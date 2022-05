Magazijnmedewerkers: positieve veranderingen te midden van tekort arbeidskrachten 60 procent meldt een verbetering van de werkomstandigheden - Zebra Technologies Corporation heeft een nieuwe wereldwijde Warehousing Vision Study uitgevoerd om trends te onderzoeken die ten grondslag liggen aan operationele beslissingen en uitgaven in magazijnen. De resultaten schetsen een bemoedigend beeld: magazijnmanagers doen aanzienlijke investeringen om beter aan de behoeften van zowel klanten als werknemers te voldoen en het gemakkelijker te maken om vacatures in te vullen.



Wereldwijd zijn bijna negen op de tien magazijnmanagers het erover eens dat men nieuwe technologie moet implementeren om concurrerend te zijn in de on-demand economie, waarbij 80 procent bevestigt dat de pandemie hen ertoe heeft aangezet om sneller te evolueren en te moderniseren.

Met name in Europa heeft meer dan driekwart van de managers hun inspanningen opgevoerd. Ze verschuiven hun focus en besteden het meeste geld aan technologieën die personeelsvergroting en workflow-automatisering ondersteunen. Zo zal het gebruik van wearables, mobiele printers en robuuste tablets de komende jaren verder toenemen, evenals mobiele dimensioneringssoftware die pakket- en kartonmetingen automatiseert. Bovendien heeft 23 procent van de Europese magazijnbeheerders al een of andere vorm van autonome mobiele robots (AMR) ingezet, wat in lijn is met de wereldwijde trend (27 procent). Binnen vijf jaar zal dat aantal naar verwachting groeien tot 88 procent in Europa en 90 procent over de hele wereld.



Verschuiving supply chain

"We zien een positieve verschuiving in de supply chain en in het bijzonder in magazijnen," zegt Mark Wheeler, Director of Supply Chain Solutions, Zebra Technologies. "De meeste besluitvormers zijn van mening dat investeringen in automatisering veel groter zijn dan het risico van niets doen. Men voelt zich steeds comfortabeler bij het integreren van allerlei nieuwe technologieën in hun huidige activiteiten en infrastructuur."

Magazijnmedewerkers worden ook steeds comfortabeler met het gebruik van geavanceerde technologieën. Minder dan de helft wereldwijd (45 procent) en in Europa (47 procent) zegt dat hun werkgevers de lonen hebben verhoogd of bonussen hebben aangeboden te midden van arbeidsbeperkingen, maar de meesten (82 procent wereldwijd en 81 procent in Europa) voelen zich positief beïnvloed door de situatie.

Werkgevers verbeteren de arbeidsomstandigheden ook op andere manieren, door de medewerkers bijvoorbeeld meer technologie te geven om op het werk te gebruiken en technologie in te zetten om flexibelere werkploegen te creëren. Een overweldigende negen van de tien magazijnmedewerkers zijn het er in zekere zin mee eens dat technologische vooruitgang de magazijnomgeving aantrekkelijker zal maken voor werknemers. Zelfs in tijden als deze, waarin supply chains onder druk staan, de vraag stijgt en er een toenemende druk is om strakkere deadlines te halen.



Belangrijkste magazijnuitdagingen

Managers hebben het moeilijker om orders op tijd de deur uit te krijgen dan drie jaar geleden en ze worstelen om de nauwkeurigheid en zichtbaarheid van de voorraad te behouden. Ze geven ook toe dat ze naar verwachting sneller dan ooit bestellingen zullen leveren om gelijke tred te houden met de on-demand economie, waarbij stijgende transportkosten hun tol eisen bij meer dan 40 procent van de magazijnbeheerders. Dit is misschien niet verrassend als je bedenkt dat respondenten aangeven dat verzendvolumes de afgelopen twee jaar gemiddeld met meer dan 20 procent zijn gestegen.

Net als medewerkers zien magazijnmanagers deze uitdagingen als katalysatoren voor verandering en groei. Tussen nu en 2025 verwachten meer dan acht van de tien dat het aantal voorraadhoudende eenheden (Stock-Keeping Units, SKU) dat ze vervoeren en het aantal verzonden artikelen zal toenemen. Ze zijn van plan om retourbeheeractiviteiten uit te breiden, meer diensten met toegevoegde waarde aan te bieden en hun fysieke voetafdruk te vergroten, waarbij zowel het aantal als de omvang van de magazijnen zal toenemen.

Hoewel zes van de tien magazijnmanagers wereldwijd ook het personeelsbestand binnen het komende jaar wil vergroten om het op het juiste niveau te krijgen, geeft ongeveer de helft toe dat het tijdig vinden (55 procent) en opleiden (54 procent) van werknemers een grote uitdaging blijft. Dit geldt met name in Europa, waar 48 procent aangeeft dat het moeilijk is om werknemers te vinden en 50 procent zegt dat opleiding een uitdaging is. Als gevolg hiervan zijn ongeveer acht van de tien besluitvormers het erover eens dat men in de toekomst meer op automatisering zullen moeten vertrouwen.



Balans aanbrengen: het personeelsbestand vergroten door middel van automatisering

Terwijl de meeste magazijnbeheerders zowel in Europa (88 procent) als wereldwijd (90 procent) AMR's zullen inzetten voor het picken van personen naar goederen (P2G), materiaalverplaatsingen en andere geautomatiseerde voorraadverplaatsingen, zal 92 procent in Europa en 94 procent wereldwijd investeren in software die helpt bij het automatiseren van analyses en besluitvorming. Men wil de effectiviteit en efficiëntie van werknemers verhogen en de arbeidskosten verlagen.

"Naarmate het tempo van de operaties versnelt en de workflows complexer worden, hebben magazijnmanagers ontdekt dat de gemiddelde tijd om werknemers op volledige productiviteit te krijgen 4,7 weken is," zegt James Lawton, Vice President en General Manager, Robotics Automation, Zebra Technologies. "Op dit moment zijn managers van mening dat het belangrijkste arbeidsinitiatief het verminderen van onnodige taken is, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op meer klantgericht werk. Als magazijnmanagers automatiseren door middel van AMR's en software voor workflow-optimalisatie, zal het gemakkelijker zijn om operaties te schalen en te voldoen aan service level agreements, aangezien de vraag van de klant en de beschikbaarheid van arbeid kan fluctueren."



Tevredenheid met het werk - en het behoud van werknemers - zijn bijproducten van automatisering

Nu magazijnmanagers van plan zijn de automatisering te vergroten, zullen sommigen misschien zeggen dat er banen zullen verdwijnen. Toch zijn onderzoeksrespondenten van mening dat automatisering kan helpen om meer mensen aan het werk te houden en lege banen op te vullen. Meer dan driekwart van de magazijnmedewerkers in Europa (75 procent) en wereldwijd (78 procent) zegt dat minder kilometers lopen per dag hun werk aangenamer zou maken, zelfs als men meer artikelen zou moeten picken of afhandelen, en 81 procent is er sterk van overtuigd dat AMR's magazijntaken minder stressvol zullen maken.

Managers moeten dat in acht nemen, aangezien slechts 35 procent in Europa en 41 procent wereldwijd het er volledig mee eens zijn dat het implementeren van magazijntechnologieën zoals robotica en apparaten kan helpen bij het aantrekken en behouden van werknemers, ook al blijkt dat de meeste medewerkers:

die vandaag naast AMR's werken, bevestigen dat ze hebben geholpen de productiviteit te verhogen en de loop-/reistijd te verminderen (83 procent), fouten te verminderen (73 procent) en doorgroei naar nieuwe rollen of kansen mogelijk te maken (65 procent).

beweren dat ze eerder willen werken voor een werkgever die hen moderne apparaten geeft om voor hun taken te gebruiken dan voor een werkgever die oudere of geen apparaten levert (83 procent wereldwijd en 87 procent in Europa). "Automatisering is heel belangrijk, vooral wanneer de arbeidscapaciteit beperkt is of tijdens onverwachte piekperiodes of seizoenspieken wanneer het moeilijk kan zijn om het personeelsbestand snel op te schalen," voegde Wheeler eraan toe. "Wat interessant is, is dat medewerkers hier nu sterker over nadenken dan magazijnmanagers."



Vijf jaar vooruitkijken naar nieuwe technologie voor het magazijn

85 procent van de managers zegt mobiliteit te hebben geïmplementeerd, zodat eerstelijnswerkers elke inventarisatie die ze maken kunnen vastleggen. Zij voelen dat ze vooral het gebruik van hun apparaten optimaliseren om te passen bij de taak, veiligheid en ergonomie. Meer dan acht van de tien magazijnmedewerkers en ongeveer driekwart van de managers in Europa en wereldwijd zijn echter bezorgd dat ze hun zakelijke doelstellingen niet zullen halen tenzij er meer technologie wordt geïnvesteerd om de bedrijfsvoering te verbeteren, medewerkers in het transport (92 procent) en logistiek (88 procent) herkennen zich het meest in deze situatie. Als gevolg hiervan zeggen meer dan zes van de tien besluitvormers dat ze de komende vijf jaar zullen investeren in technologieën die de zichtbaarheid van de voorraad en activa in hun magazijnen en de algehele zichtbaarheid in de supply chains vergroten.

Negen van de tien managers verwachten dat het gebruik van op sensoren gebaseerde technologieën zoals radiofrequentie-identificatie (RFID), computer vision, fixed industrial scanning en machine vision-systemen de komende vijf jaar gebruikelijker zal worden. Terwijl bedrijven investeren in geavanceerde technologieën die meer zichtbaarheid, realtime begeleiding en datagestuurde prestaties mogelijk maken, richt men zich op het verhogen van de teamproductiviteit en een beter gebruik van bedrijfshulpmiddelen, apparatuur en mensen.

Het wordt van cruciaal belang voor magazijnmanagersom meer na te denken over hoe technologieën te implementeren en te integreren zijn, aangezien workflows lsystemen steeds meer digitaliseren. Het volgen van een op fasen gebaseerde routekaart zal de sleutel zijn tot gestage, duurzame volwassenheid.



BELANGRIJKSTE REGIONALE BEVINDINGEN



Azië-Pacific

Negen op de tien APAC-besluitvormers zijn het erover eens dat machinevisie en/of vaste industriële scantechnologie op belangrijke gebieden tijd zou besparen en fouten zou elimineren, hoewel slechts een kwart ze momenteel gebruikt. Europa

Europese magazijnmedewerkers zeiden het vaakst dat ze hun werkgever positiever zouden zien als ze over mobiele apparaten en technologie zouden beschikken (85 procent). Latijns-Amerika

96 procent van de medewerkers in LATAM gelooft dat het implementeren van magazijntechnologieën zoals robotica en apparaten zou helpen om werknemers aan te trekken en te behouden, de hoogste van alle regio's. Noord-Amerika

86 procent van de Noord-Amerikaanse besluitvormers zegt dat de pandemie hen ertoe heeft aangezet om sneller te evolueren en te moderniseren, het meeste van elke regio. Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Magazijnmedewerkers: positieve veranderingen te midden van tekort arbeidskrachten Helft CISO's wereldwijd voelt zich niet voorbereid op een cyberaanval Hybride werkomgevingen zorgen voor toenemende stress en dataverlies Gerelateerde nieuwsitems Waardering voor flexkracht nog onvoldoende Een derde van de werknemers heeft lichamelijke klachten door werk Inkoper wil zo weinig mogelijk leveranciers Twaalf tips om ongelukken in het magazijn te voorkomen Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.