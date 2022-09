 Bijbaan moet bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling

Jongere werkt niet meer alleen voor het geld - Jongeren denken tegenwoordig veel eerder na over hun persoonlijke groei en ontwikkeling dan tien tot twintig jaar geleden; ze weten al vroeg wat zij belangrijk vinden in het leven, in hun werk en bij een werkgever. Zo moet een bijbaan inhoudelijk uitdagend zijn en een goed gevoel geven, de werksfeer en communicatie moet goed zijn en er moet bovenal voldoende vrijheid zijn om het werk naar eigen inzicht uit te voeren.



Dat blijkt uit onderzoek onder ruim vijftienhonderd werknemers in Nederland en België, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en Antwerp Management School in opdracht van NOWJOBS, onderdeel van House of HR. In tegenstelling tot twintig jaar geleden, nemen jongeren het heft in eigen handen als het gaat om hun loopbaan, groei en werkgeluk. Steeds vroeger starten studenten met bijbanen en zij blijven niet zitten als het werk niet aan hun wensen voldoet. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat hoe jonger de medewerker, hoe actiever deze is met jobhoppen, nieuwe ervaringen opdoen en persoonlijke ontwikkeling.



Jongeren pakken regie op loopbaan

De resultaten bevestigen wat Reinier Vastenburg, Country Manager van digitaal uitzendplatform NOWJOBS dagelijks ervaart. "Natuurlijk blijven flexibiliteit en een goede werk-privé balans heel belangrijk voor bijverdieners. Maar tegenwoordig merken we dat zij al op jonge leeftijd zelf de regie pakken op hun loopbaan en bewust kiezen voor werk dat bijdraagt aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling."



Vertrouwen in inzetbaarheid

Jonge werknemers hebben over het algemeen dan ook vertrouwen in hun interne en externe inzetbaarheid: respectievelijk 3,22 en 3,57 op een schaal van 5. "Als jongeren merken dat een bijbaan niet voldoet aan hun eisen kijken ze verder. Hierdoor vergroten zij ook hun ervaring en inzetbaarheid," aldus Vastenburg. Het grote aantal vacatures en de eenvoudige digitale toegankelijkheid hiervan maken het switchen van job bovendien steeds makkelijker en normaler.

Als werkgevers jonge mensen willen aantrekken en voor langere tijd aan zich willen binden, dan moeten zij zich dus richten op de elementen die voor jongeren belangrijk zijn in hun werk. Vastenburg: "Wij merken dat je als werkgever echt het verschil kan maken door een aantal zaken wezenlijk anders te doen zodat jongeren zich prettig voelen en blijven ontwikkelen. Niet alleen met een goed salaris en flexibiliteit, maar juist ook door voldoende uitdaging te bieden zowel in het werk als daar buiten. Claim je bijverdieners niet, geef ze bijvoorbeeld de kans om ook eens ervaring op te doen in een andere functie of ander bedrijf. Wees vooral creatief, dat komt het bedrijf én de tevredenheid van je werknemers ten goede."