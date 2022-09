 91 procent kan zich in online gesprekken beter uitdrukken met emoji

Inclusieve emoji stimuleren positieve gesprekken over culturele en sociale kwesties - Tranen van het lachen of blozende wangen van schaamte; de meeste emoji-gebruikers (91 procent) kunnen zich in online gesprekken gemakkelijker uitdrukken met emoji. Dit blijkt uit het Adobe Emoji Trend Report*, waarin wordt gekeken naar de rol en impact van emoji in digitale communicatie.



71 procent van de emoji-gebruikers vindt dat inclusieve emoticons kunnen helpen om positieve gesprekken over culturele en sociale kwesties op gang te brengen. Daarnaast vindt 88 procent dat emoticons helpen om taalbarrières te doorbreken en voelt hetzelfde aantal ondervraagden meer sympathie voor iemand als diegene in het gesprek wat gezichtjes en figuurtjes gebruikt.



Emoji zowel privé als op werk omarmd

Andere bevindingen van het rapport: emoji betekenen niet altijd wat gebruikers denken dat ze betekenen en veranderen voortdurend. Daarnaast zijn emoji een kenmerk geworden in de datingcultuur. Emoticons worden niet alleen in het privéleven gebruikt; ook op het werk verbetert het gebruik ervan de efficiëntie, het stimuleert creativiteit en bouwt sterkere relaties op. De meerderheid van emoji-gebruikers vindt dat we moeten streven naar meer inclusieve emoji (83 procent), wat in lijn is met de release van Unicode 15.0, die nieuwe emoji zal introduceren waaronder de maracas, de fluit, de khanda, de haarspeld, het roze hart en de opvouwbare handwaaier.

Volgens Alex Azzopardi, General Manager, Benelux bij Adobe helpen emoji om te communiceren over onze gedachtes en gevoelens op manieren waarop woorden dat vaak niet kunnen: "Emoji zijn voor mensen een favoriete vorm van creatieve zelfexpressie geworden. Als organisatie in een creatieve industrie en lid van het Unicode Consortium, erkennen we bij Adobe het potentieel van emoji. Onder andere om inclusiviteit te bevorderen en culturele gesprekken op gang te brengen. Het is vooral een leuke, snelle en vriendelijke vorm van digitale communicatie.’’



Inclusiviteit in emoji

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Emojination, een organisatie die vecht voor inclusiviteit in emoji. Alle inzichten uit dit onderzoek zijn verwerkt in het Emoji Trend Rapport. Dit rapport geeft inzicht in de rol en impact van emoticons op verschillende gebieden, zoals: zelfexpressie en identiteit, diversiteit, gelijkheid en inclusie, dating en relaties en communicatie op de werkvloer. Het maakt deel uit van Adobe’s onderzoeksreeks Future of Creativity, waarin wordt onderzocht hoe creativiteit wereldwijd verandert.