Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt

119 aanbieders van belangrijke informatie onderzocht - Meer dan de helft van de websites van aanbieders van essentiële diensten heeft duidelijke tekortkomingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Veel websites van nutsbedrijven en andere aanbieders van vaste lasten zijn daardoor lastig te gebruiken voor mensen met een visuele of andere beperking.



Dit blijkt uit onderzoek van webdevelopmentbureau Stuurlui, waarin de digitale toegankelijkheid van 119 leveranciers van essentiële diensten is geanalyseerd.



Vooral energiecontract lastig af te sluiten

In Nederland zijn er ruim 6 miljoen mensen die behoefte hebben aan websites die niet enkel visueel toegankelijk zijn. Dit geldt voor slechtzienden, kleurenblinden en laaggeletterden, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een gebroken arm.

Het afsluiten een energiecontract blijkt voor deze groep echter relatief lastig. Energieleveranciers zijn 21 procent minder toegankelijk dan de gemiddelde aanbieder van essentiële diensten.

Van alle zeven de onderzochte categorieën van essentiële diensten zijn de websites van vervoersmaatschappijen het meest digitaal toegankelijk (36 procent beter dan de gemiddeld). Hypotheekverstrekkers (+zeventien procent) en drinkwaterbedrijven (+zes procent) doen het ook beter als alle toegankelijkheidsrichtlijnen worden afgewogen.



Grote stappen mogelijk voor online toegankelijkheid

Aanbieders van vaste lasten kunnen vooral nog terrein winnen op het gebied van paginastructuur. Het logisch gebruik maken van koppen en het invoeren van passende betekenisvolle elementen wordt vaak nog onvoldoende gedaan. Huub Krauth, lead developer bij Stuurlui, legt uit: "Websites kunnen op deze manier beter worden ‘gelezen’ door schermlezers, voorleesassistenten en andere browser plug-ins die helpen met online navigatie."



Meer informatie over het onderzoek is hier te lezen.