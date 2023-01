 Tweederde van de managers verwacht toename real-time informatievoorziening in 2023

Voor 58 procent is het combineren van datasystemen een speerpunt - Zeker twee op de drie (67 procent) managers stelt dat real-time informatievoorziening de aankomende jaren een grotere rol krijgt binnen organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van USoft. In de logistieke en transportsector ligt dit percentage zelfs nog hoger: hier verwacht maar liefst 82 procent van de managers een toenemend gebruik van real-time informatievoorziening.



Real-time informatievoorzieningen krijgen een steeds prominentere rol in het Nederlandse bedrijfsleven. Om organisaties hierin te voorzien, ziet het merendeel (58 procent) van de managers het combineren van data uit verschillende systemen als één van de belangrijkste speerpunten voor de aankomende jaren. In de communicatie- en mediabranche is dit zelfs 83 procent. Maar liefst 68 procent is er namelijk van overtuigd dat de organisatie betere beslissingen neemt, wanneer deze over real-time informatie beschikt. Daarnaast vindt 55 procent van de respondenten dat real-time informatievoorziening belangrijk is om meer omzet te genereren.



Data als basis

Hoewel drie op de vijf (59 procent) managers real-time informatievoorziening als een absolute randvoorwaarde zien om hun processen goed uit te kunnen voeren, werkt slechts 36 procent van de managers in een volledig data-gedreven organisatie. Dit betekent niet dat besluiten zonder data genomen worden. Uit de onderzoeksresultaten blijkt namelijk dat 47 procent van de managers stelt dat de meerderheid van de beslissingen data-gedreven is. In de communicatie- en mediasector is dit zelfs 83 procent.

Hans Canisius, CEO bij USoft: "Uit het onderzoek blijkt dat het combineren van data uit verschillende systemen één van de belangrijkste speerpunten is van managers dit jaar. Desondanks zijn volledig data-gedreven organisaties schaars. Zonde, want om als organisatie in de toekomst te concurreren zal besluitvorming gebaseerd moeten worden op data. Er ligt dus een taak bij de IT-afdeling om kernsystemen zo te moderniseren dat data-uitwisseling makkelijker wordt. Hiervoor moeten een aantal slimme keuzes gemaakt worden. Eén ervan is het inzetten van low-code als sterke enabler voor digitalisering die vooral de business in staat stelt zich snel door te ontwikkelen en in te spelen op belangrijke veranderen in de markt."



Download hier het volledige onderzoeksrapport.