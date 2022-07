 Nederland positieve uitschieter: 62 procent vertrouwt op huidige pensioenstelsel

Twee derde van de Europeanen denkt dat pensioen niet aan levensstandaard voldoet - Uit onderzoek van Alight Solutions blijkt dat 62 procent van de Nederlanders vertrouwen heeft in het pensioenstelsel. Daarentegen heeft een op de vier werknemers (27 procent) in Europa weinig vertrouwen dat ze een pensioen zullen ontvangen.



Uit de Pensioenperceptie index blijkt ook dat Nederlanders meer vertrouwen hebben doordat ze hun pensioenstelsels het beste kennen: meer dan de helft van de respondenten (59 procent) is goed op de hoogte van de werking van het pensioenstelsel. In tegenstelling tot andere Europese landen uit de index, vertrouwt bijna 55 procent van de Nederlanders erop dat ze met hun pensioenen hun huidige levensstandaard kunnen voortzetten. Het vertrouwen verschilt wel per generatie en geslacht. Zo blijkt dat in Nederland mannen, generatie Y en boomers een hoger vertrouwensniveau hebben dan vrouwen, generatie Z en X.

Het gebrek aan vertrouwen is het grootst in Italië (38 procent), gevolgd door Duitsland (32 procent) en Spanje (30 procent), het Verenigd Koninkrijk (25 procent) en Frankrijk (24 procent). Twee derde van alle ondervraagden denkt dat hun pensioen niet voldoende zal zijn om aan hun gewenste levensstandaard te voldoen.



Behoefte aan advies over pensioen

De helft (51 procent) van de Europese werknemers kan zich de verplichte bijdragen aan hun pensioen niet veroorloven en weten niet waar ze het zouden moeten beleggen. Maar liefst 52 procent van alle ondervraagden geeft daarbij aan dat zij geïnteresseerd zijn in professioneel advies van hun werkgever over het beheren van hun pensioen. In Nederland ligt dit percentage nog hoger: 62 procent zou graag willen werken voor een werkgever die professioneel advies biedt over pensioenplannen.

Luca Saracino, International Growth Leader bij Alight International: "In het huidige arbeidsklimaat zijn werkgevers continu op zoek naar hoe zij een betere ervaring kunnen bieden aan werknemers. De cijfers uit de index laten een vraag naar een duidelijke pensioenregeling zien. Als werkgever is een inclusief beleid en transparante communicatie naar werknemers dan ook heel belangrijk, zodat je hen het vertrouwen geeft om op een goede manier met pensioen te kunnen gaan. Duidelijke en transparante voorlichting over pensioenen zullen niet alleen talent aantrekken en behouden, maar ook het belang van pensioenplanning versterken onder werknemers."