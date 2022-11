Baanontevredenheid belangrijkste reden om werkgever te verlaten in de zorg

Recruitment in de zorg professionaliseert - Voor 40 procent van zorgprofessionals is de belangrijkste reden om van zorg-werkgever te veranderen de ‘ontevredenheid in de baan’, gevolgd door ‘het toe zijn aan een nieuwe uitdaging’ (24 procent) en op de derde plek omdat mensen gehunt zijn (negen procent). De ontevredenheid als beweegmotief is in 2022 net zo hoog als in 2021. Daarbij worden zorgprofessionals actief benaderd om ergens anders te werken.



In 2021 werd 60 procent nooit benaderd, in 2022 is dat nog maar 56 procent. Bijna drie op de tien personen worden minimaal één keer per kwartaal benaderd. Dit blijkt uit de eerste analyses van Intelligence Group op de arbeidsmarktdata van vele honderden zorgprofessionals in Nederland die in de eerste drie kwartalen van 2022 zijn geïnterviewd door Intelligence Group en waarvan de voorlopige resultaten 7 november werden gepresenteerd in het arbeidsmarkt zorg webinar. Het geactualiseerde rapport wordt in mei 2023 verwacht.



Recruitment professionaliseert

Zorgprofessionals zijn vaak niet en zeker niet actief op zoek naar een baan. Meer dan de helft (55 procent) staat niet open om van werkgever te veranderen. Een handje vol (zeven procent) zoekt actief naar een nieuwe baan, terwijl twaalf procent daadwerkelijk van baan is veranderd in 2022 (cijfers tot en met Q3-2022). Daarmee is de dynamiek vergelijkbaar met voorgaande jaren onder zorgprofessionals. Opvallend is wel dat bekenden en het eigen netwerk (referral in recruitmentjargon) belangrijker zijn geworden (van twaalf procent naar zeventien procent gegroeid als baanvindkanaal), na de vacaturesites die nog steeds voor de actieve baanzoeker het belangrijkste zoekkanaal zijn. "Waar ‘de zorg’ jarenlang achterliep als het ging om de inrichting van haar recruitmentproces, zien we dat hier nu een belangrijke inhaalslag wordt gemaakt. Heilige huisjes zoals de inzet van recruiters, een RPO, een referralstrategie, het actief benaderen van mensen en de inzet van social media zijn gemeengoed zo kunnen zorgorganisaties beter concurreren op de arbeidsmarkt," aldus Frank Roders, directeur van Compagnon.



Ontevredenheid blijft

Een belangrijkste stap in de ‘war for talent’ is een professioneel recruitmentapparaat en daarin maakt de zorg hoopvolle stappen. Maar als tegelijkertijd de interne mobiliteit laag blijft (maar acht procent van de zorgprofessionals heeft in 2022 een nieuwe rol binnen de eigen organisatie gekregen, vergelijkbaar met 2021) en 40 procent vertrekt vanwege ontevredenheid (en dat is ook vergelijkbaar met 2021) dan wordt de ‘war for talent’ vooral binnen zorgorganisaties verloren. Naast het ontbreken van inspirerend of goed management en leiderschap, zijn typische beweegmotieven van zorgprofessionals op de arbeidsmarkt: parttime werken/werktijden, het uitblijven van een vast contract, de werkdruk en de werksfeer.

"Met een verontrustend hoog ziekteverzuim, de vergrijzing, verdere flexibilisering en de aanhoudende ontevredenheid in de vorige baan als vertrekreden onder zorgprofessionals zouden de alarmbellen steeds luider moeten klinken om de interne organisatie en kwaliteit van management en bestuur op orde te brengen. De toenemende krapte en werkdruk onder zorgprofessionals gaat ook in de zorg steeds meer leiden tot langere wachttijden, uitval van zorg en te voorkomen overlijdens," aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.