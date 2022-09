 33 procent vrouwelijke millennials voelt zich wel eens onveilig op het werk

Slechts een op de vier werknemers merkt meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer sinds de MeToo-beweging - De afgelopen jaren was er veel aandacht voor seksuele veiligheid. Toch signaleert maar één op de vier werknemers dat er meer aandacht is voor veiligheid op de werkvloer sinds de MeToo-beweging. Dat blijkt uit onderzoek (onder 1000 Nederlanders) door Workplace Giving. Eén op de drie vrouwelijke millennials heeft zich daarbij wel eens onveilig gevoeld op het werk.





Er is de laatste jaren meer aandacht voor seksuele veiligheid en dat is niet voor niets. Ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders zijn in 2020 slachtoffer geworden van seksueel geweld. 53 procent van de Nederlandse vrouwen heeft in haar leven ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo blijkt uit cijfers van de overheid, dat dit jaar een nationaal actieplan lanceerde tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Eén op de drie vrouwelijke millennials (30-44 jaar) heeft zich wel eens onveilig gevoeld op het werk. 25 procent van alle werknemers weet niet zeker of diens werkplek een veilige werkplek is voor iedereen. Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving, noemt deze cijfers schrikbarend. "Iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Er zijn miljoenen werknemers die niet zeker weten of hun werkplek veilig is. Toch besteden veel bedrijven hier nauwelijks extra aandacht aan. Hier ligt een opdracht voor managers en HR-afdelingen, zij moeten alert zijn en de aandacht vestigen op een veilige werkplek voor de medewerkers."



Mannen en jongeren durven zich uit te spreken

Met name mannen en jongeren durven zich uit te spreken als ze een onveilige situatie zien. Zes op de tien werknemers durft in te grijpen als ze een onveilige werksituatie signaleren, mannen (68 procent) durven dat vaker dan vrouwen (55 procent). Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers noemt het normaal dat je elkaar op het werk aanspreekt op elkaars gedrag, ongeacht iemands rang of stand in het bedrijf. Jongeren doen dat vaker (61 procent) dan 60+plussers (38 procent).

"Dat jongeren en mannen zich vaker durven uit te spreken, betekent helaas ook dat vrouwen en ouderen dat lastiger te vinden. Het is tijd om het welzijn van werknemers bespreekbaar te maken en ervoor te zorgen dat misstanden en onveilige situaties geen taboes meer zijn. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt op zijn of haar werkplek."