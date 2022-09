 De vijf opvallendste zomerklussen van jongeren

Freelancen is al langer populair onder jongeren - Nog niet eerder maakten zoveel jongeren gebruik van de mogelijkheden om freelancewerk te doen als bijbaan als deze zomer. Zij klusten het vaakst bij als orderpicker, verkoopmedewerker en als nachtbakker. Maar YoungOnes constateerde daarbij ook nog een aantal opzienbare zomerbanen. Vijf van de meest opvallende klussen:



1. INSTRUCTEUR EXPEDITIE ROBINSON

Fans van Expeditie Robinson konden hun hart ophalen: freelancers gingen aan de slag als instructeur om groepen vrienden en collega’s te begeleiden met het uitvoeren van teambuildingsactiviteiten op het strand.



2. EIEREN ANALYSEREN

Als echte wetenschappers gingen freelancers aan de slag met het analyser2en en uitsorteren van eitjes. Om mannelijke kuikens uit de leghennen industrie te weren, bekeken de jongeren de eieren of er een levende embryo in zat.



3. PIONNEN SNELWEG

Er waren deze zomer tal van wegwerkzaamheden. Jongeren werden bij deze klus gevraagd om delen van de snelweg weer toegankelijk te maken door de pionnen na afloop te verwijderen. Uiteraard geheel op veilige wijze.



4. SPELBEGELEIDER KERMIS

Het was een van de meest populaire klussen deze zomer; het begeleiden van spelletjes op de kermis in Venray. Tijdens deze klus bedienden jongeren klanten, hielpen ze met de spellen en reikten ze gewonnen prijzen uit.



5. ONTRUIMEN WONING

Bij deze klus werden jongeren ingeschakeld om een woning te ontruimen. Dit kon zijn wanneer er een senior ging verhuizen naar een zorginstelling, maar ook bij overlijden. Met name in de omgeving van Utrecht gingen freelancers aan de slag met het leeghalen van verschillende woningen.



Diversiteit an klussen

Margot Roubos, Commercial Director bij YoungOnes: "Wij vinden het tof te zien dat de diversiteit aan klussen de nieuwe generatie werkende jongeren zo aanspreekt. Freelancen is al langer populair onder jongeren, maar de impact van de huidige krappe arbeidsmarkt is gigantisch. Door zelf in de hand te hebben welke klussen je wanneer aanneemt, komen jongeren op de meest fantastische plekken terecht. We zijn er trots op dat te kunnen faciliteren."



Meer dan een miljoen matches

Het fenomeen freelancen was nooit eerder zo populair onder jongeren concludeerde YoungOnes vorige maand. Het freelanceplatform bereikte in de zomer de miljoenste match tussen freelancers en opdrachtgevers. Eind 2021 zat YoungOnes nog op 500.000 matches en dit aantal is zes maanden later alweer verdubbeld. Tegelijkertijd neemt ook het uurtarief van opdrachtgevers op het platform zienderogen toe. Betaalden bedrijven in de eerste zes maanden van 2021 bijna zestien euro per uur, ligt dat gemiddelde uurtarief nu alweer op achttien euro.