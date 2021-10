 Vraag naar ethische hackers bijna verdubbeld

Cyber security vooral voor hoger opgeleiden - In een half jaar tijd is er bijna een verdubbeling in de vraag naar ethische hackers, die computersystemen testen op lekken en andere kwetsbaarheden. In april werd nog in 5,7 procent van de vacatures op het gebied van cyber security specifiek gevraagd om een ethisch hacker, terwijl dit in september opgelopen is tot 9,2 procent.



Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, dat in aanloop naar de cyber security maand een half jaar lang beschikbare cyber security vacatures analyseerde.

Ook naar personeel met sterke onderhandelingsvaardigheden wordt tegenwoordig regelmatig gezocht, bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan met cybercriminelen bij een digitale aanval. In het bedrijfsleven is 4,8 procent van alle vacatures gericht op iemand die goed kan onderhandelen.

Bij de overheid is geen duidelijke roep om onderhandelaars. Wel geven overheidsinstanties vaker aan dat de gezochte cyber security expert zich zal richten op ransomware (4,1 procent), terwijl dit bij het bedrijfsleven nauwelijks in vacatures wordt benoemd (0,9 procent).



Cyber security vooral voor hoger opgeleiden

Cyber security blijkt een werkveld waarin met name hoger opgeleiden werk kunnen vinden. Eén op de vijf vacatures is gericht op universitair geschoolden en bijna driekwart van alle vacatures is gericht op hbo’ers. Daar staat tegenover dat nog geen tien procent van alle vacatures waarin een opleidingsniveau wordt benoemd, gericht is op werkzoekenden met een mbo-opleiding.

David Janssen, cyber security analist bij VPNGids.nl, sprak meerdere experts in cyber security recruitment: "Recruiters zijn niet verbaasd over de grote vraag naar hoogopgeleid personeel. Sterker nog, het ligt voor hen in de lijn der verwachting. Cyber security is een complex en technisch werkveld met grote belangen."