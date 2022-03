Welke trends hebben invloed op de rol van de IT-integratiespecialist? - Ontwikkelingen in de IT hebben wereldwijd een gigantische vlucht genomen. Met meer en meer digitale toepassingen en oplossingen richten we bedrijfsprocessen opnieuw in en veranderen we de manier waarop we werken, leven en communiceren. Die digitalisering is prachtig; het maakt veel aspecten van ons dagelijks werk en leven immers makkelijker en efficiënter.



Hoe vanzelfsprekend die ontwikkelingen soms lijken, zo eenvoudig zijn ze niet. In het trendrapport ‘Een nadere blik op het IT-integratievak: de trends van vandaag en morgen’ wordt ingezoomd op trends die invloed hebben op de rol van de IT-integratiespecialist te midden van die veelvoud aan IT-applicaties en -toepassingen. Vandaag en in de toekomst



Digitalisering en de coronacrisis

De schrijvers nemen je mee in de trend van digitalisering; een trend die niet nieuw is, maar door de coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt. Ze hebben aan den lijve ondervonden hoe veel uiteenlopende IT-systemen, -toepassingen en -oplossingen in een enorm kort tijdsbestek bedrijfsprocessen op de kop hebben gezet door de absolute noodzaak ervan, zoals het thuiswerken. In die coronacrisis is gebleken hoe belangrijk de rol van de IT-integratiespecialist is. Al die IT-toepassingen zijn leuk en aardig, maar als systemen onderling niet communiceren lopen bedrijfsprocessen in de soep. Juist die overvloed aan wisselende IT-toepassingen en -applicaties maakt dat de integratiespecialist voor bedrijven belangrijker is dan ooit.



Vraagstukken in het integratievak

De auteurs zoomen in op het belang van flexibiliteit bij integratievraagstukken in een snel veranderende digitale wereld en hoe belangrijk het is om je klant te begrijpen. Hoeveel systemen gebruikt een bedrijf bijvoorbeeld? Welke systemen moeten verbonden worden? Hoe behoud je de regie op je volledig IT-infrastructuur en hoeveel procent van de applicaties draait on premise of in de cloud? Hoe verandert dat de komende jaren? Het is zomaar een greep uit een stortvloed aan vragen over optimale integratie in een tijd van digitalisering.



Personeel en outsourcing

Ook een belangrijke trend is het personeelstekort. Personeel in de IT is al schaars, maar als we wereldwijd steeds meer digitaal gaan leven en werken hebben we ook de man- en vrouwkracht nodig om die digitale wereld te creëren, faciliteren en onderhouden. Hoe zorgen we daarvoor? Hoe belangrijk is het uitbesteden van IT-vraagstukken aan IT-specialisten daarin?



Cybersecurity

Last but not least, al die digitale data brengen risico’s met zich mee. In het trendrapport besteden de auteurs daarom aandacht aan het belang van een veilige digitale omgeving en hoe die cybersecurity bij integratievraagstukken te optimaliseren.

Aan de hand van een kritisch blik op de trends en ontwikkelingen in het integratievak hopen we bij Enable U jou wegwijs te maken in de belangrijkste uitdagingen in de IT en integratie van IT-toepassingen, en hoe jouw bedrijf zich klaarstoomt voor de integratie-uitdagingen van vandaag én morgen!



