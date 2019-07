 Warm weer: meest gezochte tweedehands cabrio’s in Nederland

Mazda MX5 en Porsche 911 populairst - De zomer is in volle gang en vanwege de hittegolf was er zelfs code oranje afgegeven in Nederland. Iedereen gaat op zoek naar verkoeling en ook een ritje in een cabrio zorgt voor een verfrissende wind in het gezicht.



Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat er het hele jaar door naar tweedehands cabrio’s wordt gezocht, maar dat er vanaf de lente een stijgende lijn te zien in het aantal zoekopdrachten. Naar welke tweedehands cabrio’s wordt het meeste gezocht met dit warme weer? Volgens de statistieken van AutoScout24.nl is dit de top vijf cabrio’s met bijbehorende gemiddelde vraagprijs:

1. Mazda MX-5 € 14.612

2. Porsche 911 € 85.276

3. BMW Z4 € 27.763

4. Porsche Boxster € 40.307

5. Ford Mustang € 37.503



Meer zoekopdrachten naar cabrio door stijgende temperatuur

Ondanks het vrolijke zomerweer, zijn zwart en grijs de meest gezochte cabriokleuren. Gelukkig vallen gekleurde bolides ook in de smaak, want rood, blauw en geel maken de top vijf populairste cabriokleuren compleet. Gemiddeld worden er 10.964 cabrio’s aangeboden op AutoScout24.nl en dat is 4.5 procent van het totale aanbod occasions op dit platform. Gedurende het jaar wordt er gemiddeld ruim 1.5 miljoen keer per maand naar een tweedehands cabrio gezocht. In de maand januari is vijf procent van alle zoekopdrachten naar een cabrio en dit loopt op naar 6.8 procent in de maand juni.

"Uit onze cijfers blijkt duidelijk dat het aantal zoekopdrachten toeneemt wanneer de temperatuur oploopt. Pas vanaf september neemt de vraag naar cabrio’s aanzienlijk af en daalt deze onder de gemiddelde vraag," vertelt Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland. "Van september tot en met december zijn consumenten logischerwijs minder op zoek naar een cabrio; gemiddeld worden er in deze maanden ruim 1.2 miljoen cabrio’s bekeken. Dat is een kwart minder dan het aantal zoekopdrachten in de lente- en zomermaanden."



Duurste versus goedkoopste cabrio

Wie op zoek is naar een tweedehands cabrio, dient hier op AutoScout24.nl gemiddeld 27.516 euro voor neer te leggen. Maar er is voor ieder wat wils; de goedkoopste cabrio is een met graffiti gespoten Renault Mégane en kost 150 euro. De duurste tweedehands cabrio is een vuurrode Ferrari F50 voor een prijs van 1.9 miljoen euro.