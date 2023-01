 Nederland heeft behoefte aan ander leiderschap

De Baak onderzoekt 'de volgende 75 jaar leiderschap' in nieuwe podcast - Personeelstekorten, een dreigende recessie en maatschappelijke discussies over kansengelijkheid en klimaat. Omgaan met de toegenomen complexiteit en spanningen in de samenleving vragen om ander leiderschap, vindt 77 procent van werkend Nederland. De Baak, het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap, onderzocht dit -en meer- in het kader van haar 75 jarig bestaan. Het onderzoek laat zien waar een goede leider volgens werkend Nederland aan moet voldoen. Ook lanceert zij haar nieuwe podcast: ‘Ongeboren Leiders’.



De wereld om ons heen verandert continu. Dit vraagt ander leiderschap dan twintig jaar geleden, vindt ruim driekwart (77 procent) van de ondervraagden. Godfried IJsseling, leiderschapsexpert bij de Baak, zegt hierover: "We hebben in de afgelopen 75 jaar geleerd dat iedere nieuwe generatie nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Ruim twintif jaar geleden had leiderschap nog meer de traditionele vorm, gericht op controle. De jonge generatie van nu verwacht dat een leider medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen, goed luistert én maatschappelijke verandering teweegbrengt. Goede leiders moeten bij alle dilemma’s iedereen een luisterend oor bieden."



Goede leiders zijn authentiek

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst 83 procent van werkend Nederland (twintig- 67 jaar) vindt dat een goede leider authentiek is, en dus dichtbij zichzelf blijft. Ook moeten leiders de mens voorop zetten, geeft 82 procent van de respondenten aan. Niet alleen nu. Ook in de toekomst. In tijden van spanningen en onzekerheid blijken juist de soft skills belangrijk. De top vijf eigenschappen die een goede leider van de toekomst nodig heeft, volgens werkend Nederland:

1. communiceert open en transparant (43 procent)

2. geeft vertrouwen (36 procent)

3. kan het team ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen (33 procent)

4. kan zich goed inleven in anderen (is empathisch) (32 procent)

5. kan goed luisteren (32 procent)

De eigenschappen die juist het minst genoemd werden, zijn: tolereert geen fouten (een procent), houdt vast aan hiërarchie (een procent) en is bescheiden (4 procent).

Maar wie durft een rol als leider op zich te nemen in dit huidige klimaat? Bijna de helft van werkend Nederland (47 procent) geeft aan leider te willen zijn. En zelfs tweederde (60 procent) van de jongvolwassenen (twintig-29 jaar) geeft aan een rol als leider te willen. Daarnaast willen mannen vaker een leider zijn dan vrouwen (52 procent tegenover 40 procent).



Jezelf leren kennen

De Baak is met haar eerste activiteiten in 1947 een van de oudste trainingsinstituten van Nederland. Een periode van 75 jaar volgde waarin verschillende maatschappelijke dilemma’s een rol hebben gespeeld. Van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog tot de opkomst van technologische vooruitgang. Maar ook vrouwenemancipatie, wereldwijde economische crisis en de corona pandemie. De wereld om ons heen verandert continu. Dit vraagt ander leiderschap, vindt ruim driekwart (77 procent) van de ondervraagden. IJsseling, al 25 jaar verbonden aan De Baak, zegt hierover: "We zien dat ondanks al deze maatschappelijke veranderingen, de basis van onze trainingen in grote lijnen hetzelfde blijft. Telkens aangepast aan de veranderende tijden en omstandigheden in de wereld. Maar met hetzelfde uitgangspunt: jezelf leren kennen."



Podcast ‘Ongeboren Leiders’

Met de lessen van de afgelopen 75 jaar blikt de Baak niet alleen terug, maar kijkt zij ook vooruit. Daarom lanceert de Baak de vijfdelige podcastserie: Ongeboren Leiders. In deze podcast gaat de Baak in gesprek met een groep uiteenlopende leiders, ieder met hun eigen visie en expertise en wordt over de assen van feminisme, diversiteit & inclusie, kansengelijkheid, duurzaamheid en de Gen Z generatie onderzocht welk leiderschap we de volgende 75 jaar nodig gaan hebben. Te gast zijn Sander Schimmelpenninck (opinieschrijver en bekend van o.a. Sander en de kloof), Hajar Yagkoubi (voormalig jeugdvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties), Madeleijn van den Nieuwenhuizen (mediacriticus en oprichter van ‘Zeikschrift’), Faiza Oulahsen (hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland) en Angelo Bromet (oprichter van Prospect Eleven). De podcast is onder andere te beluisteren via Podimo, Spotify, Apple Podcast en de website van de Baak.