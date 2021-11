 Pakjespaniek: Nederlanders niet voorbereid op vertraging decembercadeaus

Slechts vier op de tien houden rekening met leveringsproblemen en bestellen cadeaus op tijd - Ieder jaar waarschuwen winkeliers opnieuw voor drukte in winkels en bij het bestellen van aankopen in aanloop naar de feestdagen, zo ook dit jaar. Consumenten worden gewaarschuwd en vriendelijk verzocht op tijd Sinterklaas- en kerstcadeaus te bestellen. En misschien wordt het dit jaar een nog grotere logistieke uitdaging, met de beperkte beschikbaarheid van producten als belangrijkste oorzaak, zowel online als in de winkel.



Verontrustend, want uit onderzoek van Manhattan Associates blijkt dat Nederlanders niet zijn voorbereid op vertraging van decembercadeaus. Slechts 42 procent houdt rekening met mogelijke leveringsproblemen van producten in december en bestelt cadeaus op tijd met pakjespaniek als verwacht resultaat.



Massaal de fysieke winkels in

Waar we vorig jaar genoodzaakt waren om online te winkelen omdat de winkels gesloten waren, kunnen we dit jaar met z’n allen de winkelstraten weer vullen. Bijna één derde van de Nederlandse consumenten (29 procent) is dan ook van plan om decembercadeaus in de fysieke winkel te kopen om te voorkomen dat deze te laat worden geleverd. Op die manier denken ze niet in de problemen te komen, omdat ze cadeaus naar verwachting direct mee naar huis kunnen nemen.

Ook al zal het voor velen nog wat onwennig voelen om de drukte tijdens de feestdagen weer op te zoeken, veel Nederlanders kijken toch uit naar de drukte, de kerstversiering en extra koopavonden in de stad. Vergeleken met vorig jaar, verwacht 44 procent dat het weer gezellig wordt in de winkelstraat.



Begripvol maar weinig actie

Dit betekent niet dat we onze Sinterklaas- en kerstinkopen niet langer online doen. Zeven op de tien Nederlanders (71 procent) geeft aan van plan te zijn om decembercadeaus online te bestellen. Twee derde van hen laat aankopen thuis bezorgen om zelf de controle te houden. Een pakketje ophalen bij een pakketpunt geniet bij weinigen de voorkeur: slechts veertien procent laat aankopen op zo’n punt bezorgen. Daarnaast haalt een kleine groep (elf procent) na een online bestelling het pakketje op in de fysieke winkel.

Toch lijken Nederlanders rekening te houden met de uitdaging die deze drukke periode voor veel winkeliers en postbezorgers met zich meebrengt. Bijna de helft van de consumenten (49 procent) heeft er begrip voor als online bestellingen door de drukte later worden geleverd dan beloofd. Tegelijkertijd geeft ruim een kwart (27 procent) aan niet extra vroeg te gaan bestellen om rekening te houden met leveringsproblemen. En dus is het aan winkeliers om teleurstellingen zo veel mogelijk tegen te gaan.



Logistieke uitdagingen

Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates: "Er komen voor retailers flink wat logistieke uitdagingen kijken bij de decemberdrukte. Denk aan het opvangen van eventuele personeelstekorten, druk op supply chains en beschikbaarheid van verkoopbare voorraad. Kan de klant het gewenste product op tijd aanschaffen dan wel ontvangen ongeacht hoe, waar en via welk kanaal hij of zij dit wenst?

Nederlandse consumenten reageren gelukkig begripvol, maar dat betekent niet dat retailers het daarbij moeten laten. Om vertraagde bezorgingen waar het kan te beperken, is het belangrijk om tijdig te communiceren met leveranciers en een gezonde balans te creëren tussen online en offline winkelen. Hiermee kun je als retailer de drukte spreiden. Moedig je klanten aan om op tijd te winkelen en communiceer open over waar ze een bepaald product het beste kunnen kopen of afhalen, omdat er op die plek voldoende voorraad is. Als het cadeau dat ze zoeken op tijd in de schoen of onder de boom ligt, dan zullen ze de volgende keer zeker aan je denken en opnieuw je (web)winkel bezoeken."