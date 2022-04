 ‘Wereldwijde kansen voor Nederlandse LSH-sector: sterk herstel, versnelde transformatie’

Gezondheid is een mondiaal vraagstuk - Op woensdag 13 april nam minister Kuipers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport ‘Wereldwijde kansen voor de Nederlandse LSH-sector: sterk herstel, versnelde transformatie’ aan uit handen van Micha van Lin, directeur Task Force Health Care (TFHC).



"De Covid-19-pandemie heeft laten zien dat gezondheid een mondiaal vraagstuk is," aldus minister Kuipers. "Nederlandse innovatieve oplossingen dragen bij aan het verbeteren van zorg elders in de wereld. En omgekeerd kunnen wij veel leren van andere landen."

De pandemie heeft een grote impact gehad op de internationalisering van de Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector, al zijn de verschillen groot. De sector blijft onverminderd positief over de toekomst. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop de Nederlandse expertise aansluit bij wereldwijde trends. Ondanks accentverschillen blijven de prioriteitslanden in grote lijnen hetzelfde als voor de pandemie. Dat zijn de voornaamste conclusies van dit periodieke onderzoek over internationaal ondernemen in de zorgsector.



Impact Covid-19

Nagenoeg alle respondenten (80 procent) gaven aan dat de pandemie invloed had op het internationaal zakendoen. Uiteraard waren er kansen voor bedrijven die coronagerelateerde producten of diensten aanbieden. Daarnaast werden veranderde prioriteiten en het bijstellen van de internationale strategie als kansen gezien. De grootste belemmeringen werden ervaren bij nieuwe contacten opdoen, contracten sluiten en inzichten in nieuwe markten verkrijgen.



Toekomst: onverminderd positief

Ondanks alle belemmeringen verwacht bijna de helft (45 procent) van de respondenten dat het aandeel van de omzet uit het buitenland gelijk blijft of zelfs toeneemt (42 procent) ten opzichte van voor de pandemie. Een verklaring voor dit optimisme is de wereldwijd toegenomen aandacht voor gezondheidszorg en daarmee de grotere beschikbaarheid van budgetten. Immers, een goed functionerend zorgsysteem is essentieel voor een goed functionerende economie. "Landen staan meer open voor innovatieve oplossingen," aldus Van Lin. "Dit biedt kansen voor Nederlandse kennis en kunde, vooral voor organisaties die inspelen op de wereldwijde trends."



Wereldwijde trends

Wereldwijd zijn vijf grote trends te onderscheiden. Deze trends waren al zichtbaar, maar de crisis heeft de transformatie hiervan versneld en versterkt. Centraal staat de trend om zorgsystemen weerbaarder te maken. Dit wordt bereikt door digitalisering te versnellen; vitaliteit, preventie en gezond ouder worden te promoten; meer en beter maatwerk te leveren, oftewel zorg op de juiste plek; en de toegankelijkheid van zorg te blijven garanderen.



Sterke regionale verschillen

Ondanks de wereldwijd vergelijkbare trends, is er sprake van sterke verschillen per regio en land. Het rapport gaat in op de verschillen in gezondheidssystemen, specifieke gezondheidsuitdagingen en de kansen die deze meebrengen voor Nederlandse organisaties. Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten blijven voor de Nederlandse LSH-sector de vijf belangrijkste landen om zaken mee te doen. Hoewel de volgorde enigszins is veranderd, blijft de top 20 wereldwijd vrij consistent uit dezelfde landen bestaan.

"We constateren dat de internationale ambities onverminderd groot zijn, al veranderen de behoeften aan ondersteuning", aldus Van Lin. "Het versterken en versnellen van deze ambities vraagt om inhoudelijke, sectorspecifieke expertise, een goede dosis pragmatisme en flexibiliteit, en maatwerk waar nodig."