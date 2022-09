 Merendeel bedrijven heeft moeite om relevant te zijn

Onderzoek toont aan dat bedrijven die levensgerichte benadering nastreven beter voorbereid zijn op de toekomst - Uit nieuw onderzoek van Accenture blijkt dat de overgrote meerderheid (88 procent) van leidinggevenden van mening is dat klanten en werknemers sneller veranderen dan hun bedrijf aankan. Volgens het onderzoek "The Human Paradox: From Customer Centricity to Life Centricity" leidt dit voor bedrijven tot een relevantiecrisis.



Het onderzoek focust zich op de kloof tussen wat bedrijven denken wat hun klanten willen en de verwachtingen van mensen over wat bedrijven zouden moeten bieden. Zo blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse respondenten (47 procent) verwacht dat bedrijven in tijden van disruptie hun veranderende behoeften begrijpen en daarop inspelen. Maar helaas gaat dat dus voor de meeste bedrijven niet op.



Paradoxaal gedrag

Dat bedrijven moeite hebben met de snelheid van het veranderende consumentengedrag heeft vooral te maken met de complexiteit van het gedrag. Consumenten zijn soms moeilijk te voorspellen doordat zij bijvoorbeeld paradoxaal gedrag vertonen. Zo geeft 78 procent van de Nederlandse respondenten aan dat zij voelen in controle te zijn over het nemen van belangrijke beslissingen in hun leven, maar wenst tegelijkertijd 36 procent dat bedrijven sneller reageren met nieuw aanbod om aan hun veranderende behoeften te voldoen. Een consument wil bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hij zelf beslist welk product hij koopt, maar voelt zich ook op zijn gemak bij wat hem wordt aanbevolen.

"Mensen worden meer dan ooit beïnvloed door externe factoren, zoals economische, culturele of politieke factoren. Zes op de tien consumenten (61 procent) geven aan dat hun prioriteiten voortdurend veranderen als gevolg van externe druk. Hierdoor wordt het leven ingewikkelder en verandert het consumentengedrag, waaronder keuzes bij aankoopbeslissingen. Omdat consumenten sneller veranderen in wat zij nodig hebben dan wat bedrijven kunnen aanbieden, ontstaat er bij bedrijven een relevantiekloof," zegt Sohel Aziz, Managing Director Frankrijk, Nederland & België Accenture Song. "Wij geloven dat bedrijven deze kloof kunnen overbruggen door zich te richten op het zinvol bijdragen aan het leven van de klant. Kortom, een verschuiving van customer-centric (klantgerichtheid) naar life-centric (levensgerichtheid)."



Life centricity

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die een levensgerichte benadering nastreven - dus een brug slaan tussen het steeds veranderende leven van klanten en de externe krachten die invloed op ze hebben - het best zijn voorbereid om in de toekomst te floreren en verbindingen kunnen maken tussen relevante merken, producten of diensten. Deze bedrijven hebben inzicht in de krachten die van invloed zijn op de besluitvorming van hun klanten en bieden op een eenvoudige en tegelijkertijd gedegen wijze waardevolle oplossingen voor hun behoeften.