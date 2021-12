 Vaste VVT-medewerkers willen meer flexibiliteit

Flexibele schil zeer uiteenlopend ingericht - De meerderheid van de bestuurders van VVT-organisaties (Verpleeg-en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg) verwacht dat de wens voor flexibiliteit bij hun personeel alleen maar sterker wordt. Dat blijkt uit onderzoek van Young Advisory Group (YAG) in opdracht van Elanza.



De grootste uitdaging rondom personeel niet in loondienst (PNIL) blijkt voor bestuurders het verlies van controle op kwaliteit. Uit het rapport blijkt dat te worden ervaren als een grotere uitdaging dan de kostenstijging van PNIL.

Naast de VVT deed YAG ook onderzoek naar flexibele zorgmedewerkers binnen de gehandicaptenzorg, de GGZ en ziekenhuizen. Kijkend naar de verschillende typen zorginstellingen is het opvallend hoeveel controle bestuurders ervaren te hebben over de kwaliteit en kosten van extern personeel. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties hun flexibele schil zeer uiteenlopend hebben ingericht.



Overige interessante conclusies

Uit het rapport komen ook de volgende interessante conclusies naar voren:

Binnen de gehandicaptenzorg is er geen grote wens naar meer flexibiliteit bij het vaste personeel.

Binnen de ziekenhuizen hebben vaste medewerkers meer behoefte aan flexibiliteit, behalve in het Noorden van het land.

In de GGZ is flexibiliteit bij het vaste personeel al vanzelfsprekend. Anouk Haazelager, CEO van Elanza: "De wens voor flexibiliteit bij in- en extern personeel is bekend in de markt, maar we vinden het interessant om verschillen tussen organisaties te zien, en middels zo'n onderzoek meer te leren over waar verbeterpunten voor organisaties liggen in de inrichting van hun flexibele schil."