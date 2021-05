 COVID-19 debet aan stijging politieke risico’s in thuislanden Nederlandse handelspartners

Risico op onrust gestegen door COVID-19 - De politieke risico’s die COVID veroorzaakt zullen in 2021 blijven toenemen, blijkt uit het Political Risk Report 2021 van verzekeringsmakelaar Marsh. Zo vormen bij de zes belangrijkste handelspartners van Nederland rellen, stakingen en onrust onder burgers het grootste risico voor de handel in Europa. Nederland scoort op deze onderdelen aanzienlijk lager in vergelijking met de rest van de wereld.



Dirk-Jan Schwalbach, Practice Leader Netherlands, Credit Specialties bij Marsh over de invloed van COVID-19 op politieke risico’s: "De licht toegenomen politieke risico’s bij Nederland haar belangrijkste handelspartners zullen niet direct een handelsbeperkende impact hebben. Met het wegvallen van staatsteunprogramma’s zal de druk op krediet/faillissement risico wel degelijk toenemen. Zeker in de horeca, reis, cultuur en evenementen sector. Grotere wereldwijde geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten, China en Rusland zullen blijvend bepalend zijn in de positionering binnen handelsketens. Bij het handel drijven met sommige opkomende landen en regio’s zal het door vergrote sociale ongelijkheid, toegenomen staatschulden en terroristische dreiging nodig zijn om extra alert te zijn bij het managen van handelstransacties, assets en investeringen."



Politieke risico’s voor Nederland iets toegenomen

Over de gehele linie zijn de politieke risico’s in Nederland iets toegenomen, in vergelijking met vorig jaar. Niet alleen steeg met 0,4 punten het risico op rellen, stakingen en onrust onder burgers naar een totaalscore van 3,8, ook het economische risico nam 0,5 punten toe. Schwalbach: ‘Vooralsnog lijkt de impact van de COVID-19 crisis op de Nederlandse economie mee te vallen, op een aantal hard geraakte sectoren na. Lange termijn economische effecten daarentegen, komende van hoge schuldenlasten bij Nederlandse handelspartners en een verhoogd aantal faillissementen, zouden impact kunnen hebben op de sterk handelsafhankelijke Nederlandse economie. Denk hierbij aan de sterk verwachte groei (>45 procent) die ook Atradius prognosticeert voor de UK, België, Spanu, Italië en Frankrijk.