky’s wereldwijde onderzoek, uitgevoerd onder IT-besluitvormers, toont aan dat verlies of blootstelling van bedrijfs- en klantinformatie als gevolg van een datalek een grote kopzorg is voor bedrijven. 46 procent van de respondenten van organisaties van alle groottes noemde deze kwestie het meest uitdagende aspect met betrekking tot IT-security. Andere veelvoorkomende punten van zorg zijn problemen met de invoering van cloudinfrastructuur (39 procent) en de kosten van de beveiliging van steeds complexere technologieomgevingen (30 procent).

Meer specifiek over de meest voorkomende securityproblemen noemden de respondenten het lekken van data uit interne systemen door werknemers (28 procent) en het opsporen van kwetsbaarheden in IT-systemen die zij gebruiken (24 procent). Deze incidenten overtroffen ongepast gebruik van IT-middelen door werknemers en incidenten met betrekking tot clouddiensten van derden, die respectievelijk door elf procent en zeventien procent werden opgemerkt.



Databescherming

Aangezien databescherming het meest alarmerende securityvraagstuk voor bedrijven is geworden, hechten bedrijven nu veel belang aan het transparantiebeleid van hun leveranciers en contractanten. Van de ondervraagde Nederlandse bedrijven vindt 83 procent de aan- of afwezigheid van een transparantiebeleid belangrijk om zaken te doen met een leverancier of contractant. Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse organisaties geeft echter toe dat zij er geen hebben en nog eens 30 procent is niet bereid middelen te investeren in de verdere ontwikkeling ervan.

"Tegenwoordig zien we dat bedrijven bewuster omgaan met databeveiliging en dat een verantwoordelijke benadering van databeheer essentieel wordt bij het overwegen van leveranciers en contractanten. Om hun klanten en partners te helpen vaststellen dat de vereiste normen voor het waarborgen van databeveiliging worden toegepast, voeren steeds meer bedrijven een transparantiebeleid. Kaspersky is een van de pioniers in de sector voor het opbouwen van digitaal vertrouwen - we hebben onze stakeholder een aantal instrumenten geboden om de betrouwbaarheid van onze oplossingen en bedrijfsactiviteiten te valideren, en we zijn vastbesloten om met onze partners verder samen te werken om van transparantie een industriebrede norm te maken ten behoeve van een grotere cyberweerbaarheid," aldus Yuliya Shlychkova, hoofd Public Affairs bij Kaspersky.