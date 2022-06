Het belang van technologievaardigheid in de C-suite Leerlingen moeten leiden, en leiders leren - Het is makkelijk om het leven lineair te beschouwen. Wat voor studie heb je gedaan? Waar werk je? Wat zijn je pensioenplannen? Deze stadia worden afgewisseld met af en toe een training, vaak om te voldoen aan een bepaalde bedrijfstrend. Phil Le-Brun, Director Enterprise Strategy bij Amazon Web Services (AWS), legt uit waarom adequaat leiding geven een andere visie op leren vereist.



"De gedachte dat vaardigheden die op de universiteit of in een onderwijssysteem werden verworven een leven lang mee kunnen gaan, is tegenwoordig achterhaald. Negentien van de twintig meest gevraagde technologische vaardigheden van de afgelopen twintig jaar zijn nieuw, en 65 procent van de banen in de toekomst bestaat nog niet. Daarom is leren een levenslange noodzaak geworden, ongeacht je rol," begint Le-Brun. "Een leider die relevant wil blijven moet, ongeacht zijn expertise, een actieve student in technologie, data en bijvoorbeeld de moderne manier van werken zijn. Het is simpelweg niet alleen het probleem van de CIO. Immers, hoe kan een manager aan de verwachting van goed leiderschap voldoen als hij de mogelijkheden en beperkingen van zijn eigen organisatie en de beschikbare technologie niet begrijpt? Ik vraag me af of een leider die stopt met leren, tegenwoordig nog als leider kan worden beschouwd."



Dus, wat ontbreekt er?

Le-Brun vervolgt: "Als leider begrijp ik hoe de financiën in een organisatie werken, dus zal ik niet zomaar roepen dat het een probleem van de CFO is als ik te veel geld uitgeef. Waarom accepteren we deze houding dan nog wel als het gaat om technologie?

Technologie heeft een grote invloed op de manier waarop de meeste leidinggevenden denken over hun rol en deze uitvoeren. De marketing manager moet begrijpen hoe de snelle groei van communicatie- en verkoopkanalen kan worden benut, hoe real-time feedback kan worden verwerkt en hoe via data een totaalbeeld van de klant kan worden ontwikkeld. De HR-manager moet een flexibele cultuur definiëren en verankeren, ondersteund door passende wervings- en prestatiebeheerprocessen, en investeren in nuttige, duurzame opleidingsprogramma's. Controllers moeten begrijpen hoe ze automatisering kunnen gebruiken om de efficiëntie te verhogen, financiële processen aan te passen voor meer wendbaarheid en strategisch kunnen investeren in de cloud. Niet alleen om de kosten te verlagen, maar ook om het bedrijf te laten groeien.

De behoefte is daarin dezelfde: het begrip van technologie vergroten zodat leiders comfortabel en competent beslissingen kunnen nemen waarbij technologie een rol speelt.

Laten we deze behoefte dus digitale vaardigheid noemen.



Digitaal vaardig zijn

Digitaal vaardig zijn omvat meer dan alleen het volgen van een cursus. Le-Brun legt uit: "Het vereist voortdurend leren. Het vereist een goed begrip van hoe technologie al dan niet effectief kan worden gebruikt. Het vereist nieuwsgierigheid en een passie om te leren; de bereidheid om te zeggen "ik begrijp het niet" en er dan ook iets aan te doen. Het gaat om het vertrouwen om oppervlakkige strategieën in twijfel te trekken ("Blockchain is het antwoord als we eenmaal achter de vraag zijn"), diep te graven in gedateerde logica ("als ik mijn datacenter kan zien, is het veiliger"), en misplaatste beweringen te doorzien ("mijn datacenter is als de cloud"). We moeten in staat zijn veranderingen in technologie en werkwijzen te combineren om resultaten te behalen die ertoe doen.



Is er echt een probleem?

Raden van Bestuur (RvB's) en C-Suites van bedrijven zijn belast met het toezicht op technologie-uitgaven, het waarborgen van operationele effectiviteit en efficiëntie door middel van nieuwe manieren van werken, en ervoor zorgen dat werknemers zich richten op het stimuleren van resultaten die belangrijk zijn voor klanten en het bedrijf. Le-Brun gaat verder: "Het is dan ook verontrustend om te zien dat uit meerdere onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat minder dan 20 procent van deze leiders digitaal vaardig is. En dat aantal ligt overigens royaal aan de bovenkant van de meeste schattingen."

"Herhaaldelijk hebben studies een verband aangetoond tussen digitale vaardigheid van leidinggevenden en winstgevendheid, inkomsten en productiviteit, vooral als deze personen bestaan uit de CEO en CFO. "Hoewel de overstap naar de cloud natuurlijk voordelen heeft, kan een goed begrip van hoe nieuwe manieren van werken in combinatie met het pay-as-you-go, flexibele model van de cloud aanzienlijke sprongen voorwaarts mogelijk maken."

Er zijn een aantal voor de hand liggende nadelen van slechte educatie over technologie, die vaak gemist worden en verder gaan dan alleen de technologie zelf. "Wil je investeren in de magie van Machine Learning (ML)? Wie gaat de bijbehorende ethiek en OCM besturen om merkschade en onbedoelde gevolgen te voorkomen? Wil je klanten echt begrijpen via data? Als je geen verstand hebt van technologie, hoe ga je dan de juiste balans vinden tussen data governance en waarde ontlenen aan data als het merendeel van deze kwesties niet-technologische problemen blijven? Teken je voor uitbesteding? Begrijp je of je een potentieel concurrentievoordeel uit handen geeft en jouw bedrijf jaren terugzet? Wil je maximaal profiteren van de cloud? Welke veranderingen zijn er nodig in inkoop-, wervings- en retentieprocessen? Hoe moet een organisatie eruit zien die versneld waarde levert? Je snapt het denk ik wel," besluit Le-Brun.



De reis naar digitale vaardigheid beginnen

Om digitale vaardigheden te verwerven, is een combinatie nodig van leren over relevante onderwerpen en de kans krijgen om lessen in de praktijk te oefenen.

Le-Brun: "Ik zou een startpunt aanraden dat vergelijkbaar is met dat voor een ontwikkelaar of een marketinganalist die moet bijscholen. Erken de noodzaak om te leren. Kies voor een aanpak van "Leer en wees nieuwsgierig", waarbij de toon wordt gezet dat grote leiders vragen stellen en niet almachtig zijn. Kijk eens rond om te zien wat anderen doen op digitaal gebied. Maak gebruik van jouw ecosysteem. AWS en partners kunnen diep in specifieke onderwerpen duiken, of het nu gaat om technologie in de supply chain, wat quantumcomputing is, hoe de cloud het concurrentievermogen kan verbeteren, of hoe goed er uitziet met nieuwe manieren van werken. Wees vooral enthousiast over het potentieel dat jij als leider, en jouw organisatie kunnen ontketenen met slechts een beetje meer kennis!"

