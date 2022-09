 Ruim helft Gen Z ervaring met uitbuiting of mishandeling op werk

Mentale gezondheid onder druk door pesten, overwerk en discriminatie - Ruim de helft van Gen Z, de jongeren van nu, heeft negatieve ervaringen op het werk. Dit blijkt uit internationaal onderzoek. Opvallend is de hoge score van buitensporig veel moeten overwerken. Nederland scoort hierop wel beduidend lager dan Duitsland en Engeland.



Het onderzoek werd gehouden door job-platform Zenjob onder 3.000 jongeren tussen de zeventien en 27 jaar in Nederland, Duitsland en Engeland, onder wie 1.000 Nederlandse respondenten. Daaruit blijkt dat de negatieve ervaringen niet alleen gaan om Me Too. ‘Slechts’ respectievelijk twaalf, zestien en twintig procent van de Duitse, Nederlandse en Engelse jongeren hebben hier ervaring mee gehad op werk. Alleen diefstal op het werk scoort nog lager (respectievelijk zeven, zeventien en tien procent).

De mentale gezondheid wordt vooral negatief beïnvloed door buitensporig veel moeten overwerken. In Nederland is het met 28 procent de hoogst scorende negatieve ervaring. In Duitsland ligt dit flink hoger, met 41 procent. In Engeland ligt dit iets lager, maar nog steeds hoger dan in Nederland (39 procent). Discriminatie ervaart 33 procent in Engeland en 24 procent in Duitsland. Nederland zit er tussenin met 27 procent.



Pesten

Ook wordt bijna hetzelfde aantal, 28 procent van de Nederlandse Gen Z, gepest. Dit staat op de tweede plaats van negatieve ervaringen op het werk in ons land. In Duitsland ligt dit nog veel hoger (37 procent). In Engeland daarentegen, wordt men maar sporadisch op het werk emotioneel vernederd (5 procent).

Frederik Fahning, medeoprichter en managing director van Zenjob, vindt het opvallend dat er zoveel negatiefs speelt op de werkvloer: "Op dit gebied kan veel worden verbeterd. Er moet een veilig klimaat zijn om je uit te spreken over misstanden. Gen Z is goed opgeleid en niet op haar mondje gevallen. Deze kwaliteiten moeten bedrijven juist benutten." Organisaties met minstens 50 werknemers zijn op basis van Europese wetgeving verplicht om een interne meldregeling voor werknemers op te stellen. Fahning vervolgt: "Bovendien heeft Gen Z een goede positie op de arbeidsmarkt, doordat er meer vacatures dan beschikbare werknemers zijn. Als je je niet prettig voelt op je werk, of als er weinig met je feedback wordt gedaan, is een nieuwe baan vrij gemakkelijk te vinden. Bovendien betekent de goede arbeidspositie ook dat jonge mensen steeds duidelijker kunnen aangeven welk werk ze wel of niet willen doen."



Gen Z vermijdt liever vieze klusjes

De Nederlandse jongeren kiezen liever voor zwaar fysiek werk in plaats van vies werk zoals toiletten schoonmaken. Maar liefst 58 procent geeft de voorkeur aan inspannend, maar minder smerig, werk. Mannen zijn met 34 procent minder vaak bereid plees schoon te maken dan vrouwen (de helft). Wel neemt de bereidheid tot vieze taken toe met de leeftijd: zeventien -23 jaar 33 procent en 24 - 29 jaar al 42 procent. Van de oudere jongeren, 30 - 35 jarigen, verkiest 46 procent minder vaak maar nog steeds, fysiek werk boven viezere werkzaamheden. Zelf de controle hebben over je werkleven wint aan populariteit, merken ze ook bij Zenjob. Op het platform kunnen studenten en side jobbers - mensen die naast hun baan extra geld verdienen door middel van bijbaantjes - zelf bepalen waar en wanneer ze werken.