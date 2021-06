Meer cyberaanvallen doordat meer werknemers vanuit huis werken De frequentie van cyberaanvallen in Nederland blijft hoog - VMware maakt de resultaten van zijn vierde Global Security Insights Report bekend. Deze zijn gebaseerd op wereldwijd online onderzoek in december 2020 onder 3.542 CIO’s, CTO’s en CISO’s, waarvan 251 Nederlanders. Het rapport onderzoekt de impact van cyberaanvallen en digitale inbraken bij bedrijven en beschrijft hoe security teams zich aanpassen aan deze uitdagingen.



Door de versnelde digitale transformatie zijn cyber security teams geconfronteerd met andere bedreigingen, aangezien cybercriminelen deze kans met beide handen aangrijpen om gerichte aanvallen uit te voeren met een focus op versnelde innovatie en de anywhere workforce. 74,5 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat het aantal cyberaanvallen in de afgelopen twaalf maanden is toegenomen, waarbij de meerderheid (83 procent) de oorzaak legt bij het feit dat meer werknemers vanuit huis werkten. Dit percentage legt de enorme kwetsbaarheden van verouderde beveiligingstechnologie en houdingen ten opzichte van security bloot.

"De race om cloudtechnologie te implementeren sinds het begin van de pandemie heeft een unieke kans gecreëerd voor bedrijfsleiders om hun cybersecurity-benadering te herzien," zegt Siegfried Huijgen, Senior Manager, Benelux & Nordics Networking & Security bij VMware. "Verouderde security systemen voldoen niet langer, bedrijven hebben bescherming nodig die verder gaat dan endpoints. Ook workloads moeten beschermd worden zodat data en applicaties beter beveiligd zijn. Nu aanvallers steeds geavanceerder te werk gaan en security dreigingen meer dan ooit voorkomen, moeten verdedigers in staat zijn om aanvallen te detecteren, ze tegen te houden en security stacks te implementeren die gemaakt zijn voor een cloud-first wereld."



Bevindingen

Het Global Security Insights Report biedt informatie over het cybersecuritylandschap, aanval- en verdedigingstrends en de beveiligingsprioriteiten van bedrijven voor dit jaar. De belangrijkste bevindingen zijn:

Een gebrek aan urgentie ondanks de toename van materiële inbreuken. 80 procent van de Nederlandse respondenten heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een inbraak, waarbij bij zeven op de tien inbraken (74 procent) zelfs sprake was van een zogenaamde ‘material breach’. Security professionals hebben de kans op dergelijke inbraken onderschat. Slechts 37 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt het komend jaar te vrezen voor een material breach (wereldwijd was dit 56 procent). 44 procent van de Nederlandse respondenten heeft zijn beveiligingsbeleid en -aanpak geüpdatet om het risico hierop te verkleinen.

80 procent van de Nederlandse respondenten heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een inbraak, waarbij bij zeven op de tien inbraken (74 procent) zelfs sprake was van een zogenaamde ‘material breach’. Security professionals hebben de kans op dergelijke inbraken onderschat. Slechts 37 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt het komend jaar te vrezen voor een material breach (wereldwijd was dit 56 procent). 44 procent van de Nederlandse respondenten heeft zijn beveiligingsbeleid en -aanpak geüpdatet om het risico hierop te verkleinen. Heropleving van ransomware en werken op afstand creëert een onvoorspelbaar aanvalsoppervlak. 74,5 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat het aantal aanvallen is toegenomen in de afgelopen twaalf maanden is toegenomen, waarbij de meerderheid (83 procent) de oorzaak legt bij het feit dat meer werknemers vanuit huis werkten. En 67 procent zegt dat aanvallen geavanceerder zijn geworden. In het afgelopen jaar kwamen cloudgebaseerde aanvallen wereldwijd het meeste voor, in Nederland waren dit de commodity malware aanvallen. De belangrijkste veroorzakers van inbraken in Nederland waren apps van derden (36 procent t.o.v. veerien procent wereldwijd) en verouderde beveiliging (elf procent).

74,5 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat het aantal aanvallen is toegenomen in de afgelopen twaalf maanden is toegenomen, waarbij de meerderheid (83 procent) de oorzaak legt bij het feit dat meer werknemers vanuit huis werkten. En 67 procent zegt dat aanvallen geavanceerder zijn geworden. In het afgelopen jaar kwamen cloudgebaseerde aanvallen wereldwijd het meeste voor, in Nederland waren dit de commodity malware aanvallen. De belangrijkste veroorzakers van inbraken in Nederland waren apps van derden (36 procent t.o.v. veerien procent wereldwijd) en verouderde beveiliging (elf procent). Cloud-first beveiligingsstrategieën zijn nu universeel. 87 procent van de Nederlandse respondenten gebruikt al een cloud-first beveiligingsstrategie of is van plan deze te gaan gebruiken. Maar de overstap naar cloud heeft het dreigingsoppervlak vergroot. Iets meer dan de helft (56 procent) is het erover eens dat ze anders naar beveiliging moeten kijken nu het aanvalsoppervlak is toegenomen. 31,5 procent van de Nederlandse respondenten zegt van plan te zijn meer beveiliging in hun infrastructuur en apps toe te voegen en het aantal point solutions te willen verminderen.

87 procent van de Nederlandse respondenten gebruikt al een cloud-first beveiligingsstrategie of is van plan deze te gaan gebruiken. Maar de overstap naar cloud heeft het dreigingsoppervlak vergroot. Iets meer dan de helft (56 procent) is het erover eens dat ze anders naar beveiliging moeten kijken nu het aanvalsoppervlak is toegenomen. 31,5 procent van de Nederlandse respondenten zegt van plan te zijn meer beveiliging in hun infrastructuur en apps toe te voegen en het aantal point solutions te willen verminderen. Applicaties en workloads baren CISO’s de meeste zorgen. Applicaties en workloads worden gezien als de meest kwetsbare punten in de data journey. 62 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat ze beter inzicht moeten hebben in hun data en apps om aanvallen te kunnen voorkomen. 62 procent van de Nederlandse respondenten gaf aan dat hun senior managementteam zich steeds meer zorgen maakt over het op de markt brengen van nieuwe applicaties vanwege de toegenomen dreiging van cyberaanvallen en de schade die ze aanrichten.

Applicaties en workloads worden gezien als de meest kwetsbare punten in de data journey. 62 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat ze beter inzicht moeten hebben in hun data en apps om aanvallen te kunnen voorkomen. 62 procent van de Nederlandse respondenten gaf aan dat hun senior managementteam zich steeds meer zorgen maakt over het op de markt brengen van nieuwe applicaties vanwege de toegenomen dreiging van cyberaanvallen en de schade die ze aanrichten. Zorgen rondom beveiliging houden de adoptie van AI tegen. Hoewel artificial intelligence door velen gezien wordt als de volgende stap voor bedrijfsinnovatie, zei meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (59 procent) dat zorgen rondom beveiliging hen ervan weerhoudt AI en machine learning te omarmen.

Veel aanvallen

De frequentie van cyberaanvallen in Nederland blijft dus hoog (74,5 procent), maar het is lager dan de cijfers in het rapport van vorig jaar (96 procent in juni 2020). De snelle omslag naar werken op afstand zorgt ervoor dat bedrijven nog steeds niet het volledige plaatje zien. Het gedrag van werknemers, het gebruik van persoonlijke apparaten en het gebruik van het thuisnetwerk verminderen de zichtbaarheid, waardoor blinde vlekken ontstaan waar aanvallen onopgemerkt blijven.

De pandemie en de verandering naar anywhere work hebben zonder twijfel het dreigingslandschap veranderd, waardoor security teams hun cyber security strategieën moesten veranderen om de aanvallers voor te blijven. De belangrijkste aandachtsgebieden voor het komende jaar zijn onder andere het inzicht in alle endpoints en workloads vergroten, reageren op de heropleving van ransomware, beveiliging als een gedistribueerde service aanbieden en een intrinsieke benadering van cloud-first beveiliging implementeren.



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Meer cyberaanvallen doordat meer werknemers vanuit huis werken Aantal jonge huizenkopers met aflossingsvrije hypotheek stijgt Check uw auto goed bij warm weer Gerelateerde nieuwsitems Terugkeer naar kantoor biedt kansen aan cybercriminelen Onderwijsinstellingen onderschatten het risico van cybercriminaliteit CISO's niet voorbereid op cyberaanvallen Medewerker overschat zichzelf in het herkennen van cyberincidenten Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.