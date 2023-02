  HEMA, Bol.com en G-Star zijn dé internationale Digital Leaders

Jaarlijkse ranking BearingPoint laat focus van bedrijven op video en social media zien na nieuwe privacy wetgeving - BearingPoint presenteert de Digital Leaders van afgelopen jaar. Nederland domineert de Top Drie met HEMA, Bol.com en G-Star. De analyse laat zien dat, hoewel Nederlandse bedrijven goed scoren op digitaal vlak, de banken- en consumentengoederensector achterblijven. Ook hebben bedrijven het afgelopen jaar de focus verlegd naar video en social media, mogelijk door de aanscherpingen op het gebied van data en privacy.



In het jaarlijkse onderzoek van BearingPoint werden dit jaar de digitale prestaties van 679 bedrijven uit elf landen onder de loep genomen. De ranking wordt gebaseerd op scores van 0 (slecht) tot 5 (uitstekend) op 177 meetpunten in de domeinen Digital Marketing, Digital Product Experience, E-Commerce en E-CRM.

Net als vorig jaar scoren Nederlandse bedrijven op digitaal vlak hoog, maar is er weinig verbetering gebleken (2022 3.0; 2021 2.9). Wel toont het jaarlijkse onderzoek een aantal nieuwe ontwikkelingen in Nederland aan. Digital Marketing heeft zich sterk ontwikkeld doordat bedrijven meer focus leggen op video en social media, zoals Instagram, Twitter en YouTube. Op Affiliate Marketing en Facebook wordt juist lager gescoord, vermoedelijk door regelgeving rondom data consent.



Nederland domineert Top Drie

De lijst van Digital Leaders wordt aangevoerd door HEMA, dat een inhaalslag op gebied van Digital Marketing heeft gemaakt (2022 4.0; 2021 3.0). Het bedrijf onderscheidt zich door een uitstekende marketing op social media, waar het met name op Instagram veel volgers en interactie heeft. Bovendien heeft HEMA een zeer goede Digital Product Experience en omnichannel strategie. Het bedrijf scoort een 4,1 voor de service tijdens het aankoopproces, terwijl het Nederlandse gemiddelde op 2,9 ligt. Door de hoge digitale volwassenheid klimt HEMA van plaats vijf in 2021 naar de eerste plaats in 2022.

Op de tweede en derde plaats staan Bol.com en G-Star. Het laatstgenoemde bedrijf heeft dit jaar erg goed gescoord op E-Commerce, met name door de veelzijdigheid waarmee G-Star kleding presenteert op het e-commerce platform en de support tijdens het aankoopproces.

De retail sector is absolute winnaar in vergelijking met de andere sectoren in Nederland. In de FMCG sector is de grootste vooruitgang op digitaal vlak geboekt door Lidl, met name op het vlak van Digital Marketing en E-Commerce. Albert Heijn heeft vooral vooruitgang geboekt in E-CRM en E-Commerce. Beide supermarkten hebben de scores onder andere te danken aan een uitstekende app.

De absolute dalers zijn terug te vinden in de banken-, transport- en de consumentengoederensector, wat vooral veroorzaakt wordt door een slechte score op E-Commerce en Digital Experience. Toch ziet de bankensector verbetering op het vlak van Personalisatie en Betrokkenheid in de categorie E-CRM. Ook de energiesector boekt op dit vlak aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van vorig jaar (2022 2,9; 2021 1.6).

In totaal staan er zeven Nederlandse bedrijven in de Top 25. Naast HEMA (1), Bol.com (2) en G-Star (3) zijn dat Wehkamp (9), Scotch&Soda (17), Lidl (22) en Coolblue (23).



Investeren in de digitale samenleving

Met het Digital Leaders onderzoek signaleert BearingPoint de trends voor 2023 op digitaal vlak. Het adviesbureau stelt vijf regels op om een goede Digital Leader te zijn.

"Ons belangrijkste advies is om ethiek, duurzaamheid en een brede kijk op de wereld in de dagelijkse praktijk te integreren," zegt Jaco van Zijll Langhout, Partner bij BearingPoint. "De maatschappelijke ontwikkeling hebben we in 2022 teruggezien in de vorm van strengere regels rond data en privacy. Daardoor zijn advertentiebudgetten voor Google en Facebook significant verminderd en zijn bedrijven aangewezen op het ontwikkelen en optimaliseren van eigen digitale initiatieven om consumenten anno 2023 te kunnen blijven bedienen."



Het volledige rapport is te downloaden via bearingpoint.com/digitalleaders.