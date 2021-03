 Recordaantal DDoS aanvallen waargenomen in 2020

Cybercriminelen spelen handig in op de COVID-19 pandemie - Link11 kondigt zijn jaarlijkse DDoS rapport aan. Uit het rapport blijkt dat 2020 een recordjaar was op het gebied van DDoS aanvallen. Uit de analyse, die werd uitgevoerd door het Link11 Security Operations Center (LSOC) op basis van onder andere Open Source Intelligence (OSINT), blijkt dat de toename met name te danken is aan de pandemie.



De belangrijkste bevindingen van het Link11 DDoS rapport zijn:

Toename van aanvallen : van februari tot september 2020 was het aantal DDoS aanvallen 98 procenthoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Geschat wordt dat er in deze periode van twaalf maanden wereldwijd 50 miljoen DDoS aanvallen zijn geweest;

: van februari tot september 2020 was het aantal DDoS aanvallen 98 procenthoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Geschat wordt dat er in deze periode van twaalf maanden wereldwijd 50 miljoen DDoS aanvallen zijn geweest; Verhoogde aanvalsvolumes : aanvallen met een hoog volume van meer dan 50 Gpbs waren een probleem voor bedrijven met onvoldoende bescherming;

: aanvallen met een hoog volume van meer dan 50 Gpbs waren een probleem voor bedrijven met onvoldoende bescherming; Complexe aanvallen : 59 procentvan de incidenten kwamen voort uit zogenaamde multi-vector aanvallen, die moeilijker te voorkomen en te verdedigen zijn;

: 59 procentvan de incidenten kwamen voort uit zogenaamde multi-vector aanvallen, die moeilijker te voorkomen en te verdedigen zijn; Nieuwe aanvalstechnieken : er zijn talloze nieuwe DDoS vectoren gedetecteerd, met name DVR DHCPDiscovery, Plex Media Server en Citrix Netscaler vielen op;

: er zijn talloze nieuwe DDoS vectoren gedetecteerd, met name DVR DHCPDiscovery, Plex Media Server en Citrix Netscaler vielen op; Hoge aanvalsfrequentie : aanvallers vertrouwen steeds vaker op korte, herhalende aanvallen die uren en dagen kunnen duren;

: aanvallers vertrouwen steeds vaker op korte, herhalende aanvallen die uren en dagen kunnen duren; De langste DDoS aanval afgelopen jaar was 5.698 minuten, dit komt overeen met vier volle dagen.

Meer digitalisering, meer aanvallen

Volgens de onderzoekers zijn de aanvallen toegenomen, omdat bedrijven snel moesten digitaliseren door de pandemie. Cybercriminelen zijn handig ingesprongen op deze trend, waardoor de omvang en complexiteit van DDoS aanvallen in 2020 significant zijn toegenomen. Naast VPN's en API's, richtten aanvallers zich ook op CRM's, databases en e-mail- en webservers, waarbij aanvallen zich over alle lagen uitstrekken.

"We hebben een grote toename gezien van kwetsbaarheden, cybercriminelen springen hier handig op in door DDoS aanvallen uit te voeren," zegt Marc Wilczek, Managing Director van Link11. "Aanvallers scannen voortdurend het internet naar nieuwe poorten en protocollen, die vervolgens worden gebruikt om de IT-infrastructuren van bedrijven te overbelasten. Niet alle bedrijven hebben zich aangepast aan deze dreiging, waardoor we steeds vaker verhalen over serveruitval en storingen in het nieuws tegenkomen."



Opvoering DDoS aanvallen

In de tweede helft van 2020 zagen de onderzoekers dat dat cybercriminelen hun DDoS aanvallen verder opvoerden. Afpersers die zich voordeden als Fancy Bear, Cosy Bear, Armada Collective en Lazarus Group waren voornamelijk gericht op exploitanten van kritieke infrastructuur en aanbieders van financiële diensten, e-commerce en hostingdiensten. De afpersers maakten vaak gebruik van grootschalige waarschuwingsaanvallen van meer dan 50 Gbps en zetten bedrijven onder druk om losgeld te betalen variërend van vijf tot vijftien bitcoins.

Het rapport suggereert ook dat DDoS-aanvallen in 2021 zullen blijven voorkomen. Digitale diensten, clouddiensten en API's zullen de komende maanden zware DDoS aanvallen blijven ondervinden. Bedrijven zullen daarom de dreiging van DDoS afpersingen moeten meenemen in hun risicoanalyse.