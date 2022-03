 De ideale eigenschappen voor een succesvol politicus

Vier persoonlijkheidskenmerken die worden geassocieerd met effectief politiek leiderschap - 2022 is een druk jaar voor verkiezingen. Naast de gemeenteraadsverkiezingen in eigen land op 16 maart, vinden dit jaar ook presidentsverkiezingen in Frankrijk en Duitsland en lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk plaats. 2022 wordt dan ook een belangrijk jaar voor Europese verkiezingen en keuzes die het publiek moet maken.



De pandemie heeft niet alleen de gezondheid en economie van naties bedreigd, maar is binnen de democratische wereld ook een uitdaging geweest bij verkiezingen. COVID-19 is van invloed geweest op alle aspecten van de levens van mensen en zal blijvend effect hebben op verkiezingen en de wijze waarop het publiek stemt. In deze context ligt het kiezen van de juiste politieke kandidaten en leiders in de handen van de kiezers en hun affiniteit met een bepaald soort politicus of leider.

Volgens Hogan Assessments is krachtig leiderschap essentieel om die uitdagingen te overwinnen. De op wetenschap gebaseerde assessments van Hogan, zoals de Hogan Personality Inventory, worden ondersteund door meer dan 30 jaar aan erkend onderzoek. Onderzoekers bij Hogan hebben geconstateerd dat er vier persoonlijkheidskenmerken zijn die potentiële kiezers bij voorkeur aantrekkelijk vinden in kandidaten: Ambitie, Interpersoonlijke sensitiviteit, Zorgvuldigheid en een Leergerichte aanpak.



Ambitie

Leiders die op ambitieniveau hoog scoren, zijn goed toegerust om de productiviteit van hun team tijdens een crisis te handhaven. Ambitie meet hoe doelgericht mensen zijn en hoe energiek ze overkomen. Dit zijn bijzonder zelfverzekerde leiders die het publiek op daadkrachtige wijze motiveren. De Hogan Personality Inventory meet aan de hand van het ambitieniveau de mate waarin iemand maatschappelijk zelfbewust is, leiderschapskenmerken bezit, competitief en energiek is.



Interpersoonlijke sensitiviteit

De Hogan Personality Inventory meet aan de hand van de interpersoonlijke sensitiviteit de mate waarin een persoon wordt gezien als opmerkzaam, diplomatiek, hartelijk en voorkomend of juist als iemand die mensen die slecht presteren daarop aanspreekt, en als iemand die bereid is om impopulaire standpunten in te nemen. Leiders die hierbij hoog scoren, zijn diplomatiek, komen hartelijk en vriendelijk over en willen conflicten vermijden. Mensen die goed kunnen communiceren en die op toegankelijke wijze ondersteuning en advies bieden zijn van essentieel belang binnen een politiek proces en dit is van invloed op hoe kiezers beslissingen nemen.



Zorgvuldigheid

‘Zorgvuldigheidsniveau’ wordt door de Hogan Personality Inventory gebruikt om de factor betrouwbaarheid of nauwgezetheid te meten. Persoonlijkheidskenmerken als proces-oriëntatie en oog voor detail worden eveneens met deze factor geassocieerd. Kiezers zullen bij voorkeur stemmen op leiders die hoog scoren op persoonlijkheidskenmerken zoals betrouwbaarheid en nauwgezetheid.

Zoals reeds gezegd, persoonlijkheid is van grote invloed op stemgedrag. De Hogan Personality Inventory-assessments kunnen helpen bij het vaststellen van passende persoonlijkheid voor effectief politiek leiderschap.



Leergerichte aanpak

Leidinggevenden die op dit persoonlijkheidskenmerk hoog scoren, zijn vindingrijk en nieuwsgierig naar nieuwe en inventieve manieren om problemen op te lossen. Hogan kijkt naar de leergerichte aanpak om te bepalen in welke mate iemand plezier lijkt te beleven aan leren. Bij deze factor wordt onder meer gekeken naar creativiteit, abstract denken, nieuwsgierigheid en interesse in nieuwe ervaringen en uitdagingen.

"De keuze voor een charismatisch leider is wellicht een voor de hand liggende optie voor het publiek om een geschikte leider te kiezen als er onvoldoende informatie is. Charisma is een bijzonder aantrekkelijke eigenschap die echter vaak tot minder effectief leiderschap leidt. Charismatische leiders stellen doorgaans hun eigen persoonlijke ontwikkeling centraal en bescheiden leiders richten zich meer op het algemeen belang. Uiteindelijk levert juist bescheiden leiderschap betere resultaten, productiviteit en efficiëntie op. Het is gebleken dat leiders die een bescheiden opstelling combineren met voldoende zelfvertrouwen bijzonder effectieve leiders zijn doordat ze in staat zijn om optimaal presterende teams samen te stellen en te behouden," aldus Dr. Robert Hogan, oprichter van Hogan Assessments.