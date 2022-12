Hoe organisaties snel nog meer business processen kunnen automatiseren

Automatiseren is niet langer iets wat organisaties erbij doen - De behoefte van organisaties om processen te optimaliseren neemt exponentieel toe in een tijd van ontregelde supply chains, een krappe arbeidsmarkt en historisch hoge inflatie. Om die optimalisatieslagen te maken, willen organisaties nieuwe applicaties kunnen ontwikkelen en bestaande toepassingen en workflows kunnen automatiseren.



"Ook met de huidige uitdagende en disruptieve marktomstandigheden waar organisaties nu mee te maken hebben, blijft hun focus op winstgevende groei, kostenbesparingen, verbeterde gebruikerservaring en klanttevredenheid," zegt Jaap-Jan Wever, Regional Leader Benelux bij UiPath.

Automatiseren is niet langer iets wat organisaties erbij doen. Voor organisaties die de concurrentie voor willen blijven, is automatisering een must. "Een veelgestelde vraag die ik vervolgens krijg: op welke manier kunnen organisaties nog meer bedrijfsprocessen omvormen tot geautomatiseerde digitale workflows? Wat mij betreft spelen de volgende drie factoren een belangrijke rol bij de inzet van automatisering die de business echt verder helpt," vervolgt Wever.



Interne ambassadeurs

Organisaties die automatisering zien als een belangrijke motor van hun onderneming beschikken, naast de juiste tools en technologie, over eigen, in automatisering getrainde medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstarten van automatiseringstrajecten en het onderhouden en optimaliseren van bestaande automatiseringsapplicaties. Wever legt uit waarom juist die automatiseringsspecialisten een sleutelrol vervullen. "Interne ambassadeurs, in veel gevallen developers, kennen de bedrijfsprocessen en -doelstellingen goed en zijn daardoor enorm goed in staat om nieuwe automatiseringsmogelijkheden te ontdekken."



Overzicht en inzicht in prestaties van bedrijfsprocessen

Organisaties die de toepassingsmogelijkheden van automatisering willen uitbreiden doen er goed aan om de huidige stand van zaken rond processen en taken in kaart te brengen. Dit kan op een snelle en effectieve manier doormiddel van process discovery technologie, zoals process mining en task mining. Zo kunnen zij gericht actie ondernemen om die processen te optimaliseren, automatiseren en te monitoren. "Uiteindelijk willen organisaties weten of de aanpassingen die zij doen ook tot de gewenste bedrijfsresultaten leiden. We raden organisatie daarom ook aan om verwachte en werkelijke ROI-resultaten van geautomatiseerde bedrijfsprocessen met elkaar te vergelijken, daarvan te leren en indien succesvol die "learnings" toe te passen op andere processen," licht Wever toe.



Cross-platformondersteuning

Developers spelen een belangrijke rol in het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen en workflows. Om het eenvoudiger voor hen te maken om op grote schaal binnen hun organisatie automatisering toe te passen, is cross-platformondersteuning cruciaal. "Automatisering en de ontwikkeling van automatiseringstoepassingen binnen organisaties, blijft een technische aangelegenheid. Cross-platformondersteuning zorgt ervoor dat developers technisch veel meer toepassingsmogelijkheden kunnen onderzoeken en ontwikkelen en dat bevordert de mate waarin en snelheid waarmee organisaties meer bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren."

Wever besluit: "Automatisering gaat verder dan het kiezen van de juiste technologie. Bedrijven die zorgen voor interne automatiseringsambassadeurs, continu inzicht in de prestaties van bedrijfsprocessen en minimaliseren van technische obstakels voor developers, vergroten de impact die automatisering voor hun organisatie kan hebben."