 Pandemie zorgt voor toename van fraude en oplichting

Organisaties kunnen het tij keren met behulp van anti-fraude technologie - Wat zijn de jaalijkse kosten van fraude voor bedrijven en particulieren? Uit een studie van adviesbureau Crowe uit 2019 werd dit geschat op meer dan vijf biljoen US-dollar wereldwijd. Volgens de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) heeft meer dan de helft (51 procent) van de organisaties sinds het begin van de pandemie te maken gehad met een toename van fraude, terwijl bijna driekwart (71 procent) een verdere toename voorziet.



Analytics- en AI marktleider SAS werkt opnieuw samen met de ACFE voor de International Fraud Awareness Week, van 14 tot 20 november. De focus ligt dit jaar op de maatschappelijke en financiële schade van de wereldwijde fraudedreiging en hoe bedrijven het tij kunnen keren met behulp van fraud analytics. Samen bieden ze deze week verschillende activiteiten aan, waaronder:



ACFE webinar Intelligence Insights from the Industry: How Organizations Can Move Past Pandemic Problems to Better Protect Their Customers op dinsdag 16 november om 19:00 uur CET. Meer dan de helft van de MKB bedrijven heeft in de afgelopen 24 maanden te maken gehad met een datalek of beveiligingslek: 40 procent van de grote bedrijven zit in hetzelfde schuitje. Hoe kunnen zij de cyclus doorbreken? In dit door ACFE georganiseerde webinar komen fraude-experts van SAS, de American Bankers Association en het Identity Theft Resource Center bijeen om te onderzoeken hoe organisaties zowel de beveiliging als het gemak voor de klant kunnen verbeteren.

op dinsdag 16 november om 19:00 uur CET. Meer dan de helft van de MKB bedrijven heeft in de afgelopen 24 maanden te maken gehad met een datalek of beveiligingslek: 40 procent van de grote bedrijven zit in hetzelfde schuitje. Hoe kunnen zij de cyclus doorbreken? In dit door ACFE georganiseerde webinar komen fraude-experts van SAS, de American Bankers Association en het Identity Theft Resource Center bijeen om te onderzoeken hoe organisaties zowel de beveiliging als het gemak voor de klant kunnen verbeteren. Van 16 tot 18 november worden de Fraud Week 2021: Industry Insights georganiseerd, zowel live als on demand. In deze sessies gaan SAS-experts in op fraudebestrijding en de strijd tegen witwaspraktijken in de bank- en verzekeringswereld, gezondheidszorg, detailhandel en manufacturing.

georganiseerd, zowel live als on demand. In deze sessies gaan SAS-experts in op fraudebestrijding en de strijd tegen witwaspraktijken in de bank- en verzekeringswereld, gezondheidszorg, detailhandel en manufacturing. Live Twitter SASchat: Hiding in Plain Sight: The Rise of Global Fraud Scams, vrijdag 19 november om 15:00 uur. Het is geen geheim dat fraude toeneemt - maar oplichters zijn niet alleen op grotere schaal aanwezig; ze zijn ook steeds geraffineerder. Hoe kunnen bedrijven data analytics inzetten om oplichters te stoppen? Doe mee aan de #SASchat en volg #FraudWeek op Twitter.

"Naast het vergroten van het bewustzijn en het opleiden van werknemers, is de inzet van data analytics en andere opkomende anti-fraudetechnologieën in de overheid en het bedrijfsleven het meest effectief bij de bestrijding van fraude," aldus ACFE President en CEO Bruce Dorris. "Tijdens fraudeweek vraagt SAS aandacht voor de noodzaak om fraudebestrijdingstechnologieën in te zetten."

"We zien fraudeurs steeds geavanceerdere technieken gebruiken. Zo zetten ze bijvoorbeeld bots in om in systemen in te breken en deze plat te leggen door ransomware te installeren. Hierna zijn IT-systemen niet meer bereikbaar totdat een grote som geld wordt betaald. Dit levert grote financiële schade op voor bedrijven, die daar mogelijk niet voor verzekerd zijn", zegt Eugène van Kampen, senior fraude expert bij SAS. "Het belang van het geautomatiseerd kunnen voorkomen van fraude spreekt voor zich, want met alleen menselijk toezicht kan dit niet worden voorkomen. De inzet van analytics software en anti-fraude technologieën zijn een absolute must voor bedrijven."



AI en machine learning om fraude te bestrijden bij banken

Er is geen sector die meer wordt geraakt door fraude dan de financiële sector, waar elk jaar voor miljarden aan fraude wordt gepleegd. Uit een recent onderzoek door TransUnion blijkt dat het aantal digitale fraudepogingen bij financiële dienstverleners wereldwijd in de eerste maanden van 2021 met 149 procent is gestegen - ongetwijfeld gevoed door de hausse op het gebied van online bankieren.

Vooruitstrevende banken werken al met geavanceerde analytics van SAS. Zo maakt de Singaporese OCBC Bank gebruik van AI en machine learning voor de strijd tegen fraude. Dankzij het door SAS ondersteunde Fraud Surveillance System heeft de financiële instelling alleen al in Singapore in het eerste jaar bijna US$6 miljoen aan frauduleuze transacties opgespoord.

Ook Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) heeft de AI en machine learning oplossingen van SAS omarmd en gebruikt SAS Fraud Management op Microsoft Azure als onderdeel van zijn cloud-first strategie. De oplossing, die in slechts zes maanden is geïmplementeerd, stelt ADIB in staat om fraude op te sporen en zelfs realtime te voorspellen.



Opsporing van fraude en risico's over de hele wereld

Ook in de supply chain zien we door COVID-19 een toename van het gebruik van fraudedetectie technologieën. Zo wordt in de scheepvaart AI toegepast om via tientallen miljarden datapunten het scheepvaartverkeer in kaart te brengen. Lloyd's List Intelligence en SAS lanceerden deze zomer Seasearcher Advanced Risk and Compliance, een platform voor maritieme risicoanalyse. De risicomodellen die zijn ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande experts op het gebied van scheepvaart, grondstoffen, financiën, juridische zaken en verzekeringen, en helpen bij het in kaart brengen van misleidende scheepvaartpraktijken en illegale activiteiten. Dit zorgt ervoor dat compliance officers snel kunnen schakelen om boetes, sancties en reputatieschade te voorkomen.



De toekomst van anti-fraude technologie

In 2019 hebben SAS en de ACFE het Anti-Fraud Technology Benchmarking rapport uitgebracht. De ruim 1.000 ACFE-leden die aan dit onderzoek hebben meegedaan, signaleerden een opkomst van AI, machine learning en biometrie, hogere budgetten voor anti-fraudetechnologie en een verandering in data analytics technieken.

Hoe is het landschap sinds de publicatie van dit rapport veranderd? SAS en de ACFE hebben recent een vervolgonderzoek uitgevoerd en zullen de resultaten begin 2022 bekendmaken. De voorlopige bevindingen laten zien dat advanced analytics onmisbaar is geworden in de strijd tegen fraude.

"Organisaties melden een significante stijging in hun toepassing van anti-fraude technologie, met 43 procent van de respondenten die aangeeft dat ze tijdens de pandemie het gebruik van analytics hebben versneld in de strijd tegen fraude," zegt Stu Bradley, Senior Vice President van Fraud and Security Intelligence bij SAS. "Verder verwacht 60 procent de komende twee jaar grotere budgetten beschikbaar te hebben voor antifraude technologie. Bij het moderniseren van hun technologie, bedrijfsvoering en klantencontactmodellen kunnen deze investeringen de basis vormen van een bredere enterprise decisioning-strategie die innovatie stimuleert, van de backoffice tot de klantenservice."