 Salesforce, AFAS Software, Viisi Hypotheken en ViewSonic beste Nederlandse werkplekken van 2022

Kansengelijkheid bepalend voor Best Workplaces 2022 - Salesforce, AFAS Software, Viisi Hypotheken en ViewSonic zijn de beste werkplekken van Nederland in de categorieën multinationals, grote, middelgrote en kleine organisaties. Dat maakt Great Place to Work bekend na een medewerkersonderzoek (de Trust Index) en een cultuuronderzoek (de Culture Audit) onder 80 organisaties.



Deze organisaties ontvangen de ‘Best Workplace Award’ met name omdat ze hoog scoren op het thema kansengelijkheid. Medewerkers van deze organisaties ervaren een eerlijke behandeling ongeacht etnische herkomst, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid en leeftijd. Daarnaast geven ze aan te worden behandeld als volwaardig lid van de organisatie, ongeacht hun positie. De volledige lijsten van de Best Workplaces 2022 van kleine, middelgrote, grote bedrijven en multinationals zijn te vinden op de website van Great Place to Work.



Veiligheid en trots belangrijke thema’s in goed werkgeverschap

Naast kansengelijkheid scoren de beste werkgevers van Nederland hoog op het zorgdragen voor een fysiek en psychologisch veilige werkomgeving. Mogelijk is dit thema dit jaar extra belangrijk door de vele verhalen in het nieuws over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en het feit dat veel Nederlanders na corona weer terugkeren op kantoor.

De medewerkers van deze beste werkplekken ervaren tevens in hoge mate een gevoel van trots. Dit gaat niet zozeer over de bedrijfsprestaties, maar over hoe de interne organisatie in elkaar zit. Denk aan zaken als jezelf kunnen zijn, werkzaam zijn op een leuke plek en nieuwe collega’s snel welkom laten voelen.

Wencke Ester-Lorber, Commercieel Directeur bij Great Place to Work: "Deze week zijn de Best Workplaces van 2022 bekendgemaakt. In totaal hebben we van tachtig organisaties het medewerkers- en cultuuronderzoek geanalyseerd en geïnterpreteerd. Daaruit zijn uiteindelijk 39 organisaties uit de bus gekomen als beste werkplekken. Juist nu is het belangrijk dat organisaties goed werkgeverschap hoog op de agenda hebben staan. Medewerkers worden mondiger, hebben veel te eisen én te kiezen. De recente media-aandacht voor personeelstekorten, grensoverschrijdend gedrag en stakingen maakt goed werkgeverschap een actueel en urgent onderwerp. Gelukkig zijn veel organisaties in Nederland op dit gebied toonaangevend. Zij begrijpen dat simpelweg een salarisverhoging niet meer voldoende is. Door vol in te zetten op vertrouwen, trots en plezier, creëren deze werkgevers een plek waar mensen het naar hun zin hebben en dat ook uitstralen. Dit draagt bij aan het behouden van medewerkers en het aantrekken van nieuw talent."