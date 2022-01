  Uurlonen rijzen de pan uit door personeelstekort

Vraag naar fietskoeriers, orderpickers en logistiek medewerkers neemt toe - In de afgelopen drie maanden is er een enorme stijging te zien in de uurlonen op de flexibele uitzendplatformen. De grootste stijging is te zien bij fietskoeriers. In november ging het om een gemiddeld uurloon van € 15,53. Ten opzichte van september is dit een stijging van maar liefst zeventien procent. Dit blijkt uit een eigen data-analyse van Youbahn.



Op piekmomenten stijgen de lonen soms wel tot € 20,13 per uur. Ter vergelijking: sinds 1 juli 2021 bedraagt het wettelijk minimumuurloon voor iemand van 21 jaar en ouder € 9,82 op basis van 40 uur. De oorzaak van de stijging heeft met name te maken met het personeelstekort waardoor de vraag hoger is dan het aanbod.



Verhogen uurloon als laatste redmiddel

Deze scheve verhouding is op een uitzendplatform als Youbahn direct terug te zien in de uurlonen, waar ondernemers deze continu kunnen aanpassen. Zodra de nood hoog is, zetten de bedrijven alles op alles om ervoor te zorgen dat hun shifts worden vervuld. Onlangs werd er een shift voor een afwasser aangeboden tegen een uurloon van € 19,55. Hier kwamen in totaal 21 reacties op binnen. Op dezelfde shift, die tegen een uurloon van € 13,22 werd aangeboden, reageerden ‘slechts’ twee personen.



Banen in logistiek en distributiecentra populair

Niet alleen de vraag naar fietskoeriers is hoog, bedrijven zijn ook hard op zoek naar personeel in de logistiek en distributiecentra. Nu de horeca opnieuw hard wordt getroffen door de nieuwe maatregelen, is er een verschuiving te zien. De populariteit van banen in andere sectoren neemt massaal toe, met name in de distributiecentra. In de afgelopen vijf weken was er een flinke stijging van 828 procent te zien in het aantal reacties op de functie orderpicker. De functie van logistiek medewerker is ook steeds meer in trek. Hier was een toename zichtbaar van 73 procent.