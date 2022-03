 ‘Progressieve herstelaanpak’ na de pandemie

Vertrouwen in het gebruik van technologie +zes procent sinds november 2021 - In januari liet de Worldcom Confidence Index (WCI), het op AI gebaseerde wereldwijde marktonderzoek van de Worldcom Public Relations Group, enkele significante verschuivingen zien in het vertrouwen van de zakelijke leiders. Die verschuivingen manifesteerden zich met name op het gebied van het gebruik van technologie en het behoud van werknemers.



De veranderingen die sinds november 2021 zijn gemeten, duiden zelfs op een ‘progressieve verschuiving’ in de omgang met de gevolgen van de pandemie. Zo is het vertrouwen in het gebruik van technologie om samen te werken en te innoveren sinds november met 6,05 procent gestegen en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie (AI) in dezelfde periode met 1,65 procent. Dit kan betekenen, zeggen de analisten van de WCI, dat zakelijke leiders technologie zien als het antwoord op de veranderde verwachtingen van klanten.



Het vertrouwen in de ‘purpose’ van organisaties neemt toe

De stevige daling in het vertrouwen (-2,7 procent sinds november) in het behoud van werknemers lijkt erop te wijzen dat de zakelijke leiders technologie eerder als een succesfactor zien dan mensen. Daar staan de tekenen tegenover dat het belang van het doel (purpose) van een organisatie toeneemt; het vertrouwen in dit onderwerp is sinds november namelijk met 3,01 procent gestegen. Dit zou kunnen betekenen dat zakelijke leiders meer kunnen focussen op het behouden van de medewerkers die zich met het doel van de organisatie vereenzelvigen.



Vertrouwen in hybride en flexibel werken neemt verder af

Een aanpassing die de meeste organisaties door de pandemie is opgedrongen, is de verschuiving naar hybride en flexibel werken. Het is duidelijk dat zakelijke leiders er niet van overtuigd zijn dat ze de optimale oplossing al hebben gevonden voor de nieuwe manier van werken. Het vertrouwen in dit onderwerp is sinds november met 3,45 procent gedaald, de sterkste daling van alle onderwerpen.



Vertrouwen in de rol en de impact van de media daalt verder

Het lijkt er ook op dat zakelijke leiders de rol van de media opnieuw beoordelen. Het vertrouwen in de impact van de media kende de vierde grootste daling, namelijk 2,24 procent sinds november 2021.

Serge Beckers, EMEA-voorzitter van The Worldcom Public Relations Group: "Het naleven van je ‘purpose’ en daarmee relevant zijn voor je werknemers en klanten, het faciliteren van prettig en efficiënt werken, het gebruik van nieuwe technologieën, al deze onderwerpen uit de WCI zijn aan stevige veranderingen onderhevig en vereisen alleen daarom al goede, structurele communicatie. Ik heb dan ook het gevoel dat communicatiespecialisten belangrijker zijn dan ooit. Zeker nu met de recente ontwikkelingen in Rusland het duiden én het brengen van de juiste boodschap letterlijk van levensbelang lijkt te zijn."



De wereldwijde WCI-resultaten voor de maand januari zijn hier te zien, een samenvattende video is hier te bekijken.