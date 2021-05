 Kwart bedrijven heeft beperkt overzicht op HR- en personeelskosten

Er bestaat nog ruimte om de personeelszaken van heel wat bedrijven in kaart te brengen - Eén op de vier bedrijven in Europa heeft geen of weinig inzicht in haar HRM- en personeelskosten. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx, uitgevoerd onder bedrijven in acht Europese landen. Ook de efficiëntie van het personeel wordt bij bijna drie op de tien ondernemingen niet tot weinig gemonitord.



Er bestaat zodoende nog ruimte om de personeelszaken van heel wat bedrijven in kaart te brengen en verder te verfijnen.

Het onderzoek laat zien hoe bedrijven zicht hebben op hun HR- en loonkosten. De resultaten tonen aan dat ruim één op de vier (26 procent) van de Europese ondernemingen geen of slechts beperkt zicht hebben op wat er maandelijks of jaarlijks aan HR- en loonkosten wordt uitgegeven. In Frankrijk (44 procent) en Oostenrijk (41 procent) ligt dat aantal zelfs nog een stuk hoger.

Echter hebben bedrijven in Duitsland (83 procent), Nederland (82 procent), Ierland (81 procent), België (80 procent) en het Verenigd Koninkrijk (80 procent) wél een heldere kijk op wat ze besteden aan loonkosten en HR. "Het is een gemiste kans dat bedrijven niet grondig controleren hoeveel ze aan personeelskosten uitgeven,0", zegt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "De resultaten in Frankrijk en Oostenrijk zijn opmerkelijk. Niet alleen het beleid zou dankzij monitoring optimaal bijgestuurd kunnen worden, maar ook pijnlijke vergissingen of inefficiënte beslissingen worden op die manier vermeden."



Meeste aandacht voor totale salariskosten

Het onderzoek keek ook naar welke aspecten van HR- en personeelskosten bedrijven het best op de hoogte zijn. Daaruit blijkt dat 81 procent de totale salariskosten van de werknemers nauwlettend opvolgt en 79 procent ook kijkt naar de totale personeelskosten. De kosten van sociaal overleg (vakbonden e.d.) worden slechts door de helft (51 procent) van de ondervraagde bedrijven op de voet opgevolgd.

"Het nauwkeurig monitoren van gegevens zoals loon- en HR-kosten is de noodzakelijke basis om aan de slag te kunnen met HR-analytics," zegt Bloem. "Dit biedt bedrijven beter inzicht en de mogelijkheid om het beleid aan te passen, in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. Zeker in de huidige tijd is het van groot belang om voorbereid te zijn op onverwachte wendingen, zoals een plotse afname in klantenvraag en noodzakelijke besparingen."



Nederland in middenmoot qua monitoring

SD Worx onderzocht ook in hoeverre bedrijven op Europees niveau nagaan hoe hoog de efficiëntie is van hun HR-dienst en personeel. Bijna drie op de tien (29 procent) gaf aan daar niet of maar zeer weinig inzicht in te hebben, terwijl 71 procent dat wel goed – tot erg goed – in de gaten houdt. Vooral in Ierland (82 procent) en het Verenigd Koninkrijk (77 procent) monitoren heel wat bedrijven dit nauwkeurig. Ook in Nederland (75 procent) geven drie op de vier bedrijven aan hiervan op de hoogte te zijn. Echter zijn bedrijven in Oostenrijk (41 procent), Frankrijk (34 procent) en België (33 procent) niet of nauwelijks op de hoogte van de efficiëntie van hun personeel.



Toetsen van medewerkerstevredenheid

Naast de kosten en de efficiëntie van werknemers, monitoren twee op de drie Europese bedrijven in welke mate hun medewerkers tevreden zijn met alle aspecten van hun baan. In het Verenigd Koninkrijk (71 procent) en Zwitserland (70 procent) doen nog iets meer werkgevers dit; Frankrijk (59 procent) en Duitsland (63 procent) doen dit weer minder. Nederland is hierin de middenmoot met 66 procent, maar 81 procent van de Nederlandse werkgevers geeft wel aan dit belangrijk te vinden.

"Heel wat bedrijven focussen zich veel op de kosten en het rendement, maar die twee aspecten zijn ook onlosmakelijk verbonden met de tevredenheid van het menselijk kapitaal. Dit is een kant van het bedrijfsverhaal die zeker niet over het hoofd gezien mag worden. Bedrijven die daar alsnog op inspelen, met programma’s rond tevredenheid en engagement, doen er goed aan om te meten of die ook aanslaan. Dit is iets wat vandaag bij 42 procent van de bedrijven nog niet gebeurt," sluit Bloem af.