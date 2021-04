 DDoS-aanvallen in 2020 krachtiger, complexer en langer

De meest voorkomende aanvallen waren DNS Amplification en LDAP Amplification - In vergelijking met voorgaande jaren zijn de DDoS-aanvallen, krachtiger en complexer geworden. Tegelijkertijd zien we de duur van DDoS-aanvallen toenemen. Dit blijkt uit het DDoS data rapport 2020 van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), dat de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) beheert.



De NBIP publiceert kwartaalrapporten en een jaarlijks rapport over de in de NaWas waargenomen DDoS-aanvallen. Het nieuwe jaarrapport is sinds vandaag als download beschikbaar.



Opvallende ontwikkelingen

In 2020 hebben we een aantal opvallende ontwikkelingen gezien. De DDoS-aanvallen werden complexer, krachtiger en duurden vooral een stuk langer in vergelijking met de aanvallen in 2019. De maximale kracht van een DDoS-aanval was 200 Gbps, tegenover 124 Gbps en 68 Gbps in de twee voorgaande jaren. Daarnaast registreerde de NaWas de langste DDoS-aanval ooit. Deze duurde maar liefst twintig dagen en zes uur. In 2019 (een dag en twaalf uur) en 2018 (een dag en vier uur) duurden de langste DDoS-aanvallen veel korter.

De meest voorkomende aanvallen waren DNS Amplification en LDAP Amplification. Ze waren bijzonder krachtig en grotendeels gericht op internetserviceproviders en grote ondernemingen. In de laatste drie maanden van 2020 zagen we een toename van het aantal technisch complexere aanvallen: de zogeheten carpet bombing. In augustus begonnen krachtige aanvallen op de infrastructuren van internetserviceproviders die bleven voortduren. Het ging om buitengewoon krachtige aanvallen tot een capaciteit van 167 Gbit per seconde en duurden langer dan vier uur.