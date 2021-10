 Hybride werknemers brengen gevaarlijke hybride gewoontes met zich mee

Bedrijfsleiders moeten de balans vinden tussen flexibiliteit en veiligheid - Na jaren van inspelen op de behoeften van Generatie X en Y, suggereert een nieuw onderzoek van Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise, dat werkgevers post-pandemie te maken hebben met een hele nieuwe doelgroep - 85 procent van de hybride werknemers zegt zich te identificeren met de eigenschappen van de opkomende Generation Novel (Gen-N).



Gen-N, bedacht door digitaal antropoloog Brian Solis, beschrijft een groep mensen uit verschillende generaties die digitally savvy zijn en een nog grotere waarde hechten aan personalisatie en transparantie van de merken waarvan zij kopen, voor werken en die ze steunen. Bovenal begrijpen, gebruiken en eisen ze ook meer van technologie dan ooit tevoren - zowel thuis als op het werk.

Volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd onder 5.018 hybride werknemers in EMEA, gebruikt 78 procent van de respondenten nu meer technologische oplossingen dan vóór de pandemie. Daarnaast beschouwt 75 procent zichzelf als ‘digitally savvy’. Verder heeft 69 procent van de respondenten nu een sterkere mening over de technologie waar zij mee werken en 71 procent vindt het belangrijk om hun werkplek setup aan te passen aan hun individuele behoeften.

Het onderzoek onthulde ook de risico's die deze nieuwe generatie met zich meebrengt als er niet aan hun verwachtingen wordt voldaan. Zoals het er nu voor staat, zegt 38 procent van de respondenten dat zij kunnen kiezen welke workplace-technologie ze gebruiken. Werknemers geven aan dat ze, zonder de juiste technologie, minder productief zijn (35 procent) en een slechtere work/life balans ervaren (23 procent). De verwachtingen die Gen-N heeft over flexibiliteit en het vertrouwen in hun eigen technische skills, stelt organisaties echter ook bloot aan verschillende security-risico’s met betrekking tot waar, wanneer en welke medewerkers verbinding maken met het netwerk. Zo beweert 50 procent van de respondenten bijvoorbeeld dat ze nu meer geneigd zijn om een technisch probleem zelf op te lossen dan vóór de pandemie.

Andere belangrijke bevindingen uit dit rapport zijn:



Hybride werknemers hebben een nieuw perspectief op de rol van technologie op de werkplek:

80 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie beleid moet implementeren dat gezond gebruik van technologie stimuleert.

Waar 73 procent gelooft dat technologie een rol kan spelen bij het bevorderen van een inclusieve omgeving op de nieuwe hybride werkplek, gelooft slechts 44 procent dat dit momenteel ook daadwerkelijk gebeurt. Hybride werknemers brengen nieuwe risico’s naar de werkplek als er niet tegemoet gekomen wordt aan hun behoeften:

Als zich een tech-issue voordoet op werk, zegt driekwart (74 procent) van de hybride werknemers dat zij verwachten dat dit binnen 20 minuten opgelost is - en meer dan twee vijfde (42 procent) verwacht dat dit in minder dan 10 minuten gebeurt.

Meer dan de helft (55 procent) van de respondenten geeft toe dat zij ten minste één keer per week verbinding maken met een publiek netwerk, maar slechts een derde (33 procent) denkt daarbij aan de risico’s die dit kan opleveren voor de organisatie.

Maar liefst 82 procent gebruikt nog steeds hun persoonlijke mobiele apparaat om toegang te krijgen tot werkgerelateerde informatie. "Ons onderzoek suggereert dat deze opkomende generatie van hybride werknemers nieuwe eisen zal stellen aan de werkgever als het gaat om workplace technology," zegt David van den Berg, Country Manager bij Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise. "Om de security-risico’s die Gen-N met zich mee kan brengen te verkleinen, de efficiëntie van hun personeel te vergroten en hun werknemers overal te ondersteunen, moeten bedrijven aan deze nieuwe eisen voldoen. Door de balans te vinden tussen een open netwerk en security, krijgen werknemers de flexibiliteit, vrijheid en personalisatie die ze vandaag de dag zoeken, zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid."



Het rapport bevat onder andere aanbevelingen over de maatregelen die bedrijfsleiders kunnen nemen om te voldoen aan de behoeften van Gen-N in een hybride werkplek. Bezoek de website om het volledige rapport te lezen.